Le proposte dei ristoranti, il delivery “romantico” e le staycation in hotel per San Valentino

Indubbiamente il giorno di San Valentino del 2021 sarà diverso per molte coppie, senza la possibilità della tradizionale cena romantica al ristorante. Ma anche quest’anno, nonostante le limitazioni dovute all’emergenza Covid, non mancano le soluzioni per trascorrere San Valentino come si conviene.

Dal pranzo al ristorante, alle box romantiche da farsi consegnare direttamente a casa, fino ai pernottamenti in hotel, vediamo di seguito le proposte più intriganti per San Valentino 2021 a Roma.

Pranzi al ristorante

Per la festa degli innamorati, lo chef Emanuele Paoloni di Aqualunae Bistrot è pronto a deliziare i suo clienti con un menù speciale di pesce da gustare a pranzo al bistrot o la sera comodamente a casa con il servizio delivery e take away. La prenotazione del menù dovrà avvenire entro sabato 13 febbraio chiamando il numero 328 6532886. Il ritiro e la consegna potranno essere effettuati il 14 febbraio entro le ore 18:00. La consegna è limitata al quartiere Prati e alle zone limitrofe.

Il Ristorante Terra di Eataly, al momento chiuso, riapre le porte in occasione della giornata più romantica dell’anno e lo fa con un menu speciale, per il pranzo del 14 febbraio (costo €38, bevande escluse).

Il Marchese a Via di Ripetta propone per il pranzo di San Valentino un menu elegante e profumato: salmone marinato al mandarino e timo con puntarelle; risotto al profumo di arancia e battuta di tonno con pistacchi; ombrina al panko alle erbe e coulis di frutti rossi; cioccolato bianco e fruit passion. La degustazione completa ha il costo di 55 euro a persona (vini esclusi) mentre per chi volesse o solo il primo o solo il secondo si scende a 45 euro (sempre vini esclusi). A parte, la carta dei cocktail, recentemente riformulata, per pasteggiare a cocktail scegliendo tra Signature, menu Spritz, menu Americano.

Numa al Circo, il nuovissimo ristorante al Circo Massimo dello chef Davide Cianetti, propone per San Valentino un dj-set che vi accompagnerà dalla colazione fino all’aperitivo e un menu à la carte dalla pizzeria al cocktail bar, dalla salumeria alla cucina.

Menù degustazione afrodisiaco, liberamente ispirato da Afrodita, l’originale libro e ricettario di Isabel Allende, per Proloco Trastevere. Il menù Afrodita (costo 40 euro) è una proposta dedicata all’amore e all’arte culinaria. Disponibile in degustazione da Proloco Trastevere il giorno di San Valentino a pranzo, mentre la sera è possibile richiedere la versione delivery e take away (costo: 30 euro).

Livello 1, Il ristorante di pesce nel quartiere EUR sarà aperto a pranzo il 14 febbraio. Per l’occasione proporrà un menu degustazione pensato per San Valentino: 6 portate dello chef Mirko di Mattia a 140 euro a coppia. A questo si aggiunge una proposta da 155 euro a coppia con bottiglia di Franciacorta Franca Contea “Primus” – Brut Cuvèe, una selezione di antipasti crudi e cotti, un primo, un secondo e un dolce. Il menu è disponibile anche d’asporto e delivery.

Delivery

Alfredo alla Scrofa propone per San Valentino la box “Alfredo a casa tua”, un menù per due persone studiato dallo Chef Mirko Moglioni. La box contiene quattro piatti speciali per preparare una cena indimenticabile ed anche il Red muffin allo yogurt, un dolce pensiero per la colazione del giorno dopo. La box include una bottiglia di Trento doc metodo classico e un voucher sconto per una cena al ristorante (costo della box di San Valentino Alfredo a casa tua: 140 €). Il menu è disponibile in versione delivery e take away con ordinazione entro le ore 18:00 del 13 febbraio sul sito www.alfredoallascrofa.com.

Il ristorante Dao propone Dolce Sorpresa, un menù degustazione disponibile presso il ristorante a pranzo dalle 12:00 alle 15:00 e la sera in modalità delivery e take away dalle 18:00 alle 21:00. Il menù (costo 50 euro a coppia) comprende un antipasto per due con Rolls di tofu, toast di gamberi e cha sha bao, a seguire gli Spaghetti in brodo ai frutti di mare, le Spuntature di Wu Xi in agrodolce e una Dolce sorpresa da condividere. Per ordinare il menù è necessario effettuare la prenotazione entro le ore 13:00 di sabato 13 febbraio, chiamando il numero 06.87197573. La consegna a domicilio verrà realizzata entro un raggio di 5 km dal ristorante (costo della consegna 5 euro; consegna gratuita per ordini superiori a 70 euro).

