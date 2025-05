I migliori ristoranti a Ostiense

Dove mangiare nel quartiere Ostiense

Decine di nuovi ristoranti hanno aperto negli ultimi anni ad Ostiense, ma fortunatamente il quartiere non ha perso il suo fascino industriale né la sua atmosfera casual. Grunge ed eterogeneo, Ostiense ha dalla sua ristoranti di ogni genere, da quelli di cucina tradizionale a quelli più innovativi, oltre a bar e locali famosi per animare la vita notturna di Roma. Scopri la nostra selezione di ristoranti nel quartiere Ostiense!

Terra

Piazzale XII Ottobre 1492 (Ostiense)

Lun-Ven 12.00-15.00, 19.00-22.30; Sab-Dom 12.00-15.30, 19.00-22.30

eataly.net/it_it/negozi/roma/ristoranti/ristorante-terra-roma

Situato al secondo piano di Eataly Roma, Terra è un ristorante dedicato alla cucina alla brace con una spettacolare griglia di 3 metri a vista sulla sala. La cottura con carbone vergine di Leccio calabrese esalta le materie prime d’eccellenza: dalla Fassona Piemontese al pescato locale e verdure di stagione.

Imperdibili il Filetto di manzo affumicato nel fieno d’alpeggio e lo Sgombro alla brace con capperi e olive. Il servizio al carrello permette di scegliere direttamente al tavolo carni e pesce fresco, mentre l’area “Crudo, Fritto e Bollicine” è perfetta per un aperitivo con specialità di mare.

Ristorante Pizza e Cucina

Piazzale XII Ottobre 1492 (Ostiense)

Lun-Ven 12.00-15.30, 19.00-22.30; Sab-Dom 12.00-16.00, 19.00-22.30

eataly.net

Se vi dicono che tutte le pizze sono uguali non credeteci! Se avete voglia di provare una pizza deliziosa, preparata con ingredienti di stagione e farine organiche, pomodori di prima qualità e olio extravergine di oliva, il posto giusto è il ristorante Pizza e Cucina, ubicato al primo piano del megastore di Eataly. E se non avete voglia di pizza, date un’occhiata al menù pasta per provare i primi piatti tipici della tradizione romana.

Chiancheria

Via Ostiense, 52

Lun-Dom 12.00-24.00

chiancheria.it

Ecco a voi il paradiso degli amanti della carne! Qui è possibile selezionare il tipo di carne che si desidera, e potrete scegliere tra una combinazione infinita di panini. In carta anche alcuni piatti tradizionali napoletani come la montanara e la genovese, e un’ampia selezione di vini e birre. La sostenibilità è uno dei loro principali pilastri: la loro carne italiana, di prima qualità, proviene da fattorie di loro proprietà.

California Cookhouse

Via Chiabrera, 207

Lun-Dom 12.00-15.00 e 19.00-23.00

californiacookhouse.com

Se siete alla ricerca di un boccone veloce ma non avete voglia di mangiare in un fast food, avete trovato il posto perfetto: la California Cookhouse. Con altri 3 ristoranti a Roma (Pigneto, Mazzini, Monte Sacro), questo locale fast-casual offre un classico menù californiano, che spazia dai tacos agli hamburger e ai burritos, accompagnati da contorni tipici (patatine fritte, patate dolci, nuggets, anelli di cipolla) e salse (guacamole, hummus). California Cookhouse offre la qualità di un ristorante italiano con l’accessibilità e la rapidità del servizio di un fast food.

Hummustown

Via Francesco Negri, 9

Lun 09.00-18.00; Mar-Dom 09.00-22.30

hummustown.it

HummusTown è un ristorante senza scopo di lucro che cerca di promuovere lo scambio interculturale con il cibo siriano attraverso l’impiego di rifugiati. Il loro ristorante è un luogo informale per mangiare deliziose specialità mediorientali a prezzi accessibili. Hummus è, naturalmente, il re, ma il loro menu è lungo, vario e comprensivo di tutte le restrizioni alimentari. HummusTown organizza spesso eventi sia nel suo ristorante che altrove a Roma, e si dedica molto ad aiutare i bisognosi; sostenere il loro business significa anche sostenere i meno fortunati.

Porto Fluviale

Via del Porto Fluviale, 22

Lun-Dom 10:30-02.00

portofluviale.com

Porto Fluviale rispecchia in pieno l’anima industriale che caratterizza il quartiere Ostiense. Questo locale, ricavato da un ex magazzino, propone una grande varietà di soluzioni per bere e mangiare: si parte dal Banco (bar con menu limitato) per approdare poi al Salotto (un’area molto grande per gruppi e feste), il Cortile, la Pizzeria e la Trattoria, dove si possono trovare tutti i classici piatti romani. Porto Fluviale è aperto già dalla mattina, per fare colazione, e propone anche gustosi aperitivi.

