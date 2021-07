I Migliori Locali Estivi di Roma 2021

La nostra guida alla nightlife estiva di Roma

L’estate è arrivata e non potevamo lasciarvi senza la nostra guida alle migliori location dove bere all’aperto a Roma e trascorrere le calde serate romane.

Cosmic Bar

Via Ulisse Aldrovandi, 1 (Flaminio)

Tutti i giorni, 7pm-2am

CosmicBar

Nel cuore di Valle Giulia tra le fontane dei giardini Aldrovandi è nato il Cosmic Bar, un nuovo temporary bar estivo. Nei giardini della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, al fresco del bordo fontana, portate finger si alternano ai prodotti tipici della cucina romana reinterpretati dallo Chef. Location moderna e chic, ideale per l’aperitivo, la cena o l’after dinner nelle sere d’estate romane, tra intrattenimento, gusto e socialità. Per prenotazioni contattaci via whatsapp al numero 339.2832380

Baja

Lungotevere Arnaldo da Brescia (Piazza del Popolo/Tevere)

Tutti i giorni 10.00 – 24.00

BajaRome

Se sei stufo dei soliti posti e cerchi una location diversa dalle altre, Baja è il posto giusto. Una barca ancorata sulle sponde del Tevere con ristorante e cocktail bar e uno spazio adatto ad ospitare qualsiasi tipo di evento. Il menu food è basato sulla stagionalità dei cibi, prediligendo prodotti locali, biologici e a km zero. Il River lounge bar, sia con sale interne che con tavolini all’aperto, è ideale per aperitivo e dopocena.

Hotel Butterfly – The Quiet Garden

Viale dei Gladiatori, 68 (Foro Italico)

Tutti i giorni 19.00 – 02.00

hotelbutterfly

Ritorna anche quest’anno nella location estiva, a due passi dal ponte della Musica e dal Foro Italico, di fronte al mitico Bar del Tennis, l’Hotel Butterfly: un posto unico immerso nel verde, dove ristorazione, mixology, musica ed intrattenimento si uniscono. Qui la musica, curata dalla crew del Goa, è parte essenziale con dj-sets all’ordine del giorno.

Mediterraneo @MAXXI

Via Guido Reni 4/A (Flaminio)

Mar – Dom 11.00 – 01.00

mediterraneomaxxi

Il Mediterraneo, ristorante e giardino del MAXXI, è un locale trendy e di design che propone food, drink e musica. Cucina mediterranea nel menu, ma anche bowls di pokè e mini piatti. La Cocktail List, per aperitivo e dopocena, è ispirata ai grandi classici con prodotti tipici dell’area del Mediterraneo. Il giardino è piacevole e fresco, tra luci, fiori e piante. La musica? Quasi tutte le sere troverai dj-set.

Terrazza Hey Güey @ Chapter Roma

Via di S. Maria de’ Calderari, 47

Tutti i giorni 18.00 – 23.00

ChapterRoma

La nuova terrazza dell’Hotel Chapter, Hey Güey, rivoluziona il panorama romano con il suo lusso accessibile e contemporaneo interamente dedicato al Messico. Sposando street art, cibo salutare, mixologia ed eccellenze gastronimiche in un vecchio edificio a Rione Regola, la terrazza vi farà sentire come se foste in vacanza in Sud America. Aspettatevi empanadas d’autore e drink al mezcal in questa oasi subtropicale immersa tra i classici tetti di Roma. Il menu è messicano, preparato dallo Chef Victor Cuenca in una cucina a vista e poi presentato su una Ape Piaggio azzurra che fa da food truck.

Angeli Rock

Via Ostiense, 193 (San Paolo)

Tutti i giorni 17.00 – 02.00

angelirockroma

Situato vicinissimo alla basilica di San Paolo Fuori le Mura, Angeli Rock si colloca tra un club open space ed un ristopub. Con quattro ambienti tra cui una terrazza, un giardino al coperto e stanze al chiuso, è perfetto per ogni occasione: brunch domenicale, pranzo, smart-working, aperitivo, cena, e drink. Ovviamente il rock’n’roll regna sovrano all’interno di Angeli Rock, dal decor alla musica ai nomi dei piatti sul menu.