Eataly per festeggiare il giorno più romantico dell’anno, oltre all’apertura esclusiva a pranzo del ristorante Terra, propone menu di asporto e delivery studiati ad hoc. il menù da asporto, firmato da Roberto Cotugno, Executive Chef di Eataly Roma, comprende Carpaccio di polpo con limone, peperoncino ed erba cipollina, Tartare di tonno pinne gialle, puntarelle e olio alle alici, Insalata di totani, gamberi e verdure croccanti, Ravioli di baccalà del Pastificio Secondi con crema di patate di Avezzano e carciofi scottati, Fondant al cioccolato con salsa ai lamponi. Se acquisti 2 box avrai in regalo una bottiglia di vino dell’Enoteca di Eataly (costo menù asporto €29). Questa special box di San Valentino va prenotata entro giovedì 11 febbraio e ritirata sabato 13 o domenica 14 febbraio, dalle 10.00 alle 20.00 in Gastronomia di Eataly. Per il delivery è possibile la consegna a domicilio con Glovo e Deliveroo di un menu speciale (costo €25).

Salsedine, la nuova pescheria gastronomica di Prati propone per San Valentino una cocotte per due da condividere con chi si ama. Nata da una ricetta abruzzese, La cocotte per due è pronta da cuocere o per chi volesse, su prenotazione, è disponibile anche già cotta. Al suo interno tutto quello che il mare offre, come ad esempio la gallinella, lo scorfano, le cozze, le vongole, gli scampi,il gamberone, il gambero rosso e i calamari. Prezzo a partire da 65 euro con cocotte di coccio da portare via inclusa. La prenotazione della cocotte dovrà avvenire entro le ore 18:00 di venerdì 12 febbraio chiamando il numero 328 6532886. Il take away e il delivery (zona Prati) sono previsti il 13 febbraio entro le ore 18:00.

Pastificio Secondi e l’Osteria dell’Orologio si uniscono per dare vita a una proposta gastronomica esclusiva da degustare a casa. L’aperitivo (costo €40) e il menù per pranzo o cena (costo €50) vanno prenotati entro le ore 12.00 di venerdì 12 febbraio. Sarà possibile ritirare l’ordine presso il laboratorio di Pastificio Secondi in via delle Alzavole n. 47/49 o riceverlo con consegna a domicilio (spese di consegna 3 euro). Per gli ordini inviare una mail a: info@pastificiosecondi.it oppure chiamare ai numeri: 0623288319 o 3383305755.

Le Carré Français, ambasciata del gusto d’oltralpe a Roma nel cuore di Prati, lancia la box di San Valentino, nelle formule delivery e da asporto. Un vero e proprio viaggio gastronomico in Francia, che prevede Amuse bouche a base di foie gras, un antipasto a scelta, come piatto principale o un calamaro farcito “alla provenzale” o un coniglio, tapenade, asparagi e cavolo nero, pane, una selezione di quattro formaggi Beillevaire con confetture e il dessert del Pastry chef Giancarlo Bruno (prezzo €55 vino escluso). Il menu è disponibile anche ai tavoli fino alle 18. Telefono: 06 6476 0625.

In occasione del giorno degli innamorati, il ristorante stellato Il Pagliaccio regala l’emozione di poter vivere nell’intimità di casa un’esperienza gourmet firmata dallo Chef Anthony Genovese. La Box (costo €200), pensata per due persone e abbinata a una bottiglia di Champagne Laurent-Perrier Cuvée Rosé, due calici e candela profumata hand made, è prenotabile fino al giorno 12 febbraio e sarà consegnata durante la giornata del 14 febbraio; oppure sarà possibile ritirarla presso il ristorante in via dei Banchi Vecchi 129/a, anche in questo caso soltanto il giorno di San Valentino. Prenotazioni sul sito. Il ristorante sarà anche aperto a pranzo il 14 febbraio.

