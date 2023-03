I migliori ristoranti del centro storico di roma

Dove mangiare nel Centro Storico di Roma

Passeggiare tra Piazza di Spagna e il Pantheon, mette appetito. Che si tratti di una pausa colazione o di un vero e proprio pranzo, il centro di Roma è pieno di ristoranti tra cui scegliere. Quindi non accontentatevi di un panino take away, pranzate invece in uno di questi ottimi ristoranti del centro storico.

Il Marchese

Via di Ripetta, 162

tutti i giorni 12.30-02.00

ilmarcheseroma.it

Situato sulla storica Via di Ripetta, Il Marchese è un bar di classe e trattoria romana. Cucina genuina che non conosce mezze porzioni, gustose specialità di carne e pesce vi aspettano. Il must? La carbonara del Marchese. Il guanciale è croccante, la pasta è fatta in casa (solitamente trovi la “signora della pasta” al lavoro durante il giorno), al dente e il sugo cremoso. Vi abbiamo già detto che Il Marchese è anche il primo amaro bar d’Europa con una selezione di oltre 500 amari?

Maccheroni

Piazza delle Coppelle, 44

tutti i giorni 12.30-15.00, 19.00 – 23.30

ristorantemaccheroni.com

Maccheroni è un ristorante tipico romano con una vasta selezione di piatti della tradizione e una piacevole atmosfera e mix di turisti, expats e locals. Dai carciofi alla romana, alla deliziosa carbonara fino ai saltimbocca alla romana, questa osteria offre un menu romano completo da cui scegliere. Grazie all’area esterna, è perfetto anche per i periodi più caldi.

Da Gino al Parlamento

Vicolo Rosini, 4

tutti i giorni 13.00-15.00, 20.00-23.00

ristoranteparlamento.roma.it

Se stai cercando un posto per cena in pieno Centro Storico a Roma, Da Gino al Parlamento è il posto giusto per te. A poca distanza da via del Corso, Gino è una caratteristica trattoria a conduzione familiare che offre ai suoi clienti una vasta gamma di autentici piatti romani. Inizia il tuo pasto con uno dei fantastici antipasti a cui far seguire uno dei loro deliziosi piatti di pasta. La prenotazione è consigliata e ne vale la pena!

Acquolina

Via del Vantaggio, 14

Mer – Sab 19.00-21.30

acquolinaristorante.it

Acquolina è il ristorante gourmet, ora due stelle Michelin, che si trova all’interno dell’Hotel The First Roma Arte, nel cuore di Roma. Qui il giovane e talentuoso chef Daniele Lippi sperimenta una cucina mediterranea contemporanea, fatta di cultura, ricerca e tecnica. Dalla ventricina di tonno al gambero rosso con latte di pecora fermentato per arrivare allo spaghettone con ceci e scampo o quello con la rosa canina e al dolce Costantinopoli, tutto è pensato nel dettaglio, dalla cucina alla presentazione in sala. Due i percorsi degustazione, “Periplo” e “Anabasi e Catabasi” con possibilità di wine pairing. Il servizio è puntuale e formale il giusto. La cantina ampia e dal grande respiro internazionale.

Osteria delle Coppelle

Piazza delle Coppelle, 55/56/57

Tutti i giorni, 12.30-15.30, 18.30-02.00

osteriadellecoppelle.com

L’Osteria delle Coppelle, che si trova nella affascinante omonima piazza, è uno dei migliori ristoranti di zona. Un ambiente elegante e cool vanno di pari passo con il menu di pietanze deliziose. Che decidiate di andarci per pranzo o per cena, non resterete insoddisfatti da questa osteria di qualità.

Cantina Belsiana

Via Belsiana, 15

Tutti i giorni 12.30-23.30

cantinabelsiana.com

Nonostante si trovi a pochi passi da Piazza di Spagna, la Cantina Belsiana offre uno spazio tranquillo e un servizio cordiale. Iniziate la vostra serata qui con un bicchiere di vino e un tagliere di salumi e formaggi, o concedetevi degli antipasti caldi. Buon rapporto qualità-prezzo e atmosfera veramente accogliente.

Baccano

Via delle Muratte, 23

Tutti i giorni 12.00-24.00

baccanoroma.com

A due passi da Fontana di Trevi sulla pittoresca Via delle Muratte nasce Baccano, ristorante moderno dalla cucina italiana contemporanea

basata sul rispetto della tradizione, ricerca ed innovazione. Il locale offre un menù mediterraneo e una ricca selezione di vini da abbinare al vostro piatto preferito, Baccano è degno della sua posizione. Da provare assolutamente i loro piatti di pesce! A fine serata lancerete sicuramente la vostra moneta nella Fontana di Trevi augurandovi di tornare a Roma e da Baccano.

