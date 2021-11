L’Osteria Oliva, un ristorante raffinato e allo stesso tradizionale, nel rione Monti

Nel cuore della Città Eterna vi aspetta un locale accogliente di cucina mediterranea con un tocco speciale

L’Osteria Oliva, fondata nel 2016, ha riaperto le porte dopo un anno di pandemia con una nuova energia e una nuova grinta. Situata su Via dei Serpenti nello storico Rione Monti, vicino al Colosseo ed ai Fori Imperiali, questa osteria è parte del brand B.ZAR Hotel&Co, e si trova al piano terra del Condominio Monti – un delizioso boutique hotel, che ospita anche il rooftop bar Spritzeria Monti.

La filosofia dell’osteria si potrebbe ricapitolare con una parola: la convivialità. Il menu è stato curato con tale proposito in mente, con la possibilità di scomporre gli antipasti e i secondi in piccole tapas – la tradizione spagnola che consiste nel mangiare una varietà di piccole porzioni – dando cosi la possibilità ai clienti di vivere un’esperienza completa del menu.





La pasta è fatta in casa ed il menu cambia tre volte all’anno con piatti che nascono dalla collaborazione tra il manager Guido Sardi e lo chef. L’Osteria Oliva propone una cucina romana arricchita da un tocco personale, dove la ricerca del prodotto è un elemento fondamentale per garantire cibo sano e di qualità. In menu piatti particolari come la carbonara con il baccalà e il pesto di ceci o i carciofi alla romana con una mousse di baccalà. Per questa stagione preparano la stracciatella, una minestra nutriente e perfetta per riscaldare il cuore.

L’Oliva Bar è parte integrante dell’osteria. Un cocktail bar che offre una lista selezionata di old italian classics, rivisitati miscelando solo ed esclusivamente distillati, liquori e materie prime made in italy. La carta dei vini è fondata sulla collaborazione con aziende vinicole del territorio italiano di piccola produzione. All’Osteria Oliva ritengono importantissimo l’artigianalità e sostengono aziende che valorizzano il territorio italiano per garantire dei prodotti genuini.





Il valore aggiunto dell’Osteria è senza dubbio la cura del cliente, un elemento indispensabile di cui il team va particolarmente fiero, volto a far vivere esperienze indimenticabili ai propri ospiti.

Un locale a Monti intimo e accogliente che garantisce cibo sano e di qualità grazie alla loro filosofia dell’artigianale e focus sul territorio italiano. Decisamente da provare in compagnia, specialmente per assaggiare i loro piatti curati alla perfezione e condividerne la bontà.