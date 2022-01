Roma senza glutine: dove mangiare gluten free a Roma

Le alternative certificate AIC, per godere serenamente la nostra splendida capitale.

Se ne parla sempre di più. Il gluten free è attualmente una delle richieste alimentari più gettonata. La piccola e la grande distribuzione ne hanno fatto un punto di forza, e nei grandi market come nelle piccole botteghe, non è più un problema trovare prodotti senza glutine. Anche la ristorazione, in ogni sua declinazione, ha imboccato senza remore questa strada. Con poche eccezioni. Ristoranti, fast food e stazioni di servizio, propongono alternative senza glutine.

Ma il senza glutine non è solo una moda, e cimentarsi non significa essere fruibili da tutti i consumatori del gluten free. Chi è davvero intollerante al glutine sa che sedersi al tavolo di un ristorante, benché più semplice che in passato, non è sempre sicuro. E non ci si può affidare alla buona sorte.

L’AIC, Associazione Italiana Celiachia, certifica e garantisce non solo gli alimenti “senza glutine”, rilasciando ai produttori, che ne fanno richiesta e posseggono i requisiti, il marchio “spiga sbarrata”, simbolo conosciutissimo del senza glutine. Ormai da anni, anche locali e ristoranti possono richiedere la certificazione.

Di seguito, allora, una serie di ristoranti gluten-free a Roma, con il marchio di garanzia.

Pantha Rei

Nel cuore di Roma antica, alle spalle dal Pantheon, già tra i più conosciuti nel panorama senza glutine della capitale, il ristorante pizzeria Pantha Rei offre cucina tipica e pizza romana, con servizio da asporto. In un ambiente rustico e informale, un locale su due livelli, con tavoli anche all’esterno, dove la gentilezza e il sorriso sono il marchio di fabbrica, ed è facile trascorrervi delle serate piacevoli. Aperto anche a pranzo, offre la sicurezza garantita AIC per gli intolleranti, e buona cucina per tutti. Tutto scorre, soprattutto il tempo. Se in modo piacevole, è meglio.

Mama Eat

Cucina italiana e pizza, anche senza glutine, nella caratteristica Trastevere, ricca di storia e di mondanità. Sempre disponibile l’atmosfera da “vacanze romane” in questo angolo meraviglioso della capitale. E per goderne al meglio, una delle pizze senza glutine più buone della città ce la offre, dal 1999, Mama Eat! Realtà consolidata, con ristoranti in diverse città. Moderno e dinamico, anche nel design e negli arredi, sposa la causa delle intolleranze alimentari, proponendo diverse alternative anche senza lattosio. Non dimenticando l’attenzione e la cura nella scelta degli ingredienti e nella preparazione, proprio “come farebbe mammà”. Da provare!! Da segnalare anche il Mama Eat Lab, in Borgo Pio. Aperto solo per pranzo si occupa esclusivamente di senza glutine.

Pizza in Trevi

Consumare un pasto senza glutine ammirando la fontana di Trevi, uno dei simboli di Roma, non ha prezzo. Se parliamo di buona cucina, che non si limita alla pizza come il nome potrebbe suggerire, la soddisfazione cresce! Prodotti genuini, primi piatti gustosi e ambiente curato, promettono di regalare “emozioni volte ad appagare i sensi”. La cucina come scelta, l’arte come contorno!

La Soffitta Renovatio

Ad un passo dalla Basilica di San Pietro e da una delle vie dello shopping capitolino più conosciuta. Nella centralità della piazza in cui sorge, La Soffitta Renovatio è già per la sua storia una realtà unica. Nato dalle ceneri de La Soffitta di Via dei Villini, che chiude nel 2005 dopo 40 anni, rappresenta la rinascita, e mantiene le sue promesse. In un delizioso locale sotto il piano stradale, offre oltre un secolo di tradizione gastronomica, oltre ad un oasi di pace nel bel mezzo del caos cittadino. Cucina romana e abruzzese, per onorare le origini dei gestori, con particolare attenzione alla scelta degli ingredienti, molti dei quali di provenienza regionale. Anche per celiaci, certificato AIC. La tradizione che non passa mai di moda, cita il sito web. Concordiamo!

La gallina bianca

Vicino alla centralissima Stazioni Termini, per viaggiatori e non. Ristorante, pizzeria, e bisteccheria dove gustare carni italiane selezionate. Offre specialità alla griglia e pizza, sia romana che napoletana, cotta in forno a legna. Ottimi dessert di preparazione artigianale. Promettono attenzione al cliente e garanzia nella preparazione senza contaminazione dalle farine, ricercatezza nelle preparazioni e genuinità. Mantengono discretamente bene le loro promesse, affiancandole ad un servizio curato.

Il Veliero

Alle porte di Roma Sud, nella centralissima piazza Re di Roma, Il Veliero propone cucina mediterranea, di carne e pesce, anche senza glutine. In un ambiente dallo stile “marinaro”, un isola di relax e sapore certificato AIC, buona cucina, gentilezza e ottimo rapporto qualità prezzo. Per una serata in compagnia, sicurezza, e di gusto.

Lievito 72

In zona Nord della città, un luminoso locale dalle stile moderno ospita la vincente scommessa dei giovani gestori, che offrono una pizza cotta in forno a legna, degna di nota! Tutto il menù è proposto nella sua versione classica e senza glutine, con una vasta scelta di birre per accompagnare il piatto forte. La lenta lievitazione di ben 72 ore, come il nome stesso del locale richiama, esalta il sapore e rende ottime consistenza e digeribiltà. Si possono consumare all’aperto la cena e dei gustosi aperitivi. Anche da sporto. In zona ben collegata con il centro. Da visitare!

Millennium Center

Ritorniamo al Sud di Roma, sulla via Casilina. Il ristorante, pizzeria e pub Millennium Center è nato nei primi del 900 in un vecchio casale ristrutturato, e offre ampi spazi, sia interni che esterni, in cui godere di piacevoli serate in compagnia. In un ambiente tranquillo e gioviale, dispone di una accogliente sala pub in tipico stile irlandese. Cucina tipica e pizza, di buona qualità, anche nella versione senza glutine.