Coso

Via in Lucina, 16

Tutti i giorni 12.00-1500, 19.00 -23.00

cosoristorante.com

Con un nome buffo e tipicamente romano, “Da Coso” è il tipico detto romano per riferirsi a qualcosa di cui non si conosce il nome. Ubicato in un bellissimo palazzo romano, Palazzo Fiano Almagià, propone un menu di cucina tradizionale italiana con una leggera rivisitazione per non perdere le fondamenta proprie della tradizione.

Ginger Sapori e Salute

Via Borgognona, 43-46

Tutti i giorni 09.30-23.30

gingersaporiesalute.com

Dal 2012 un luogo amato da clienti di tutte le età, soprattutto da chi predilige uno stile di vita sano. Dalla colazione con smoothie, frutta e centrifughe, da un rilassante pranzo o cena o semplicemente per un sandwich da asporto, Ginger è una bella realtà nel centro storico di Roma. Sano, biologico e sostenibile.

Frezza “Cucina de coccio”

Via della Frezza, 64-66

Aperto dal martedì alla domenica: 12.30-15.30, 19.00-23.00

frezzaromana.it

photo credits_ @Adriana Forconi

Frezza romana è il nuovo ristorante di proprietà dell’attore Claudio Amendola. Situato a un passo dalla vivace Via del Corso, offre il meglio della cucina tradizionale romana, in una posizione strategica. All’interno, l’arredamento è curato in ogni dettaglio. La vocazione romana è evidente già dagli antipasti con la Bruschetta Cicoria e Guanciale e la Burrata e i carciofi alla Cafona; nella sezione fritti non mancano i supplì, il filetto di baccalà, i fiori di zucca, la mozzarella in carrozza e le gustose bombe salate, un morbido impasto che avvolge della coda alla vaccinara. Nel menù non potevano mancare numerosi tipi di pizza, mentre la carta dei vini è ampia e si concentra sulle cantine regionali.

Emme Restaurant

Via Margutta, 19

Aperto tutti i giorni 12:30-14:30, 19.00-22.30

emmerestaurant.com

Una vera e propria gemma nascosta con tanto di giardino a terrazza, strategicamente posizionata tra Piazza del Popolo e Piazza di Spagna, nell’artistica via Margutta. Nascosto tra esposizioni d’arte e negozi storici, il ristorante ha uno stile elegante, mentre il menù rimane fedele alle tradizioni romane. Emme è il luogo ideale per festeggiare un compleanno importante in famiglia, una riunione di lavoro o un appuntamento romantico.

Armando al Pantheon

Salita dei Crescenzi, 31

Lun-Sab 12.20-15.00; 19.00-23.00

armandoalpantheon.it

Il nome stesso ti da un indizio sulla posizione di questo ristorante, presente dal 1961 e senza alcuna intenzione di fermarsi. Con un menù slow food curato secondo la tradizione romana, potrai gustare un ottimo calice di vino e cenare in un ambiente accogliente e curato. Gestito dalla famiglia Gargioli, ti sentirai a casa in questo rinomato ristorante.

Piccolo Buco

Via del Lavatore, 91

Mar-Dom 12.00-23.00

pizzeriapiccolobuco.it

Il nome stesso del ristorante “Piccolo Buco” ti fa capire che non si tratta del più grande ristorante di Roma, ma sicuramente non si allontana a livello di qualità dai suoi vicini più grandi. Con una particolare attenzione al loro menu pizza, Piccolo Buco ti darà del filo da torcere quando si tratterà di scegliere quale pizza ordinare. Dalle opzioni di pizza classica ad altre gourmet, la pizza qui è un must. Tuttavia ci sono un sacco di altre opzioni che ti faranno lasciare il ristorante felice. Si trova proprio dietro l’angolo della Fontana di Trevi e la prenotazione è consigliata.

La Ciambella Bar à vin (Restaurant)



Via dell’Arco della Ciambella, 20

Gio-Lun 12.00 – 23.00

la-ciambella.it

Come si suol dire, non tutte le ciambelle riescono col buco, ma questo ristorante di classe ha invece sicuramente colto nel segno. Situato a pochi passi dal Pantheon, questo intimo bar à vin si inserisce nell’affascinante contesto storico offrendo un’oasi di pace e tranquillità. Qui i clienti possono gustare una cucina romana squisitamente rinnovata dalle mani talentuose della chef Francesca Ciucci e del suo competente staff.

Baja

Lungotevere Arnaldo da Brescia

Lun-Gio 12.30 – 15.30 | 18.30 – 01.00 / Ven-Dom 12.30 – 15.30 | 18.30 – 02.00

bajaroma.it

Situato sul fiume Tevere, Baja è unico nel suo genere. Il suo motto è: “esperienza fluviale”. Preparati a sorseggiare il tuo drink su una barca sul Tevere. Ottimo per un drink sia prima che dopo cena, Baja è il posto ideale se sei alla ricerca di un posto diverso dagli altri, con buona musica, prodotti freschi e un cocktail ad unire il tutto. Puoi raggiungere il Baja direttamente da Piazza del Popolo, magari dopo esserti goduto il tramonto dal Pincio!

