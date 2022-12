La tua guida alla Nightlife romana: discoteche e clubs a Roma

Dove si va a ballare a Roma?

Ecco la lista aggiornata dei migliori club e discoteche di Roma. Ricorda che la maggior parte dei locali che ti proponiamo sono aperti da settembre/ottobre ai primi di maggio. Per il periodo estivo dai un’occhiata alla nostra guida ai locali estivi.

Alcazar Live

Via Cardinale Merry del Val, 14 (Trastevere)

alcazarlive.it

Alcazar Live è musica, teatro, arte, proiezioni d’essai e un hostaria con vista performance, per vivere ogni sera emozioni 100% live. Aperto dal giovedì alla domenica, il giovedì è dedicato alle jam session di musica dal vivo, mentre il fine settimana vi aspettano sul palco ospiti internazionali e dj set, incentrati prevalentemente su Soul, Funk, R’n’B e sulla disco e l’house.

Leggi la recensione completa di Alcazar Live

Circolo degli Illuminati

Via Giuseppe Libetta (Ostiense)

circolodegliilluminati.it

Ritrovo per clubber in zona Ostiense, il Circolo degli Illuminati è uno dei punti di riferimento della vita notturna romana. Varie sale dedicate a musica House – Tech House e Hip Hop, ed un’area lounge dove bere cocktails o anche cenare.

La Conventicola degli Ultramoderni

Via Di Porta Labicana, 32 (San Lorenzo)

laconventicoladegliultramoderni

Non esattamente una discoteca, anzi. Alla Conventicola degli Ultramoderni trovi musica, burlesque, varietà e tanta creatività. Qui “Mirkaccio” e “Madame De Freitas” insieme agli altri performer del club, hanno acceso una scintilla nella scena dei locali romani, con uno stile unico a metà strada tra cafè chantant e varietà. Un posto diverso dai soliti, che non dimenticherai. Aperto dal giovedì alla domenica, propone spettacoli dalle 22 fino a tarda notte.

Shari Vari Playhouse

Via di Torre Argentina, 78 (Navona)

sharivari.it

Shari Vari, cuore pulsante della vita notturna romana, soprattutto quella dei turisti o dei più giovani. Shari Vari è aperto dal martedi alla domenica dalle 18 fino a tarda notte per aperitivi, cene, cocktail bar e dj set. Il martedì è Hip Hop & House Music, il mercoledì Latino; giovedì Electro Pop & Edm e il venerdì “Nitebox” è Urban & Deep House. Il sabato c’è la serata “Playhouse”, con musica Hop Hop & Edm.

Lanificio 159

Via di Pietralata, 159/1 (Nomentana)

lanificio.com

Malgrado sia ubicato fuori dal centro, all’interno dell’ex Lanificio Luciani in zona Pietralata, questo club “garage-style” ospita delle feste pazzesche. Ciò che attira qui ogni weekend (e non solo) il pubblico di ventenni e trentenni è senza dubbio la selezione dei djs in console e la buona musica live.

The Sanctuary Eco Retreat

Via delle Terme di Traiano, 4a

thesanctuaryroma.it

Indubbiamente uno dei locali più belli della città. 1000 metri quadri all’interno del Parco delle Terme di Traiano dove, oltre al ristorante tropico-asiatico e al cocktail bar, troviamo una zona wellness e yoga e una vasta zona riservata agli spettacoli e alle performance artistiche – rigorosamente live. Il format (presente anche a Milano, a Porto Cervo e a Mykonos) è quello di un «villaggio multiculturale» di stile etnico. Dal giovedi alla domenica vi aspettano grandi dj set e live.

Naos

Via Torrita Tiberina, 6 (Ponte Milvio)

naosrestaurant.com

Un nuovo concept space ha aperto a Ponte Milvio che promuove design, musica, arte e gastronomica ellenica. Perfetto per la cena o il dopocena, Naos vi conquisterà con piatti della cucina greca reinterpretati con un tocco italiano, una lunga e accurata carta dei vini, cocktail d’autore e, soprattutto, musica! Naos infatti ospita DJ set e musica dal vivo, più sere alla settimana, e ti farà ballare fino a tarda notte.

