Le migliori cioccolaterie di Roma

Per una pausa dolcissima, visita una di queste superbe cioccolaterie di Roma

Dalle proposte più tradizionali a quelle più moderne, dal tartufo alla classica torta al cioccolato, scegli dove concederti, tra le cioccolaterie che ti presentiamo qui sotto, la coccola golosa più affine al tuo palato.

SAID dal 1923

La Fabbrica di cioccolato Said, attiva dal 1923, è da quasi un secolo il punto di riferimento per gli amanti del cioccolato artigianale. E’ qui che tradizione ed esperienza danno vita a una serie di golosità di tutte le fogge e dimensioni: dalla loro rinomata cioccolata calda in tazza fino ai tartufi. Said è il posto ideale dove sedersi per un dessert pomeridiano o per indulgere in una tentazione notturna per il palato. Ma Said non è solo questo: il locale è aperto fino a tardi, e propone anche un happy hour oltre che ospitare concerti di musica dal vivo, in un ambiente caratterizzato da un’atmosfera moderna ed accogliente. In questo spazio il mondo artistico e quello artigianale trovano un perfetto connubio: gli utensili esposti ci rammentano della lunga tradizione legata a questa cioccolateria, mentre le decorazioni moderne rendono l’esperienza ancora più piacevole.

Via Tiburtina, 135 (San Lorenzo)

Mar-Gio e Dom 17.00-00:30

Ven-Sab 17.00-1:30

said.it

Chocolatier Quetzalcoatl

Il nome Quetzalcoatl, che potrebbe suonare quasi come uno scioglilingua, è originario della Mesoamerica, proprio come i semi del cacao. Questa cioccolateria franco-italiana, che si trova vicino a Piazza di Spagna, produce alcuni delle migliori cioccolate gourmet di Roma. La varietà proposta è impressionante: Quetzalcoatl non ha paura di utilizzare ingredienti particolari come lo zenzero e la lavanda, aiutandoti così a trovare la combinazione di gusto dei tuoi sogni. Dai macarons ai tartufi, tutti i loro prodotti sono presentati in modo accattivante: sicuramente non riuscirai a resistere alla tentazione di portarti qualcosa a casa!

Via delle Carrozze, 26 (Campo Marzio)

Lun-Sab 10-19

Dom 14-19

chocolatissimo.it

Venchi Cioccolato e Gelato

Questa rinomatissima casa cioccolateria piemontese ha diverse sedi nella città di Roma; una di questa è posizionata nel cuore del centro storico, a due passi da Piazza di Spagna. Se sei in cerca di nuove, originali interpretazioni dedicate al cioccolato, questo è il posto che fa per te. Dal 2007 infatti, Venchi ha deciso di accettare una sfida legata al gusto, ossia quella di trasformare la materia prima del cioccolato in una miriade di versioni, che oltre alle tradizionali praline, tavolette e biscotti, include quella del… gelato! I maestri gelatai di Venchi infatti producono ogni giorno un gelato unico, usando solo materie prime naturali e di qualità, come frutta fresca, nocciole IGP del Piemonte e naturalmente, il loro rinomato cioccolato.

Via della Croce, 25-26 (Spagna)

Dom-Giov 10-23

Ven-Sab 10-24

it.venchi.com

Gay-Odin

Correva l’anno 1922 quando Isidoro Odin e sua moglie Gay Onorina iniziarono a produrre cioccolato: il profumo del cacao che tostavano riempiva le strade di Napoli. Questa coppia, determinate a creare un prodotto esclusivo, riuscì nel suo intento: il loro successo sembra fosse dovuto al loro fiero spirito partenopeo e alla loro passione per tutto ciò che costituiva una novità. Oggi le creazioni di Gay-Odin, come quella ispirata al Vesuvio di Napoli portano il marchio della qualità e il respiro di un pezzo di storia: si dice inoltre che nei loro cioccolatini ci sia la combinazione alchemica giusta per far innamorare le persone.

Via Antonio Stoppani, 9 (Parioli)

Lun-Dom 10-20

gay-odin.it

GREZZO Raw Chocolate

Chissà se hai mai notato questo incantevole negozio, camminando sui sanpietrini di Via Urbana, una delle più note strade del rione Monti, piena di caffè e ristoranti. Aperto dal mattino fino sera inoltrata, Grezzo è davvero un posto imperdibile! Si tratta infatti del primo negozio di questo tipo aperto in Europa: Grezzo segue i dettami del gourmet raw food: se sei tra i sostenitori del commercio equo-solidale, dell’organico e del senza glutine, questo è il luogo che fa per te. Facendo propria la filosofia del “goloso ma salutare”, tutta la loro produzione di torte, gelati, biscotti è eseguita esclusivamente usando ingredienti di alta qualità: in questo modo è possibile concedersi tante sfiziosità senza sentirsi troppo in colpa!

Via Urbana, 130 (Monti) – Piazza Mattei, 14 (Quartiere ebraico)

Dom-Gio 12-20

Ven-Sab 12-23

grezzorawchocolate.com

Moriondo e Gariglio

Moriondo e Gariglio è il primo, e più antico, negozio di cioccolato di Roma. Unisce al fascino della sua storia un’incontestabile primato di bontà. La sua cioccolata artigianale è prodotta seguendo la stessa ricetta che veniva usata nel 1800, e usando sempre gli stessi ingredienti naturali. I gusti classici includono menta, pistacchio, rum, lampone e marron glacés; a seconda della stagione, inoltre, sarà possibile trovare altre specialità, come le uova di Pasqua al cioccolato al latte o fondente in ben 13 misure diverse. Che tu sia o meno un amante del cioccolato una capatina in questa bottega storica è d’obbligo.

Via del Pie’ di Marmo, 21/22 (Pantheon)

Lun-Sab 9.00 -19:30

Dom 12.00 -19.30

moriondoegariglio.com

Gelato San Lorenzo

Durante la stagione fredda Maurizio e Flavia, i proprietari di Gelato San Lorenzo, propongono, oltre al loro gustoso gelato senza additivi, anche dei cioccolati artigianali provenienti dalla migliore selezione di semi di cacao, prodotti da artigiani del gusto italiani e internazionali. I prodotti di Gelato San Lorenzo sono caratterizzati dalla grande qualità e dal loro essere al 100% naturali. Ti consigliamo di provare la selezione di cioccolato grezzo processato a temperatura controllata, che conserva le proprietà più importanti del seme di cacao; e poi di scegliere la tua preferita tra la grande varietà di praline proposte – alla frutta, fondenti, light o con il liquore – ricoperte e decorate a mano. E, ad accompagnare il tutto, non farti mancare una bella tazza di cioccolato caldo.

Via Tiburtina, 6 (San Lorenzo)

Aperto tutti i giorni, 11-24

gelatosanlorenzo.com