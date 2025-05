I migliori bar e club di Ostiense

Dove bere bene tra atmosfera industriale, cocktail d’autore e movida alternativa

Ostiense è il quartiere perfetto per chi cerca una serata fuori dai soliti circuiti turistici. Tra archeologia industriale e street art, questa zona ha saputo reinventarsi come cuore pulsante della nightlife romana. La vicinanza con i poli universitari e la presenza di ex fabbriche riconvertite hanno dato vita a una scena vivace e in continua evoluzione.

Via di Libetta, epicentro della movida, rappresenta al meglio questo spirito: ex magazzini trasformati in club, cortili nascosti che ospitano cocktail bar e spazi ibridi tra arte e musica. In questo contesto si alternano lounge bar minimalisti, terrazze urbane e locali specializzati in mixology, per un’offerta che spazia dall’aperitivo al dopocena. Ostiense non è solo un luogo dove bere, ma dove vivere un’esperienza urbana autentica.

Latta

Via Antonio Pacinotti, 83

Mer-Gio 12.00-01.00; Ven 12.00-02.00; Sab 11:30-02.00; Dom 11:30-01.00

lattaroma

Nascosto sotto il Ponte dell’Industria, Latta è un locale originale che fonde cucina creativa e bevande fermentate in un’atmosfera industriale e accogliente. Nato dalla collaborazione tra i fondatori del Jerry Thomas Project e Birra del Borgo, propone piatti da condividere che rivisitano la cucina romana con influenze globali – come bao, pastrami sandwich e moussaka. La carta delle bevande è il fiore all’occhiello: birre artigianali, cocktail fermentati (come il “Né Groni” con rapa rossa), kombucha e vini naturali selezionati. Perfetto per un pranzo informale, un aperitivo alternativo o una cena originale.

Doppio Zero

Via Ostiense, 68

Aperto tutti i giorni 07.00 – 02.00

doppiozeroo.com

Il Doppio Zero, molto amato dagli abitanti del quartiere, è uno dei punti fermi di Ostiense. Questo forno, ristorante ed enoteca dispone di ampi posti a sedere sia all’interno che all’esterno ed offre anche uno dei migliori aperitivi della città, con un generoso (e altrettanto delizioso) buffet e un’ottima selezione di vini e cocktail.

Angeli Rock

Via Ostiense, 193B

Dom-Giov 12.00-02.00; Ven-Sab 12.00 -03.00

angelirock.it

A due passi dalla Basilica di San Paolo Fuori le Mura, Angeli Rock si colloca tra un club open space ed un ristopub. Con quattro ambienti tra cui una terrazza, un giardino al coperto e stanze al chiuso, è perfetto per ogni occasione: dal brunch domenicale, al pranzo, per smart-working, aperitivo, cena, e drink.

Makai Surf & Tiki Bar

Via dei Magazzini generali, 4

Tutti i giorni 18.00 – 02.00

MakaiSurfAndTikiBar

Primissimo Tiki Bar di Roma, Makai è stato aperto nel 2016. I proprietari si sono ispirati alle culture hawaiane, giapponesi, messicane e a quelle della costa occidentale degli Stati Uniti per creare una piccola oasi divertente, colorata e a prova di selfie nel cuore di Ostiense. Il loro menù vi sorprenderà con una vasta gamma di piatti: sushi, tacos, tartare, burritos, insalate poke, tutti rivisitati attraverso il loro tocco tropicale. La lista delle bevande include grandi classici che hanno fatto la storia della mixologia tropicale, reinterpretando ricette centenarie per scoprire i misteri nascosti dietro ogni singola bevanda tiki.

Städlin

Via Antonio Pacinotti, 83

Aperto tutti i giorni 10.00 – 02.00

stadlinrome

Luogo imperdibile di Ostiense, Städlin ha da poco festeggiato il suo decimo anniversario. Con una location spaziosa e dinamica, pensata per ospitare qualsiasi tipo di evento, Städlin stupisce i clienti con la sua atmosfera accogliente e per i cocktail innovativi, ideati dal barman Daniele Arciello, la cui filosofia è quella di trasformare ogni drink in un’esperienza multisensoriale (hanno oltre 300 distillati)! L’aperitivo di Städlin (tutti i giorni dalle 17:00 alle 20:00) e la cena includono entrambi prelibatezze come tartare, hamburger gourmet e altro ancora, in un omaggio alla tradizione mediterranea. Nei fine settimana, un dj set anima le serate.