Room26

Piazza Guglielmo Marconi, 31 (EUR)

room26.it

Il Room 26 ha riaperto i battenti a settembre per la sua dodicesima stagione a tutto volume! Ai 26 amplificatori – che già rendevano questo locale unico nel panorama del clubbing romano – si sono aggiunti 186 metri quadrati di led wall luminosi, che proiettano immagini e giochi visivi che seguono il ritmo della musica house e commerciale delle serate. Il locale è anche uno dei pochi a Roma ad essere attivo nella scena dancehall, con un party dedicato ogni giovedì: lo storico Milkshake Party.

Aforisma

Via del Tritone, 118 (Barberini)

Aforisma

Un loft esclusivo, affacciato sulla splendida Piazza Barberini. Aforisma è un dinner club che combina l’intimità di un cocktail bar con la raffinatezza e la ricercatezza di un ristorante d’altri tempi. Trame calde, verdi intensi, legno vintage e marrone dorato concedono il comfort e l’atmosfera unica per una serata chic, tra le note di un sax, su divani Chesterfield e sfilate di portate gourmet. Aperto dal martedì/mercoledì alla domenica a partire dalle 19.00.

Profumo

Via di Villa Lauchi, 1

profumoroma.com

Profumo è un concetto, prima ancora che una location, un concetto basato sulla bellezza come esperienza multisensoriale. Infatti, il locale è magicamente avvolto da 10.000 metri quadrati di parco, che influenzano le immancabili installazioni di arte floreale, dove i visitatori possono godersi gli aperitivi più tranquilli. Profumo è anche un ristorante, che serve cucina mediterranea con nuove sfumature contemporanee. Infine, è un cocktail bar popolato da drink di ogni tipo e colore. Perfetto per grandi eventi, ospita di tanto in tanto serate culturali, musicali e artistiche. Tenetevi aggiornati attraverso il sito web e i social media.

Rashomon Club

Via degli Argonauti, 16/20 (Ostiense)

rashomonclub.com

Il Rashomon, attivo da più di 15 anni, continua a essere al centro della nightlife romana. Sempre di tendenza per quanto riguarda l’offerta musicale, è uno degli spazi underground e techno club più noti della città. Aperto solo il venerdì e il sabato dalle 23.00.

Qube

Via di Portonaccio, 212 (Tiburtina)

qubedisco.com

Qube è uno storico locale che si sviluppa su tre livelli sulla Tiburtina. Famoso in particolare per la serata eccentrica del venerdì con Muccassasina, la festa di riferimento della comunità lesbica, gay, bisex, trans, queer e eterofriendly italiana.

Toy Room

Via degli Avignonesi, 73 (Barberini)

toyroomroma



Londra, Mykonos, Dubai, Los Angeles, Istanbul e ora Roma. Sono queste le città che hanno dato vita a uno dei club più esclusivi del mondo, il Toy Room. Non è un semplice locale dove ballare. Situato nel cuore della Dolce vita, il Toy Room non vi deluderà, offrendovi una fantastica serata. Il club è caratterizzato da luci abbaglianti e pareti coperte da graffiti. E, chiaramente, sarete accompagnati da Frank, l’iconica mascotte beat del locale, che ballerà con voi in mezzo alla pista tutta la notte.

Fanfulla

Via Fanfulla da Lodi, 5 (Pigneto)

fanfulla5a.it

Fanfulla è uno dei posti più amati dalla vecchia scuola della città. Questo circolo Arci accoglie sempre un mix di live band e DJs. Al Fanfulla puoi sperimentare diversi generi musicali, spaziando dal punk al rock, dal pop all’elettronica, oppure puoi guardare un bel film d’autore. Ti servirà una tessera Arci, ma non temere: puoi crearne una sul posto. Non dimenticare di controllare la programmazione sulla loro pagina Facebook!