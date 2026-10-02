Rooftop Spritzeria Monti: aperitivo con vista Colosseo

Spritzeria Monti: lo Spritz in tutte le sue varianti sopra i tetti di Monti

Un rooftop sulla via per il Colosseo

Uno spritz dopo una lunga giornata di lavoro, è sempre una buona idea – fin qui siamo tutti d’accordo. Ma può diventare un’idea davvero buona se quel drink puoi gustarlo da una terrazza che offre anche la possibilità di sbirciare un angoletto di Colosseo.

Spritzeria Monti già nel nome anticipa molto. Il rooftop si trova all’interno di Condominio Monti, e affaccia su Via dei Serpenti, una delle strade principali e più conosciute del Rione, quella che porta dritti dritti di fronte al più iconico monumento di Roma e dell’Italia intera.

Il locale, allestito in maniera moderna, con un design urbano colorato e ricercato, offre ovviamente una grande scelta di spritz: l’offerta prevede il classico mix con Aperol o Campari, ma anche varianti a base di altri liquori della tradizione italiana come il Cynar, il limoncello, la Cedrata Tassoni e Venturo. Nel menu si trovano anche signature drinks dai nomi divertenti come Roma Amor, Il Croccante, Blushing Bride e il bar è ben equipaggiato per preparare qualsiasi tipo di drink, come mocktails, birre e vini.

L’aperitivo

Spritzeria Monti è il posto giusto per un appuntamento in una posizione strategica o per un ritrovo tra amici e colleghi di lavoro. Lo spazio si presta bene anche ad eventi privati vista la location molto riservata e intima. Per compleanni, feste e aperitivi aziendali il locale propone offerte dedicate e menu pensati sia per piccoli gruppi sia per gruppi più numerosi, così da adattarsi a ogni tipo di occasione.

Per non rimanere a stomaco vuoto, è possibile accompagnare lo spritz con un tagliere salumi e formaggi come formula aperitivo (dalle 17 alle 19:30) per 18/20 euro oppure ordinare delle tapas da condividere scegliendo tra prodotti tipici della cucina italiana. Dopo il tramonto invece scatta il Sunset menu che prevede tre portate con il drink incluso.

Per assicurarti un tavolo, puoi prenotare direttamente online da Spritzeria Monti.