I migliori all you can eat di sushi a Roma

La guida ai migliori ristoranti giapponesi di Roma con formula all you can eat

Mangiare sushi fa parte ormai delle abitudini gastronomiche della maggior parte di noi. A Roma la selezione di locali dove assaporare i sapori orientali è davvero vasta. Abbiamo scovato per voi i migliori ristoranti giapponesi dove è possibile gustare piatti con la formula all you can eat. Mangiare sushi si sa, è spesso costoso, in questo modo si ha la possibilità di avere accesso pressocchè illimitato alle tante delizie preparate dai sapienti chef nipponici ad un prezzo fisso.

Domò Sushi

Via Novara, 21 (Quartiere Trieste)

Aperto tutti i giorni 12.15 – 16.30, 19.15 – 00.30

domosushi.it



Se dovessimo assegnare il primo posto sul podio del miglior ristorante con formula all you can eat di Roma, questo sicuramente andrebbe a Domò Sushi. Questo locale in zona Trieste è infatti un’eccellenza per quanto riguarda la cucina giapponese e fusion, da provare immersi in un contesto moderno e ricercato, che strizza l’occhio al design. La loro formula prevede un menù all you can eat per pranzo (€19.90, dolci e bevande escluse) e uno per cena (€ 25.90, dolci e bevande escluse).

Jinja

Circonvallazione Trionfale, 59 (Prati) – Via Guidubaldo Del Monte, 6/8 (Parioli)

Aperti tutti i giorni 12.15 – 15.00, 19.15 – 00.00

jinjaristorante.it

Con due sedi all’attivo a Roma (in zona Prati e Parioli) Jinja vi farà provare un viaggio sensoriale tra le atmosfere dell’estremo oriente. Offre formula all you can eat a pranzo (€18.90), a cena (€23.90) e dal lunedì al venerdì (escluso festivi) propone anche il Menù Light a €15.90, con dolci e bevande sempre esclusi.

Chopsticks

Chopstick Prati – Via dei Gracchi, 268

Chopstick Cassia – Via Cassia, 844

Chopstick Trastevere – Via Portuense, 76/78

Chopstick Parioli – Viale Regina Margherita, 17

Aperti tutti giorni 12.30 – 14.30, 19.30 – 23.45

chopstick.it

Chopsticks è la nuovissima catena di ristoranti giapponesi all you can eat che a Roma ha aperto quattro locali a Prati, Trastevere, Parioli e su Via Cassia. Qui potrai gustare una cucina fusion, un mix tra sapori orientali e ingredienti nostrani, realizzata con una particolare attenzione verso le materie prime. Da loro il pranzo con formula all you can eat costa €18.90, la cena €25.90 (in entrambi i casi dolci e bevande sono esclusi).

Hokkaido

Via del Castro Pretorio 10/12 (Termini)

Aperto tutti i giorni 11.15 – 15.00, 18.00 – 00.00

ristorantehokkaido.com

Nei pressi della Stazione Termini si trova il ristorante Hokkaido, dove, in un ambiente intimo ed accogliente, potrai gustare i piatti della tradizione culinaria giapponese serviti con le seguenti formule all you can eat: menù a pranzo €18.90, a cena € 24.90.



Konnichiwa Sushi & Wine Club

Via Otranto 9/11 (Prati)

Aperto tutti giorni 12.15 – 15.00, 18.00 – 23.30

konnichiwarestaurant.com

Konnichiwa è un ristorante giapponese presente a Roma da ormai 15 anni, che ha recentemente messo a punto un restyling completo. Si propone anche come sushi wine bar, con aperitivi, degustazioni di vini e serate di burlesque. Nel menù potrete trovare sia proposte tradizionali che reinterpretazioni in chiave contemporanea. I piatti inclusi nella loro formula all you can eat cambiano ogni mese: menù pranzo €18,80, cena €24,80, bevande e dolci esclusi. Per accompagnare il sushi, oltre alle bevande tipiche giapponesi, il locale propone un’accurata carta dei vini con etichette di pregio.

Ginza Gold

Via Emanule FIliberto 249/251 (Esquilino)

Aperto tutti i giorni 12.00 – 15.00, 19.00 – 00.00

ristoranteginza.com

Ginza si autodefinisce il custode della vera anima del Giappone. Ubicato nel quartiere Esquilino, si tratta indubbiamente di uno dei ristoranti nipponici più noti in città, ed è il luogo dove gustare sushi preparato da chef esperti nel taglio del pesce crudo. Ogni dettaglio del locale è curato in maniera tale da offrire un’esperienza davvero autentica per quanto riguarda lo spirito e i sapori orientali. Da Ginza pranzo con formula all you can eat a €17,90 per gli adulti e €12,90 per bambini; a cena a €25.90 per gli adulti e €16.90 per i bambini. Bevande e dolci non compresi.

Moè Sushi Restaurant

Via Renato Fucini, 294 (Montesacro)

Aperto tutti i giorni 12.00 -15.00, 19.00 – 23.30

moesushi.it

Moè è un ristorante giapponese molto trendy in zona Montesacro,che propone un menù originale e ricercato da gustare seduti in un ambiente dal design elegante. Prova il loro menù all you can eat a pranzo (€15,90) o a cena (€22,90), dolci e bevande escluse.

Oishi

Via del Gazometro 40/B (Ostiense)

Aperto tutti i giorni 12.30 – 14.30, 19.30 – 23.30

oishiroma.com

A pochi passi da Testaccio si trova Oishi, ristorante giapponese con due cucine a vista (un banco sushi e un banco teppanyaki, per separare l’area crudi dall’area cotti). Qui è possibile assaporare piatti fusion in un’atmosfera anni ’90, contraddistinta dall’uso di luci al neon. Formula all you can eat €17.90 a pranzo e € 24.90 a cena, bevande e dolci non inclusi.