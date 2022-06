Il Beverly, un angolo di West Coast a Roma

Un ristorante d’ispirazione californiana e filosofia farm-to-table nel cuore dei Parioli

Se Cugino è il vostro bar di quartiere, perfetto per un caffè e spuntini all’aperto, il ristorante Beverly diventerà il vostro punto di ritrovo abituale. Californiano, con un tocco italiano, questo ristorante recentemente rinnovato si trova all’interno del The Hoxton, Rome, proprio nel quartiere Parioli. Nascosto dal caos del centro storico di Roma, questo locale vi permetterà di viaggiare in un altro mondo – o continente, se lo desiderate.

Abbandonate il rumore della città, gli ingorghi e le piazze affollate. Lasciate i vostri pregiudizi e uscite, anche solo un po’, dalla vostra zona di comfort. A Beverly, fluidità e flessibilità sono concetti chiave e vengono presi sul serio.

Mentre la prima cosa che immaginiamo quando pensiamo a un albergo è un’imponente reception, l’atrio dell’Hoxton è spazioso e in realtà converte l’area della reception in un open space integrato fatto di rigogliose piante tropicali, lampade di design, comodi divani e tavoli in legno.

Il menù di impronta fusion del Beverly può essere gustato nella lobby, nel patio esterno o nella più tradizionale sala dining posizionata vicino al lussuoso banco bar in marmo verde.

Il Beverly si ispira alla cucina californiana e utilizza prodotti italiani locali, prendendo il meglio da entrambe le tradizioni.

L’Head Chef Alessandro Stefoni, originario di Ostia, porta in tavola la sua esperienza e la sua conoscenza del territorio, e l’italo-americana Sara Levi, Sous & Pastry Chef del Rome Sustainable Food Project, arricchisce la combinazione vincente di ispirazioni californiane e sapori tipici romani.

Al Beverly, come si suol dire, sharing is caring. Allontanandosi dalla classica carta fatta di antipasti, primi e secondi, la condivisione rimane uno dei capisaldi dell’offerta di Beverly, incoraggiando i commensali a provare più piatti; mescolando e abbinando sapori e piatti senza un ordine fisso.

Dai soft tacos con polpo grigliato, avocado e taralli piccanti ai gustosi Bao con rana pescatrice e salsa Romesco con nocciole, fino alla selezione BBQ servita con pane all’aglio e salse fatte in casa, Beverly propone un menu innovativo per tutti i gusti.

Vi ho già detto che il martedì dei tacos è diventato un appuntamento fisso ai Parioli? Immaginate di rilassarvi nel patio esterno con un margarita ghiacciato in mano e tacos a volontá alias tacos all-you-can-eat (25,00 € per i tacos e 10,00 € per un margarita). Il tutto diventa ancora più bello se si aggiunge un DJ set dalle 19:30 alle 23:30.

Turisti e romani possono trovare da Beverly il loro spazio, scegliendo tra un’ampia gamma di idee gustose, dalla colazione alla cena e ai drink. Può trattarsi di un classico croissant e di un succo di frutta energizzante per colazione, di una bevanda con un tocco tropicale, oppure di un appagante brunch dopo una passeggiata nel vicino parco di Villa Borghese o di Villa Ada.

Il menu del brunch è disponibile il sabato e la domenica dalle 11.00 alle 15.00. Troverete l’iconico Club Sandwich, il Double Cheese Burger con fontina e bacon croccante, o proposte dolci come il waffle con gelato o i pancake XL con pralina.

Grazie alla sua posizione, vicino al MAXXI (Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo) e al MACRO (Museo d’Arte Contemporanea), alle più prestigiose università di Roma e al quartiere liberty di Coppedé, Beverly è uno strategico luogo di incontro tra la comunità locale e quella internazionale. Situato in un quartiere residenziale ma internazionale, dove si trovano la maggior parte delle ambasciate e dei consolati di Roma, Beverly è il posto migliore della zona se volete leggere le vostre e-mail o un libro sorseggiando un drink oppure incontrare un cliente o organizzare una riunione di squadra. L’Appartamento, con la sua cucina a vista e le sue cinque aree adattabili, è la scelta perfetta per un evento di gruppo di successo!

Le collaborazioni mensili con chef locali e gli eventi di Yoga+brunch con noti centri romani contribuiscono a promuovere l’idea che Beverly e Hoxton siano spazi inclusivi perfettamente racchiusi nel quartiere Parioli.