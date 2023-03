I migliori bar del Centro Storico di Roma

Dove andare a bere nel Centro Storico di Roma

Dopo una giornata trascorsa a visitare la città e fare shopping, ti sei meritato un buon aperitivo o un drink dopo cena. Sei nel centro di Roma e non sai dove andare a bere qualcosa? Non preoccuparti, di seguito trovi una vasta selezione tra cui scegliere.

Zuma

Via della Fontanella di Borghese, 48

Dom-Gio 18.00 – 1.00; Ven – Sab 18.00 – 2.00

zumarestaurant.com

Se vuoi bere un cocktail in uno dei luoghi più panoramici e “in” della città, Zuma fa per te. Situato in cima a palazzo Fendi, Zuma è conosciuto in tutta la città. Dalla terrazza puoi ammirare la cupola di San Carlo e quella di Fuksas sul tetto dell’ex Unione Militare che ospita H&M. Il mood è vibrante, l’atmosfera è high end e la qualità dei cocktail altissima.

Il Marchese

Via di Ripetta, 162

Tutti i giorni 12.30-2.00

ilmarcheseroma.it

Situato sulla storica Via di Ripetta, il Marchese è un luogo senza tempo, cosmopolita ma fortemente radicato nella città. In questo bel locale sono presenti due anime distinte: quella elegante e raffinata e quella verace e genuina. Questa duplicità si rispecchia sia nel design che nel menu dove troverai piatti della tradizione realizzati con ingredienti selezionati e di alta qualità, e cocktail sofisticati, grandi vini e liquori.

Club Derriere

Piazza delle Coppelle, 55/56/57

tutti i giorni 22.00-4.00

clubderriereroma

Il Club Derriere è uno speakeasy bar nascosto all’interno dell’Osteria delle Coppelle, il cui ingresso è un anta di un armadio (ma in realtà si entra anche da strada). Poca luce filtrata dalle bottiglie del bancone, niente vino, né birra, né food. Qui l’offerta, di qualità, è su distillati, gin, rum e cocktails di creazione propria.

Salotto 42

Piazza di Pietra, 42

Tutti i giorni 10.30-2.00

salotto42.it

Uno dei principali bar di Roma, immerso in uno scenario stupendo, il Salotto 42 cresce di popolarità ogni anno che passa. Uno dei bar più frequentati da turisti e romani, quando si tratta di prendere un drink nel centro storico, il Salotto 42 non delude mai. Pulito, accogliente e moderno, il Salotto 42 offre cocktail originali che ti spingono a ritornare. Si consiglia di prenotare un tavolo, oltre a provare una delle loro sofisticate creazioni originali.

Stravinskij Bar

Via del Babuino, 9

Tutti i giorni 10.00-1.00

roccofortehotels.com

Una location stellata che vi catapulterà in un mondo di glamour e sfarzo, lo Stravinskij Bar è la location ideale per celebrare un evento importante. Immerso nel giardino interno del De Russie Hotel, Stravinskij Bar è un posto incredibile che vi farà godere tutto il tempo. Il menù dei cocktail è elegante ed incredibile come la location, vi lascerà senza parole.

Valentyne Restaurant & Club



Via della Fontanella, 15

Mar-Dom 19:30-02.00

HotelValadier.com

Fate un salto indietro nel tempo e immergetevi in una revival dell’epoca del Proibizionismo al Valentyne. Il nome del locale incarna l’idea di un luogo romantico e lussuoso dove sorseggiare cocktail spettacolari e godersi le vibrazioni retrò.

Baccano

Via Delle Muratte, 23

Tutti i giorni 12.00-24.00, Sab 12.00-01.00

RistoranteBaccano

Baccano è un bistrot mediterraneo, che si ispira alle migliori esperienze internazionali: dal fascino di Parigi alla contemporaneità metropolitana di New York. L’affascinante drink list è dedicata alle tappe dell’Orient Express: da Londra con il Porn Star Martini, passando per Milano con l’Americano fino ad Istanbul con il Bloody Mary.

Baja

Lungotevere Arnaldo da Brescia

Tutti i giorni 11.30 – 15.30, 18.30 – 01.00

bajaroma.it

Situato su una barca sul fiume Tevere, Baja è unico nel suo genere. Il suo motto è: “esperienza fluviale”. Ottimo per un drink sia prima che dopo cena, Baja è il posto ideale se siete alla ricerca di buona musica, uno scenario particolare e buoni cocktail ad unire il tutto. Raggiungete Baja direttamente da Piazza del Popolo, magari dopo aver gustato il tramonto dal Pincio!

Trinity College Pub

Via del Collegio Romano, 6

Dom-Mer 12.00-02.00 / Gio-Ven-Sab 12.00-03.00

trinity-rome.com

Trovare un buon Irish Pub non è così facile come può sembrare, ma il Trinity Pub a Roma è uno dei migliori pub della città. Qui puoi vedere una partita di calcio o di rugby, fare nuove amicizie o semplicemente rilassarti e bere qualcosa dopo aver esplorato Roma tutto il giorno. Situato a due passi da Via del Corso, una pausa qui vi aiuterà a recuperare le energie per la vostra prossima meta.

Ciampini

Piazza di S. Lorenzo in Lucina, 29

Tutti i giorni 08.00-22.00

ciampini.com

Con tre diversi locali, tutti situati nel centro storico, Ciampini è un brand rinomato in tutta Roma. Un bistrot a Via della Fontanella Borghese, un bar con tavoli all’aperto in Piazza S.Lorenzo in Lucina ed uno spazio dedicato al mondo del gelato a Via del Leone 12.

