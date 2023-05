Mangiare fuori porta. 10 ristoranti da provare vicino Roma

Dove mangiare a poca distanza da Roma

Accendete i motori, ricaricate le macchine e scaricate una simpatica playlist su spotify: oggi si mangia fuori Roma. Dai 40 minuti fino a massimo un’ora e mezzo di strada, da Roma si possono toccare campagne incredibili fatte di tanto verde e animali, così come mari mossi, sabbie nero ferro e vento ricco di iodio. Dai Castelli all’Agro Pontino passando per il litorale, ce ne è di scelta sulle mappe per passare una domenica fuori porta e l’imbarazzo non si ferma alla scelta della destinazione: decine e decine sono i ristoranti, pizzerie e pasticcerie dove poter ristorarsi.

Ecco i nostri 10 preferiti.

Li Somari – Trattoria Fuori Porta

Via Ponte Gregoriano, 1 – Tivoli

Gio – Lun 12.30-14.30; 19.30-22.30; Mer 19.30 -22.30 (martedì chiuso)

lisomari.com

Un’antica stalla che ospitava i somari nel centro storico di Tivoli è la nuova scommessa di Andrea La Caita, già socio e fondatore, tra gli altri, del nuovo due stelle Michelin di Roma Acquolina dell’Hotel The First Roma Arte. Lui, originario di Tivoli, ha coinvolto l’amico Adriano Baldassare nel gestire le cucine di Li Somari, molto più di una trattoria fuori porta. Qui infatti, Baldassare chef romano classe 1977, nato nella capitale con radici abruzzesi e forte di una carriera consolidata con Giorgio Locatelli a Londra, Antonello Colonna a Labico, Francesco Apreda in India e poi nel suo ristorante una stella michelin Tordomatto, esplora una cucina radicata nel territorio. Il menu di Li Somari è libero e cambia frequentemente in base a quanto offre il mercato. In carta troverete piatti della tradizione riletti in chiave contemporanea. C’è il broccolo arrosto ripieno e fonduta di pecorino, il padellotto di regaje e crostone di pane all’aglio e ancora la polpetta di coda e sedano e le amatissime fettuccine burro, parmigiano, limone e maggiorana. Il ristorante conta 28 coperti nella sala in basso che un tempo ospitava la vecchia stalla, con volte in mattoni , tavoli di legno grezzo e marmo e arredi di recupero, e un tavolo più privato per soli cinque commensali, proprio di fronte alla cucina.

Portale 21 Opificio di Cucina

Via Rodolfo Morandi, 32 – Marino

Mar-Ven 18.00-22.00; Sab-Dom 12.30-14.30; 18.00-22.30 (lunedì chiuso)

facebook.com/portale21opificiodicucina

A Marino Valentina Pacifici conquista i locals con una cucina giovane e pop. Nel suo Portale 21, in un ambiente ampio e luminoso che si sviluppa tra l’interno e l’esterno si gustano tapas dal gusto italiano. Da perdere la testa è il crudo di manzo, vignaiola, pecorino e carciofi croccanti così come l’animella di vitello al burro, agretti ed aglio e la strepitosa focaccina pugliese fatta da Valentina, grande amante dei lievitati, e arricchita di mortadella al pistacchio, carciofo alla romana e scamorza affumicata. Ma non fermatevi alle tapas: continuate ad ordinare primi piatti come il tagliolino home made con lardo di suino nero, castagne e torba e secondi più strutturati. Ottimi anche i dolci tutti rigorosamente preparati in casa come il Tartisù e ancora cocktail ed i vini.

La Taverna di Bacco

Largo Luigi Trafelli, 5 – Nettuno

Mar-Ven 18.00-22.00; Sab-Dom 12.30-14.30; 18.00-22.30 (lunedì chiuso)

latavernadibacconettuno.it

Nel cuore di Nettuno, in una bella e romantica piazzetta, si mangia una delle cucine più entusiasmanti di tutto il Lazio. Siamo da Taverna di Bacco, il luogo del cuore della famiglia Villani che ha aperto questo locale dalle dimensioni contenute nel 2015. In un ambiente elegante, tra vetro, legno e marmo, si mangiano piatti raffinati e contemporanei firmati dallo chef italo-brasiliano Felipe Augusto Dos Santos che contamina ricette e ingredienti locali con spezie e tecniche d’impronta internazionale. Qualche esempio? Carpaccio di pescato del giorno, follia d’ostrica, olive e pomodorini e Spaghettone burro, alici e puntarelle. Anche la carta dei vini è particolarmente ampia e curata.

Sintesi

Viale dei Castani, 17 – Ariccia

Sab -Lun: 12.30-15 | 19.30-23; Gio _Ven 19.30-23 (martedì e mercoledì chiuso)

ristorantesintesi.it

Sintesi è la nuova insegna stellata della campagna laziale. Dal giorno della loro apertura, poco prima che scoppiasse la pandemia Sara Scarsella e Matteo Compagnucci in cucina, assieme alla sorella di Sara, Laura, in sala, hanno dato nuova linfa vitale ad Ariccia ridefinendola come meta gastronomica. Il ristorante, dal design minimal, fatto di legno e verde, offre una cucina giovane, frutto delle esperienze dei suoi proprietari in giro per il mondo dall’Australia alla Danimarca. Il menu offre la possibilità di spaziare sia sui piatti in lista, sia sulla degustazione, da 7 o 9 portate. Consigliati sono il cardoncello arrosto, fondo di fungo e salsa verde, il risotto con cedro fermentato, fave e finocchietto e ancora il piccione. Di altissimo livello è il pane fatto in casa, servito con burro alle erbe. Originale e da sperimentare è il pairing analcolico con succhi e kombucha.

