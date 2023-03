Tre itinerari di un giorno a Roma

Tre percorsi per chi ha solo 24 ore per visitare Roma

Roma è indubbimente una delle città più belle del mondo, e offre una moltitudine di siti, monumenti, chiese ed opere d’arte che vale davvero la pena ammirare dal vivo. A volte non basta una vita intera per visitarla completamente: lo sanno bene gli stessi romani! Se però si ha davvero poco tempo per conoscerla, ad esempio perchè si è di passaggio in città e si ha in programma di spendere qui una sola giornata, c’è comunque la possibilità di fare dei tour che vi permetteranno di apprezzarne gli highlights, ossai le icone storico-artistiche della città che non si possono proprio perdere.

Roma è un libro da sfogliare, il racconto di un’epopea che parte dall’antichità e si snoda fino al giorno d’oggi. Sicuramente la parte che attira più turismo è quella relativa ai resti archeologici presenti in città, vestigia del glorioso passato del’Impero Romano. Un percorso che è assolutamente consigliato per chi vuole immergersi nel fascino dell’antico è senz’altro quello dedicato alla scoperta dell’area archeologica principale di Roma, che ha il suo centro nel Colosseo, nel Foro Romano e nei Fori Imperiali.

La Roma imperiale e “pagana” ha il suo contraltare nella grandezza del Cristianesimo, che trova a Roma il suo centro grazie alla presenza del Vaticano, del Papa e di innumerevoli chiese e luoghi di culto che sono stato banco di prova per numerosi artisti ed architetti. La città è stata dall’alba dei tempi meta di pellegrinaggi che coniugano la ricerca spirituale e l’abbraccio della fede alla meraviglia di scoprire tantissime opere d’arte indimenticabili.

Chi vive a Roma sa che la città può essere una continua scoperta. Essendo la città più grande d’Italia, contiene al suo interno una miriade di micromondi. Ogni quartiere è infatti un mondo a sè, dal centro storico alle periferie. Visitare tutti i quartieri è davvero un’impresa, ecco perchè una buona idea sarebbe quella di concentrarsi su quelli più caratteristici e originali, non solo in termini storico artistici ma anche per ciò che possono offrire a livello culinario o di vita notturna.

Vi proponiamo quindi tre itinerari a piedi per lanciarvi alla scoperta della città nell’arco di sole 24 ore. I primi due sono percorsi tematici: uno dedicato alla Roma archeologica, l’altro alla Roma sacra. Il terzo infine, vi permetterà di visitare in un colpo solo ben 4 quartieri tipici e suggestivi della Città Eterna: Rione Monti, la zona del Ghetto, Trastevere e Testaccio.

Scopriamo insieme questi tre tour!