Lo chef Fabio Ciervo de Il Giardino Ristorante presso Hotel Eden, propone un raffinato menù disponibile a pranzo e a cena sia in versione delivery e take away. Il menù prevede come antipasto Tartare di gamberi rossi Siciliani con mela verde e per primo Tortelli ripieni di ceci serviti con calamari arrostiti. Il secondo è un pregiato Filetto di branzino con mille foglie di patata e tartufo nero, mentre per dessert lo chef propone Mascarpone di fiori e sambuco. Il costo del menù in versione take away e delivery disponibile, oltre che tramite Hotel Eden, anche su Cosaporto, è di 200€ per due persone, bevande escluse. 275€ con bottiglia di Franciacorta, Cuvée Prestige, Ca’ del Bosco Extra Brut. Il menù deve essere prenotato entro sabato 13 febbraio alle 18:00.

Staycation

Per festeggiare il giorno più romantico dell’anno l’Hotel Splendide Royal propone la sua speciale staycation. In occasione del 14 febbraio sarà possibile prenotare un pacchetto promozionale, con cena degustazione e, a discrezione dell’ospite, anche pernottamento. Una indimenticabile fuga da Mille e una Notte al prezzo di 550 euro a coppia (bevande escluse), comprensiva di cena, pernottamente e colazione con check-out alle ore 12:00. La staycation include una cena romantica a base di pesce sulla terrazza del Mirabelle, ristorante panoramico al settimo piano dell’edificio. Lo stesso menu sarà, inoltre, proposto in degustazione per il pranzo di domenica 14 febbraio al costo di 150 euro a persona (bevande escluse).

La proposta per San Valentino di Sofitel Rome Villa Borghese comprende un soggiorno di una notte in camera superior o deluxe e una cena degustazione per due persone presso il ristorante panoramico Settimo. L’offerta è valida per le notti di sabato 13 e domenica 14 febbraio (per un minimo di due persone) al costo di 190 euro a persona in camera superior a notte oppure 225 euro in camera deluxe. Lo chef Giuseppe D’Alessio ha ideato 2 diversi menu degustazione: classico, di terra e mare o vegetariano. Entrambi i menu saranno disponibili anche per gli ospiti esterni che sceglieranno di pranzare da Settimo domenica 14 febbraio.

Per chi desidera regalarsi un’esperienza indimenticabile, in occasione della festa degli innamorati il pacchetto “Fuga Romantica” di Hotel Eden è prenotabile anche per una sola notte e include la cena di San Valentino presso Il Giardino Ristorante. Si potranno così assaporare i piatti dello chef Ciervo ammirando il panorama notturno di Roma: la serata più romantica dell’anno può essere l’occasione per tornare a provare il piacere di un’intima cena fuori e di una notte in una delle preziose camere di Hotel Eden, affidandosi al premuroso e impeccabile servizio del team dell’albergo. Il costo di partenza per il pacchetto “Fuga Romantica” è di 600€ a notte e include la cena per due persone. Inoltre presso The Eden Spa, una delle poche Spa aperte a Roma, è disponibile il rituale Gua Sha Love Adononis&Aphrodite per due persone, un’esperienza da vivere in coppia. Il rituale viene eseguito con pietre naturali come la giada, il quarzo rosa e la pietra di bian (costo €390 per 60minuti, €650 per 120 minuti).

L’Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, ha preparato, in quest’anno particolare, delle esperienze speciali per San Valentino, per festeggiare gli innamorati in serenità e nel totale rispetto delle norme di sicurezza. Il pacchetto (a partire da €360 per 2 pax) comprende un pernottamento romantico in camera deluxe o suite, una cena speciale a lume di candela servita in camera o presso il ristorante dell’albergo, colazione complimentary, early check-in alle 12:00, late check out alle 15:00 e bottiglia di prosecco in camera. Per maggiori info: https://alephrome.com/it/sanvalentino

Il bellissimo Boutique Hotel Vilòn propone dal 12 al 14 febbraio un pacchetto di staycation comprensivo di: pernottamento in camera con vista sui giardini privati di Palazzo Borghese, colazione in camer, deliziosa sorpresa all’arrivo e cena gourmet per due con menu degustazione dello Chef Gabriele Muro (bevande non incluse). Offerta speciale a partire da €530. Per info: +39 06878187 o reservations@hotelvilon.com.

Infine Jacopa a Trastevere offre un pacchetto (disponibile le sere del 13 e 14 Febbraio) che comprende camera matrimoniale con cena di San Valentino nel ristorante di Daniele Frontoni al costo di €80 a persona, un aperitivo composto da un drink e una selezione di salumi e formaggi (€15 a persona) e massaggio da 50 minuti ciascuno, a scelta tra relax o decontratturante (€75 a persona).