Gli eventi più attesi a Roma nel 2025

Un anno denso di appuntamenti imperdibili, dall’arte allo sport

Il 2025 sarà un anno davvero importante per la città di Roma, che, oltre ad ospitare il Giubileo, già di per sé importante richiamo per milioni di visitatori, si appresta ad accogliere una serie di eventi molto attesi.

Complice anche il recente restyling, che ha visto rinascere a nuova bellezza tutta una serie di importanti architetture, strade e siti della città, Roma è pronta a diventare una scenografia ancora più magnifica per ospitare una serie di eventi di alto impatto. Dall’alta moda allo sport, passando per l’arte e la musica, scopri con noi tutti gli appuntamenti più attesi a Roma per il 2025!

Le grandi sfilate del 2025 a Roma

Le grandi maison della moda scelgono Roma come palcoscenico d’eccellenza per le loro sfilate. Quest’anno sia Dior che Dolce&Gabbana hanno annunciato che saranno presenti in città per presentare le loro collezioni. Appuntamento con la maison francese guidata dalla romana Maria Grazia Chiuri il 27 maggio, in una location ancora da svelare, mentre l’estro di Dolce&Gabbana sfilerà per la prima volta a Roma, toccando alcuni dei luoghi simbolo della città nel corso degli eventi di Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria della maison.

La moda a Roma si intreccia con l’arte, con la mostra En Scène. Yves Saint Laurent, fino a marzo nelle sale della Fondazione Nicola Del Roscio e Memorabile ed Ipermoda, in programma al Museo Maxxi con un’esposizione che indaga il ruolo della moda nella società dal 2015 ad oggi attraverso abiti e accessori.

Le grandi mostre del 2025 a Roma

Per gli appassionati d’arte il 2025 si preannuncia davvero interessante, con due mostre dedicate a degli artisti lontani tra loro nel tempo ma ugualmente iconici agli occhi del pubblico: Caravaggio e Munch.

Le maestose sale del Museo di Palazzo Barberini si apprestano a ospitare la mostra evento dell’anno, Caravaggio 2025, dedicata all’ombroso maestro lombardo. Tra capolavori e recenti attribuzioni, il percorso intende tracciare una nuova linea guida nello studio dell’opera dell’artista, attraverso una serie di importanti prestiti da sedi museali e collezionisti privati. Con un grande ritorno, quello dei Bari, opera proveniente dal Kimbell Museum of Art in Texas, che ha fatto parte a lungo in passato della collezione Barberini. La mostra inizierà il 7 marzo e resterà aperta fino al 6 luglio.

Munch. Il grido interiore, la mostra del grande artista norvegese, si terrà invece a Palazzo Bonaparte a partire dall’11 febbraio. L’arte del pittore precursore dell’Espressionismo più profondo e esasperato torna in città dopo 20 anni, con un’eccezionale monografica che racchiude più di 100 opere provenienti dal Munch Museum di Oslo.

La Maratona di Roma

La data che gli sportivi dovranno tenere a mente è quella del 16 Marzo 2025, quando si svolgerà la Run Rome the Marathon, evento che ogni anno conta sempre più iscritti e che in questa edizione porta con sè un’importante novità: sarà a numero chiuso, con un tetto massimo di 30.000 iscrizioni. Un numero scelto per ricordare un importante anniversario, i 30 anni dalla nascita della maratona di Roma, evento che è diventato ormai tappa fissa nella programmazione degli eventi primaverili in città. Il percorso, di 42,195 km, si snoderà tra le bellezze artistiche ed archeologiche della città, dai Fori Imperiali al Colosseo, passando per il Circo Massimo e il Lungotevere, San Pietro, Castel Sant’Angelo e Piazza del Popolo, solo per citare alcuni dei numerosi monumenti che accompagneranno la corsa dei partecipanti.

Gli Internazionali di Tennis 2025

Dal 29 aprile al 18 maggio 2025 il Foro Italico di Roma ospiterà l’82 edizione degli Internazionali di Tennis, uno degli eventi più attesi dagli amanti della racchetta di tutto il mondo. Un’esperienza unica per gli appassionati di questo sport, con un programma che prevede due settimane di gare con oltre 300 match condotti dai più grandi protagonisti del tennis a livello internazionale (scopri qui il programma dell’evento). Dopo la vittoria nel 2024 di Iga Swiatek e Alexander Zverev e di Jasmine Paolini e Sara Errani nel doppio femminile, c’è grande attesa per questa edizione del prestigioso torneo sportivo. Sarà la volta buona per una vittoria di un tennista Italiano?

I festival estivi a Roma nel 2025

Come accade ormai da diversi anni, l’estate romana propone un programma davvero ricco di eventi musicali, spesso allestiti in location d’impatto all’aperto. Sul cartellone 2025 del Roma Summer Fest all’Auditorium Parco della Musica ad esempio, da giugno a settembre, spiccano grandi nomi come Sting, Alanis Morissette e Ludovico Einaudi, mentre il Caracalla Festival, nella splendida cornice delle omonime terme romane, propone numerose forme d’arte, dal balletto, con l’ormai consueto appuntamento annuale del Roberto Bolle & Friends ai concerti pop come quello di Antonello Venditti o Alessandra Amoroso passando per il teatro e l’opera lirica.

Il Circo Massimo nel 2025 sarà teatro di una serie di concerti che già si preannunciano come sold out: quelli dei Duran Duran, di Gigi D’Alessio, Gazzelle, Achille Lauro e Zucchero.

Rock in Roma infine torna ad animare le notti all’Ippodromo di Capannelle, con il grande ritorno degli Smashing Pumpkins e l’attesissima esibizione di Sfera ebbasta e altri artisti come Irama e Ghali.

La tappa finale del Giro d’Italia a Roma

Per il terzo anno consecutivo sarà la Capitale a ospitare la tappa finale del Giro d’Italia, una delle corse ciclistiche più importanti al mondo. Il gran finale della gara maschile infatti è fissato per il 1° giugno 2025 a Roma, a conclusione delle altre venti tappe che prenderanno l’avvio dall’Albania a maggio. Secondo quanto già anticipato dal Sindaco Gualtieri la volata finale nella Capitale toccherà alcuni punti chiave del Giubileo.

Gli eventi del Giubileo 2025

Il Giubileo 2025 a Roma sarà un anno di celebrazioni, pellegrinaggi e grandi eventi religiosi. Il Giubileo si è aperto il 24 dicembre 2024 con l’apertura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro e si concluderà il 6 gennaio 2026.

Tra gli eventi principali, ci saranno il Giubileo delle Famiglie (maggio), il Giubileo dei Giovani (luglio), il Giubileo del Volontariato (marzo) e il Giubileo degli Ammalati e del Mondo della Sanità (aprile). Ogni mese vedrà incontri dedicati a diverse categorie di fedeli, come lavoratori, artisti, forze dell’ordine e missionari.

Pellegrini da tutto il mondo parteciperanno a celebrazioni nelle quattro Basiliche Papali e lungo i percorsi giubilari, con momenti di preghiera, riconciliazione e solidarietà. Per informazioni e iscrizioni, è possibile visitare il sito ufficiale www.iubilaeum2025.va.