Gasometro Vintage

Via del Commercio, 36 (Ostiense)

Tutti i giorni 18.00-2:00

Gasometro Vintage

Una vera e propria oasi in mezzo alla città ospiterà sino a metà settembre l’edizione 2021 del Gasometro Vintage, un grande perimetro verde caratterizzato dallo stile industriale dell’area metropolitana del quartiere Ostiense. Qui sorge la capiente sala all’aperto situata nello spazio di pertinenza del Planet Roma e che ospita 250 posti a sedere, un dehors aperto tutti i giorni caratterizzato dal connubio tra la ricca offerta food e una programmazione artistica prevalentemente musicale con un programma quotidiano che vedrà alternarsi artisti di rilievo del panorama capitolino e nazionale. Accanto all’area dedicata allo Street Food ed al Cocktail-Bar sorge anche Riva Ostiense, lo spazio gestito da Studio Food che ospita il pop-up restaurant di Hosteria dei numeri primi con la cucina di pesce di Stefano Dominici.

Tree Bar

Via Flaminia 226 (Flaminio)

Lun 17.00 – 02.00; Mar – Dom 11.00 – 02.00

TreeBar

Posto molto conosciuto e frequentato del quartiere Flaminio, soprattutto all’ora dell’aperitivo. Un chiosco ristrutturato in legno e vetro immerso in un giardino su Via Flaminia, tra fontane, panchine, spazi all’aperto e all’interno. Birre artigianali, cocktails, ottimo aperitivo e prelibatezze dalla cucina.

Hortus Bar @ Casina Valadier

Viale di Villa Medici, Casina Valadier (Villa Borghese)

Tutti i giorni 19.00 – 02.00

hortusbar.roma

Sorseggiare un drink al tramonto immersi nel verde di un giardino a Villa Borghese, per rilassarsi in una location esclusiva che vanta una delle viste più suggestive sui tetti della Città eterna: è l’Hortus Bar, il nuovo “concept” per l’aperitivo en plein air di Casina Valadier. Aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica, l’Hortus Bar è la new entry dell’estate romana, un bistrot e cocktail bar, con una lista di drink d’autore e una proposta food fresca e dinamica.

The Court

Palazzo Manfredi – Via Labicana, 125 (Colosseo)

Tutti i giorni 18.00 – 02.00

thecourtrome

Preparati per un drink all’aperto con forse la migliore vista della Città Eterna: il Colosseo al tramonto. E proprio quando pensavi che non potesse andare meglio, durante l’aperitivo puoi anche assaggiare una generosa selezione di finger food direttamente dalla cucina di Aroma, l’acclamato e stellato ristorante situato all’ultimo piano dell’Hotel Palazzo Manfredi. Con una fantastica lista di cocktail creati dal Re dell’Amaro Matteo Zed, The Court ha anche un’ottima selezione di amari (ovviamente) e vini. Ma a parte l’incredibile panorama, cibo e bevande, il servizio bar è di prim’ordine. Per una delle serate più sofisticate, lussuose e memorabili a Roma, The Court dovrebbe essere in cima alla tua lista. Le prenotazioni sono suggerite.



Borgo Ripa

Lungotevere Ripa, 3 (Trastevere)

Tutti i giorni 19.00 – 02.00

borgoripaofficial

Borgo Ripa è un magnifico giardino a Trastevere con entrata da Lungotevere Ripa. Un’atmosfera rilassante e confortevole, perfetta per un aperitivo all’aperto, una pizza (a cura di Sesamo Pizza e Cucina) o per un dopo cena.

Feria: Lanificio Roof

Via di Pietralata, 159 (Nomentana)

Tutti i giorni 18.00 – 02.00

ferialanificio

Come ogni anno ritorna Feria, l’appuntamento estivo con il rooftop del Lanificio di Pietralata. Ogni sera troverai atmosfera e divertimento, cucina, bar, dj-set e live set. Per info e prenotazioni 392 9163156 o scrivi a feria@lanificio.com

HÉCO

Via Portuense, 47 (Trastevere)

Tutti i giorni 18.00 – 02.00

HECO Trastevere

Quello che una volta era un antico negozio artigianale, è oggi un cocktail bar moderno, con Cucina, Spiriti e Giardino, che si definisce una “finestra tra il Tevere e Porta Portese”. Inizia la tua serata all’ora dell’aperitivo con una scelta di stuzzichini dello Chef e una vasta selezione di cocktail che prendono il nome da creature mitologiche greche. Dalle 22.30, immergiti nella vita notturna estiva sulla terrazza panoramica dove spesso troverai dj set e musica dal vivo.