DLR (Dopo Lavoro Ricreativo)

Via Nino Bixio, 1 – Frascati

Mer -Ven 19.30-22.30; Sab 12.30-14.30; 19.30-22.30; Dom 12.30 -14.30 (lunedì e martedì chiuso)

dlr-dopolavororicreativo.it

DLR, Dopo Lavoro Ricreativo, è frutto delle folli idee dello chef Jacopo Ricci che abbandona la città e la ristorazione fine dining per tornare nella sua zona d’origine, ai Castelli. Qui, in un’atmosfera che ricorda le trattorie degli anni ’70, semplice e informale, Jacopo si diverte con una cucina solo apparentemente semplice. Ogni piatto della carta nasce a partire da materia prima di stagione e rigorosamente del territorio laziale e in particolare dei Castelli. Da provare sono il cuore di manzo con ciliegie, i dim ripieni di maiale con cipollina e melissa e ancora l’anatra con taccole e foglie di mora.

Contatto

Via Gioberti, 11 – Frascati

Lun 12.30-15.30; Merc- Giov 19.30-23.00; Ven -Dom 12.30 -15.30; 19.30-23.00 (martedì chiuso)

contattoristorante.it

Recentemente Frascati si vede arricchire di una nuova frizzante apertura. Il suo nome è Contatto, nuova insegna di stampo contemporaneo della coppia Luca Lodovici e Lorena Cavana. Luca, dopo aver lavorato diversi anni in importanti cucine italiane ed estere, torna a Frascati con il progetto di un ristorante dove cucinare le materie prime del luogo con tecniche d’avanguardia. Non lasciatevi scappare il carboncello di grotta, uovo e birra, i cappellacci con porchetta e fondo bruno di peperoni e ancora la pancia di maiale nero dei Monti Lepini con radici e ketchup di prugne. E’ possibile optare per due menu degustazione da 5 e 7 portate. Da esplorare sono i piani inferiori dove c’è un sotterraneo sorprendente per sperimentazioni gastronomiche.

Nando in pizzeria

Via Roma, 4/6 – Grottaferrata

Mar -Dom 19.30-24.00 (lunedì chiuso)

facebook.com/nandoinpizzeria

A Grottaferrata, dalle ceneri di Peppa e Nando, sono nati due locali: Peppa Dolceria, per brunch e colazioni, e Nando in Pizzeria, per la cena. Ed è proprio da Nando in pizzeria che si può assaggiare la pizza romana del pizzaiolo Mirko Rizzo, amatissimo a Roma con L’Elementare a Trastevere e Parco Appio. Non dimenticatevi di ordinare i fritti e le bruschette prima di divorare le pizze, dai condimenti tradizionali e non. Nei mesi più caldi vi consigliamo di prendere posto nel giardinetto esterno.

Tonka Gelateria

Ugo Foscolo Street, 15 – Aprilia

Lun 15.00-24.00; Gio-Dom 10.00-24.00 (martedì-mercoledì chiuso)

facebook.com/TonkaGelateria

Per una sosta fresca fuori porta, cosa c’è di meglio di un gelato? Ed il migliore, secondo noi, è quello di Tonka ad Aprilia. Qui Valerio Esposito, nel 2010 ha aperto la sua gelateria che ora vanta due coni per la guida del Gambero Rosso. I gusti sono diversi e cambiano di continuo. A loro si aggiungono anche torte gelato, monoporzioni e granite.

Hosteria Amedeo

Via Monte Compatri, 31 – Monte Porzio Catone

Dom 12.00-15.00, Lunedì 12.30-15.30, Mar -Sab 12.30-14.30; 19.30-22.00

hosteriamedeo.it

A Monte Porzio Catone, da che era fraschetta, seguita con cura da nonno Amedeo, il ristorante Hosteria Amedeo sorprende per l’ottima commistione tra tradizione e contemporaneità con piatti della tradizione rivisti in ottica attuale, alleggerita e meglio presentata. Provate i salumi selezionati dalla casa e ancora i carciofi fritti e gli spaziali fegatelli di maiale. Continuate con la pasta fresca fatta in casa in più varianti, dai funghi porcini al ragù di spuntature di maiale. Buonissima la carne alla brace ed i dolci fatti in casa.

Buccia Trattoria

Via Litoranea – Sabaudia

Gio-Ven 19.30-23.00, Sab- Dom 13.00-15.30; 19.30-23.00; Lun 13.00-15.30 (martedì-mercoledì chiuso)

bucciatrattoria.it

A Sabaudia si mangia carne buonissima e sopratutto quinto quarto. A chi va il merito di tutto? A Buccia Trattoria di Fabrizio Pagliaroni e Daniele Iodice, che, dopo aver gestito un chiosco sulla spiaggia, hanno deciso di dedicare la loro insegna sulla litoranea alla carne. Qui si cucina tanto bufalo, anche se il vero must è la porchetta al curry fatta in casa.