Ramen Bar Akira

Via Ostiense, 7

Lun-Dom 12:30-14:30, 19:30-22:30

ramenbarakira.com

La “leggenda” narra che, qualche anno fa, l’imprenditore giapponese Akira Yoshida, insieme ad altri due soci, portò a Roma la tradizione culinaria giapponese della zuppa di noodle Ramen. Da Ramen Bar Akira potrete assaggiare la versione preparata con noodles fatti in casa e ingredienti di alta qualità: il nostro consiglio è di provare una delle tre tipologie di Ramen con base Tonkotsu.

Hopside

Via Francesco Negri 39/41

Aperto tutti i giorni 18.00-02.00

hopside.it

HopSide è stato fondato da quattro amici appassionati di birra. I loro hamburger erano così buoni che la gente continuava a tornare per il cibo, così il piano originale è stato in parte modificato per includere una più ampia offerta gastronomica. Ma prima di tutto Hopside è un luogo per gli amanti della birra: propongono 10 birre artigianali alla spina e una vasta selezione di birra in bottiglia. Ci sono opzioni senza glutine sia per la birra e hamburger, oltre a opzioni vegetariane e vegane. Uno dei cibi più richiesti nel loro menù? I noodles e i wok (veggie, carne, pesce e misto). L’aperitivo è dalle 18:00 alle 20:00; per cenare qui è raccomandata la prenotazione.

Romeow Cat Bistrot

Via Francesco Negri, 15

Mar-Dom 10.00-23.00, chiuso il lunedì

romeowcatbistrot.com

Ciò che rende questo luogo unico è la presenza di gatti in giro per il locale. Puoi accarezzarli, giocare con loro e goderti le loro fusa mentre mangi e bevi. Romeow Cat Bistrot è stato fondato nel 2014 dall’attivista Valentina de Matteis come un modo per introdurre cibo gourmet vegano al pubblico italiano. Mentre altri ristoranti di questo tipo hanno cercato di ricreare la versione vegana dei piatti tradizionali italiani, Romeow è andato ben oltre, cambiando la percezione del cibo crudo e vegano in generale, insegnando a mangiare (e pensare) diversamente. Vale anche la pena menzionare la presenza in carta di ottimi tè, succhi di frutta, vini naturali e vegani, birra e… libri da colorare!

Sakana Sushi

Via del Gazometro, 54

Aperto tutti i giorni per cena 19.30 – 23.00 (aperto per pranzo solo dal mercoledì al lunedì, 12.30-14.30)

sakanasushi.it

In una zona in cui non mancano le offerte di cucina giapponese e di sushi, ciò che rende Sakana Sushi unico nel suo genere è il nome stesso del ristorante. Sakana Sushi infatti propone un’ottima selezione di Sake, la bevanda che meglio si accompagna alla cucina giapponese (così come il whisky giapponese). Ma anche il menu del cibo è impressionante: dal sushi al sashimi, dai nigiri ai gyoza fino al menu dello chef, ogni piatto è in linea con i sapori e le usanze del Giappone. E gli splendidi interni esotici vi faranno sentire come se non foste più in Italia.

Pizzeria Ostiense

Via Ostiense, 56

Lun – Dom 18.30-01.00 (martedì chiuso)

pizzeriaostiense.it

La Pizzeria Ostiense è il tempio della vera pizza romana della tradizione, e la prova è la perenne, lunghissima fila di avventori che si vede quasi sempre in attesa di entrare, fuori dal locale. Questa pizzeria, che nasce nel 2014, oltre a una pizza eccellente cotta nel forno a legna, propone fritti sfiziosi e primi piatti tipici. Provate i loro supplì al telefono…squisiti!

Trattoria Pennestri

Via Giovanni da Empoli, 5

Mar-Gio 19.00-23.00; Ven-Dom 12.00-15.00, 19.00-23.00, chiuso il lunedì

trattoriapennestri.it

Anche se non è il tipico ristorante romano tradizionale, la Trattoria Pennestri è sicuramente il posto giusto per un’incredibile esperienza culinaria romana contemporanea. Un locale accogliente dove gustare deliziosi piatti romani rivisitati. Provare per credere la loro pasta e fagioli: rimarrete piacevolmente sorpresi. E per accompagnare il vostro pasto, sfogliate la carta dei vini che offre più di 60 etichette italiane.

Spiazzo

Via Antonio Pacinotti, 83

Mer- Gio 19.30 – 23.00, Ven – Sab 19.30-24.00, Dom 12.30-15.30, 19.30 – 23.00

PizzeriaSpiazzo

Spiazzo sorge al termine del Ponte di Ferro, elemento iconico del paesaggio del quartiere Ostiense. Si tratta di un locale alla moda che serve una deliziosa pizza con condimenti gourmet, sottile e croccante, creata da Fabio e Alessio Mattaccini. Ottima scelta per il pranzo, l’happy hour o la cena.