Birreria Eataly

Piazzale XII Ottobre 1492 (Ostiense)

Tutti i giorni 12.00-22.30

eataly.net

La Birreria di Eataly Roma offre una delle selezioni di birre artigianali più sorprendenti in città. Scegliete tra più di 400 birre artigianali e assaggiate le birre alla spina di Eataly (sì, Eataly ha un birrificio interno che produce 50.000 litri di birra all’anno). Una nota di colore simpatica: la birra fluisce direttamente dai serbatoi del birrificio ai rubinetti del bar!

Enoteca Giansanti

Via Ostiense, 34

Lun-Gio 9:30-21:30; Ven-Sab 9:30-24.00

Enoteca-Giansanti-a-Roma

L’Enoteca Giansanti è un locale a conduzione familiare di seconda generazione: la sommelier Federica Giansanti, residente a Testaccio, e suo padre sono al timone. La selezione di vini è davvero ampia: non perdetevi l’enorme cantina nel seminterrato! Ma non sentitevi intimiditi, Federica e il suo meraviglioso staff sono felici di aiutarvi con le loro abili raccomandazioni. Venite all’ora dell’aperitivo e vi verrà servita una deliziosa selezione di crostini e taralli. E se arrivate un po’ più tardi, potrete assistere a uno spettacolo di musica dal vivo; l’Enoteca Giansanti infatti sostiene gli artisti locali organizzando concerti, eventi e jam session nei fine settimana.

T-Bar Ostiense

Via Ostiense, 182

Lun-Gio 08.00-02.00; Ven-Sab 08.00-03.00

tbarostiense.it

Gli ampi spazi e l’ambiente accogliente del T-Bar sono perfetti per socializzare, per fare aperitivo o bere qualcosa in compagnia. Il locale dispone anche di un ampio patio chiuso, per adattarsi a qualsiasi tipo di condizione meteorologica. Aperto 365 giorni all’anno per colazione, brunch, cena e dopocena ha un programma in continua evoluzione, che va dai DJ set alla musica dal vivo. Ottimo posto anche per fare smart-working.

Circolo degli Illuminati

Via Giuseppe Libetta, 1

aperto dal giovedi alla domenica

circolodegliilluminati.it

Il Circolo degli Illuminati è uno dei punti di riferimento della vita notturna romana, ospitando alcuni degli artisti e dei DJ più importanti del circuito musicale internazionale. Con tre diverse sale e un ampio giardino, il club offre un’ampia varietà di generi musicali. Ogni sala è dedicata a uno stile diverso: la sala principale è orientata verso la House – Tech House, nella Sala02 si balla Hip Hop mentre la Sala3 è un luogo perfetto per rilassarsi sorseggiando un cocktail sullo sfondo di musica chill out.

Caffè Letterario

Via Ostiense, 95

Mar-Ven 10.00-24.00; Sab-Dom 16.00-24.00

caffeletterarioroma.it

Una libreria, un caffè per eventi e concerti. Il Caffe Letterario ha aperto le danze nel 2006, dopo aver vinto un concorso indetto dall’allora sindaco di Roma. E a buon diritto, perché in quel periodo non esisteva nulla di simile nell’ex area industriale di Ostiense. Il progetto combinava una serie di elementi diversi, offrendo ai residenti intrattenimento, cultura e musica. Durante la settimana lavorativa, il Caffe Letterario è un luogo di ritrovo per professionisti e studenti per fare colazione o dedicarsi allo smartworking e allo studio. Ma è all’ora dell’aperitivo che l’atmosfera cambia. Ogni sera c’è un evento diverso: karaoke, cinema, libri, icorsi di pittura, mostre e musica dal vivo.

Vinile

Via Giuseppe Libetta, 19

Mar-Gio e Dom 20.00-02.00; Ven-Sab 20.00-04.00

vinileroma

Gia attraverso il suo nome il Vinile preannuncia lo spirito che anima le sue intenzioni, ossia quello di un vero e proprio ritorno al passato. Il Vinile è uno spazio per eventi dedicato soprattutto a feste da ballo retrò, con un grande palco pronto a ospitare band dal vivo e dj set. Per una serata decisamente diversa, dove la vecchia scuola e la contemporaneità si fondono; nel locale si può anche cenare, fare aperitivo o provare il brunch della domenica.

Elegance Cafè Jazz Club

Via Francesco Carletti, 5

Mar-Dom 20.00-02.00

EleganceCafeJazzClub

Elegance Cafè è un raffinato jazz club nel cuore di Ostiense, dove musica dal vivo, cucina gourmet e cocktail ricercati si fondono in un’atmosfera elegante e intima. Ogni sera ospita concerti di artisti nazionali e internazionali, accompagnati da piatti creativi ispirati alla tradizione mediterranea e drink d’autore. Un indirizzo perfetto per chi cerca una serata sofisticata all’insegna del jazz e del buon gusto.

