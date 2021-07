Rooftop Spritzeria Monti: aperitivo con vista Colosseo

Cocktail bar a tema Spritz nel quartiere Monti a Roma

Nel cuore di Monti c’è un rooftop bar che bisogna assolutamente visitare: Spritzeria Monti. Ha aperto a giugno 2020 con lo scopo di proporre a romani e turisti un’esperienza senza eguali, basata sul più amato e rinfrescante cocktail in Italia, l’Aperol Spritz.

Salendo sulla terrazza del boutique hotel a tre stelle Condominio Monti, vi troverete in uno spazio intimo in perfetto equilibrio tra chic e urban. Il calore del pavimento in legno unito al metallo delle sedie industriali e ai tavolini turchesi racchiude il sogno di ogni appassionato di interior design. La terrazza offre una vista panoramica mozzafiato del rione Monti e anche una diretta visuale sul Colosseo, un’ambientazione imbattibile per l’aperitivo perfetto a Roma.

Ora passiamo alle cose più importanti – il menu! Non è difficile immaginare chi sia l’indiscussa stella del menu della Spritzeria. Partendo dal classico Aperol Spritz, il bar annovera altre 10 varianti diverse, tra cui l’Americano, composto da Vermouth, Campari e prosecco, un mix aromatico, moderno, e delizioso. Ogni giorno viene proposto un nuovo Spritz-of-the-day, sperimentato e mixato dalla Spritzeria. Se non dovesse andarvi lo spritz, non preoccupatevi. Il personale del bar sarà felice di prepararvi qualsiasi altro drink di vostra scelta.

Da poco è stato aggiunto anche il menu del cibo, per offrire i classici stuzzichini per accompagnare l’aperitivo. Ci sono anche scelte più particolari che si sposano perfettamente con il drink a vostra scelta, come per esempio hummus, nachos, guacamole, e piatti di bruschette miste.

Il personale è accogliente e d’aiuto. La musica di sottofondo rende l’esperienza ancora più unica. Rooftop Spritzeria Monti è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 18:00 all’1:00. La prenotazione è consigliata anche se non obbligatoria. E’ anche possibile affittare il locale per feste private.

Indirizzo

Via dei Serpenti, 108

Orari

Ogni giorno 18:00-1:00

** Gli orari potrebbero cambiare **

Contatti

+39 339 715 76 36 (per prenotazioni)

instagram.com/spritzeria.monti/