Giardini Eden

Piazzale dello Stadio Olimpico, 5-8 (Monte Mario)

Tutti i giorni 19.00 – 02.00

edenromaofficial

Una nuova location per le tue serate estive ha aperto all’interno della Riserva Naturale di Monte Mario: Giardini dell’Eden vi invitano a esplorare un vero e proprio Paradiso. In una riserva naturale a due passi da Ponte Milvio, affacciato sulla città eterna, vi attende un ristorante, cocktail bar e area eventi.

Eur Social Park (ex La Bibliotechina)

Via di Val Fiorita (EUR)

Tutti i giorni 19.00 – 02.00

eursocialpark

Sulla stessa collina verde all’Eur dove per 10 anni c’è stata La Bibliotechina, oggi troverai l’Eur Social Park: oltre 2000 mq di spazio, 3 aree, 1 palco, 4 ledwall, 1 cucina e 2 bar. La soluzione perfetta per una serata all’aria aperta, immersi nel verde e in un’atmosfera di festa, per una cena tra amici, un drink, un po’ di musica, uno spettacolo teatrale, un cinema all’aperto o una partita davanti a una birra. L’Eur Social Park sarà anche una delle due location di Spring Attitude Festival 2021.

Marmo

Piazzale dei Verano, 71 (San Lorenzo)

Tutti i giorni 18.30 – 02.00

marmoroma

Un cocktail bar in mezzo alle marmerie vicino al cimitero del Verano con un grande giardino all’aperto perfetto per una notte estiva romana. Marmo è specializzato in musica dal vivo, in particolare jazz, indie, rock e blues. Da non perdere l’appuntamento settimanale con Spaghetti Unplugged, uno spazio aperto dove cantare e ascoltare canzoni, dove artisti emergenti incontrano star della musica e addetti ai lavori. Ottimi cocktail e selezione di distillati.

The Magick Bar

Lungotevere Guglielmo Oberdam, 2 (Prati)

Tutti i giorni 18.00 – 02.00

TheMagickBar

Un suggestivo e famoso bar sulle sponde del Tevere che accompagna ogni anno le estati romane fino a settembre. Il Magick Bar e Ristorante, dove in passato la crew del Goa erano solita trasferirsi, è lo “spazio perfetto per esplorare nuove idee, coltivare nuovi talenti e condividere nuove esperienze”. Ma soprattutto, questo bar in stile vintage offre ottimi cocktail e dj-set di musica elettronica, house e minimal. Uno dei luoghi più cool per bere a Roma e rinfrescarsi durante l’estate. Aperto tutte le sere dall’ora dell’aperitivo fino a tarda notte.



Monk Garden

Via Giuseppe Mirri, 35 (Portonaccio)

Tutti i giorni 10.00 – 02.00

monkclubroma

Il Giardino di Monk è uno spazio polifunzionale che è riuscito a rispettare le attuali restrizioni in tema Covid, conservando la sua missione originale: creare uno spazio sociale per la condivisione e l’interazione. Uno giardino accogliente aperto tutto il giorno, con caffetteria, birreria e cocktail bar, burger, pinze e tacos per cena, postazioni per co-working all’aperto e centro estivo per i più piccoli.

Largo Venue

Via Biordo Michelotti, 2 (Prenestina)

Tutti i giorni 19.00 – 02.00

largovenue

Largo Garden è il giardino estivo di Largo Venue, nota location per eventi di musica dal vivo. Ti aspetta un cocktail bar, un beer garden, un delivery point (con possibilità di ordinare il cibo preferito e cenare sotto le stelle), e un calendario eventi da controllare sulla loro pagina Facebook.

Palazzo Dama – Pacifico Lungotevere Arnaldo da Brescia, 2 (Popolo)

Tutti i giorni 18.30 – 02.00

PalazzoDama Palazzo Dama con il Ristorante Peruviano-Nikkei Pacifico si trova all’interno di una elegante villa a pochi passi da Piazza del Popolo. All’interno un bar elegante e lussuoso, all’esterno un angolo di paradiso con tavoli a bordo piscina. Location che merita una visita, per aperitivo o per una cena sofisticata.