Hosteria del mercato – Bar

Via di Bocca di Leone, 46

Tutti i giorni 09.00-23.00

hosteriadelmercato.it

Se cercate un posto colorato e divertente dove consumare il vostro brunch o aperitivo, recatevi all’Hosteria del Mercato, un ristorante, organic juice bar, sala da the, cocktail bar e bio food market, situato proprio nel mezzo delle vie storiche del centro, vicino al trambusto di Piazza di Spagna.

Hosteria offre un’ampia selezione di succhi e frullati superfood, ideali per dare energia e rinfrescarsi dopo aver girato per i luoghi simbolo di Roma.

Babette

Via Margutta, 1b

Mar-Sab 12.30-14.45, 19.00-22.30

babetteristorante.it

In un ambiente elegante vicino alla lussuosa Via del Babuino, troverete Babette. Un ristorante di charme che offre una varietà di piatti mediterranei da “ricette segrete di famiglia” con opzioni tipiche romane. Un ambiente discreto, tranquillo e intimo, lontano dai rumori e dalla confusione, nonostante sia a due passi da Piazza del Popolo nell’angolo della storica Via Margutta. Aperto per colazione, pranzo, aperitivo e cena.

La Buvette

Via della Vittoria, 44

Lun -Sab 8.00-24.00 | Dom 09.00-24.00

labuvetteroma

La Buvette è un locale dalle molte anime, situato nella zona del Tridente. Caffetteria, pasticceria, cocktail bar, bistrot: dalle 8 del mattino fino a mezzanotte propone al visitatore una grande ventaglio di possibilità, dalla colazione alla cena passando per il pranzo e l’aperitivo, con una cucina dal respiro internazionale che propine piatti tradizionali con sfumature fusion. La cantina offre una vasta selezione di vini provenienti da tutte le regioni italiane, mentre il cocktail bar vanta la presenza di oltre 40 etichette di gin. Fiore all’occhiello del locale sono i prodotti di pasticceria, preparati nel laboratorio interno: croissant, pain au chocalat, lieviti nostrani e francesi.

Babingtons

Piazza di Spagna, 23

Merc-Lun 12.00-21.00

babingtons.com

Dopo una lunga giornata in giro per Roma, accomodarsi per una tazza di tè aiuta a concludere la giornata nella maniera giusta. Da Babingtons, una storica (e costosa) sala da tè di Roma, potrai esplorare l’ampia varietà di tè e biscotti che lo rendono uno dei posti più esclusivi della città. Con un interno colorato e diverse sale, Babingtons è molto di più che una normale sala da tè, è una esperienza British. Una volta finito di sorseggiare il tuo tè, dai uno sguardo allo shop per assicurarti di portare a casa il tuo infuso preferito.

La Matricianella

Via del Leone, 3

Lun – Sab 12.30 – 15.00, 19.30 – 23.00

matricianella.it

Nascosto tra strade del centro storico, troverete questo accogliente ristorante fondato nel 1957 da una famiglia di Amatrice. Entra per assaporare i sapori autentici di Roma, dai bucatini all’amatriciana ai rigatoni con pajata, la tradizione è sempre al centro alla Matricianella. Ogni giovedì troverete gli gnocchi freschi! E già che ci siete, abbinate il piatto di pasta ad un bel bicchiere di vino tra i tanti a disposizione.

Da Alfredo

Piazza Augusto Imperatore, 30

Mar-Dom 12.30-15.30, 19.30-23.30

ilveroalfredo.it

Il Ristorante Il Vero Alfredo a P.zza Augusto Imperatore è lo storico locale dove si possono gustare le “uniche” e famosissime fettuccine al “doppio burro” la cui fama ha avuto un grandioso eco internazionale a partire dagli anni ’20 quando, tra i clienti del ristorante, la celebre coppia di attori americani Mary Pickford e Douglas Fairbanks regalò ad Alfredo le mitiche posate d’oro con le quali da quel momento mangiarono le più celebri personalità mondiali. Di padre in figlio, di figlio in nipote, la dinastia e la tradizione di Alfredo continua dal 1908 ad oggi.

Ristorante Pizzeria 4 Fiumi

Piazza Navona, 37-38

Tutti i giorni 11.00-23.00

ristorante-4fiumi.com

Il ristorante si trova infatti su uno dei lati di una delle piazze più belle del mondo: Piazza Navona. Seduto al tavolo per pranzo o cena o sorseggiando uno spritz per aperitivo, potrai godere di una vista invidiabile sulla Fontana dei 4 Fiumi di Gianlorenzo Bernini (da cui il ristorante prende il nome). Pesce fresco, piatti tipici mediterranei e paste della tradizione romana, come la carbonara, amatriciana e cacio e pepe sono spesso le portate più richieste. Consigliato anche per un aperitivo immerso nella Roma barocca ed in uno dei posti più affascinanti del mondo!

