Pigneto Film Festival 2023

Torna la manifestazione con protagonista i cortometraggi dedicati al quartiere romano

Dal 18 al 24 giugno torna l’appuntamento con il Pigneto Film Festival, la manifestazione cinematografica organizzata e prodotta da Preneste Pop e Waldo Event Network giunta ormai alla sua sesta edizione. In programma un ricco cartellone di eventi, tutti ad ingresso gratuito, che includono anteprime, proiezioni di cortometraggi e incontri d’autore con attori e registi che si terranno in cinque location diverse all’interno del quartiere romano del Pigneto.

Madrina dell’evento sarà Barbara Ronchi, vincitrice del David di Donatello 2023 come miglior attrice protagonista del film Settembre: “Io penso che in un momento storico così critico per le sale cinematografiche italiane che ancora faticano a riprendersi dopo due anni di pandemia, in cui sono cambiate tante delle abitudini che avevamo, i festival di quartiere come il Pigneto Film Festival abbiano il merito di avvicinare le persone alla cultura in modo gioioso e semplice, di essere un punto di incontro dove poter discutere e ascoltare, cambiare punti di vista, conoscere persone nuove e riscoprire la bellezza di vedere un film tutti insieme come una vera comunità. Come in una moderna agorà. È un atto di vera resistenza e una lettera d’amore per la città di Roma”, ha commentato.

I filmmakers protagonisti dell’edizione 2023

La manifestazione vedrà protagonisti cinque giovani filmmakers di provenienza internazionale, che produrranno per l’occasione cinque cortometraggi dedicati al quartiere romano: Lucrecia Cisneros Rincón dal Venezuela, Julia Shuvchinskaya dalla Russia, Sergiy Pudich dall’Ucraina, Josh Brown dalla Gran Bretagna e Ariane Doehring dalla Germania. Ai cinque registi verrà comunicato il tema stabilito il giorno prima delle riprese: in base a questo dovranno realizzare un cortometraggio con protagonista il Pigneto, che sarà poi esaminato da una giuria tecnica che premierà il lavoro migliore.

Tra le anteprime italiane più attese ci sarà il docu-film Are Your Eyes Nicely Open? di SJ van Breda, filmmaker canadese e il documentario Ultima Generazione di Riccardo Pittaluga. Per quanto rigaurda i cortometraggi invece segnaliamo An Irish Goodbay di Tom Berkeley & Ross White, vincitore del Premio Oscar 2022 e Tre volte alla settimana di Emanuele Vicorito, vincitore di Alice nella città 2022.

Torna per il secondo anno anche la sezione Green Zone, dedicata ai temi ambientali, con titoli come Io, Tevere – Le radici del mare, un film con Marco Spinelli e Roberto D’Amico; il protagonista è il fiume romano, patrimonio cittadino da riscoprire, vittima di grande incuria e inquinamento.

Incontri d’autore

Nel corso della settimana dedicata al Festival si terranno inoltre, a partire dalle ore 18.00 presso Buseto, all’isola pedonale del Pigneto, una serie di incontri con le voci più originali della letteratura italiana contemporanea. Di seguito il programma:

20 giugno : dialogo tra Giulia Caminito (Amatissime, Giulio Perrone Editore) e Michela Monferrini (Dalla parte di Alba, Ponte alle Grazie);

: dialogo tra (Amatissime, Giulio Perrone Editore) e (Dalla parte di Alba, Ponte alle Grazie); 21 giugno : presentazione in anteprima assoluta del romanzo d’esordio di Anna Puricella (Monteruga, Fandango Libri), in dialogo con Alice Urciuolo;

: presentazione in anteprima assoluta del romanzo d’esordio di (Monteruga, Fandango Libri), in dialogo con 22 giugno : incontro dedicato agli scrittori Matteo B. Bianchi (La vita di chi resta, Mondadori) e Mattia Insolia (Cieli in fiamme, Mondadori), in dialogo con Valentina Farinaccio ;

: incontro dedicato agli scrittori (La vita di chi resta, Mondadori) e (Cieli in fiamme, Mondadori), in dialogo con ; 23 giugno: conversazione tra Lidia Ravera (Age Pride, Einaudi) e Lorena Spampinato (Piccole cose connesse al peccato, Feltrinelli), moderata da Valerio Callieri.

Dal 18 al 24 giugno

I LUOGHI DEL FESTIVAL

LARGO VENUE, Via Biordo Michelotti, 2

CINEMA AQUILA, Via l’Aquila, 66/74

CINEMA AVORIO, Via Macerata, 12

ACCADEMIA GRIFFITH, Via Matera 3

BUSETO, Via del Pigneto 24

Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti

pignetofilmfestival.com/