Profumo Spazio Sensoriale

Via di Villa Lauchli, 1 (Cassia)

Mar – Ven 18.00 – 02.00; Sab – Dom 12.00 – 02.00

profumoroma

Profumo Spazio Sensoriale è il locale perfetto per trascorrere le tue serate estive. È un’oasi incantevole a Roma Nord (non troppo lontana da Ponte Milvio) immersa in un vasto giardino verde. Oltre ad essere un ristorante, è anche un cocktail bar, perfetto per un aperitivo o un dopocena. È consigliata la prenotazione.

Satyrus

Scalea Bruno Zevi (di fronte la Galleria Nazionale)

Tutti i giorni 8.00 – 02.00

SatyrusBar

Satyrus è un temporary bar immerso in una location affascinante nel cuore di Valle Giulia, sulle scalinate di fronte la Galleria Nazionale di Roma. Luogo ideale per divertirsi con amici, tra spettacoli estemporanei, stravaganti ballerini e virtuosismi jazz e swing, approfittando del loro mixology bar. Adesso aperto sin dalla colazione.

Zuma

Via della Fontanella Borghese, 48 (Spagna)

Tutti i giorni 19.00 – 24.00

zumarome

Se vuoi bere un ottimo cocktail in uno dei luoghi più panoramici e “in” della città, Zuma fa per te. Situato in cima a palazzo Fendi, Zuma è conosciuto in tutta la città. Dalla terrazza puoi ammirare la cupola di San Carlo e quella di Fuksas sul tetto dell’ex Unione Militare che oggi ospita H&M. Il mood è vibrante, l’atmosfera è high end e la qualità dei cocktail e dei distillati altissima. Prova uno dei loro cocktail esclusivi, creati usando ingredienti di prima qualità e liquori giapponesi selezionati.

Voodoo Bar / The Sanctuary Eco Retreat

Via delle Terme di Traiano, 4a (Celio)

Tutti i giorni 17.00 – 02.00

voodobar

Immerso nel parco del Colle Oppio, vicino al rione Monti, troverai uno dei locali più belli di Roma, anzi due: il Voodoo Bar (estivo) e il The Sanctuary Eco Retreat (versione invernale). Un “villaggio” in un parco di oltre 5000 mq con due consolle (che ospitano spesso grandi artisti), due ristoranti (stile Tropic-Asian), svariati punti bar e tantissime attrazioni. Può sembrare di essere a Bali, tra statue, piante esotiche, il bar capanna e una piccola piscina illuminata. Il Voodoo Bar è aperto tutti i giorni, tutto il giorno, dalla mattina alle 11 con pranzi e smart working all’ombra delle palme e dalle 18 con aperitivi, cene e cocktail bar.

Latta

Via Antonio Pacinotti, 83 (Ostiense)

Tutti i giorni 18.00 – 02.00

lattaroma

Latta è un nuovo locale, nato negli spazi ristrutturati di un mulino industriale, dedicato al mondo delle fermentazioni, dal food ai cocktail. Ispirato ai soda bar americani degli anni ’50, propone miscele, highball, sidri, birra, vini naturali e kombucha, una bevanda probiotica di origine coreana a base di te. Nel menu food sono disponibili club sandwich, tacos, bun, marinati e dolci.

Stadlin

Via Antonio Pacinotti, 83 (Ostiense)

Tutti i giorni 10.00 – 02.00

stadlinrome

Proprio accanto a Latta, con il quale condivide lo stesso piazzale che si riempe ogni sera d’estate, c’è Stadlin Sound & Cocktail Bar. Städlin è un concept Bar che racchiude food, drink, eventi musicali ed enogastronomici mantenendo, in ogni sua proposta, elevati standard qualitativi. Ottimi cocktail a cura di Daniele Arciello.

Jacopa Rooftop

Via Jacopa de’ Settesoli, 7 (Trastevere)

Tutti i giorni 18.00 – 23.30

jacopa.it

Jacopa è il ristorante e cocktail bar situato nell’hotel San Francesco e nella sua versione estiva sullo splendido rooftop bar. Un locale divertente e moderno che propone cocktail interessanti e dinamici e una cucina attuale e creativa, con basi solide e uno sguardo alla contemporaneità. Perfetto per un aperitivo al tramonto accompagnato da sfizi o primi piatti e burgers.

692 Secret Garden

Via Tuscolana, 692 (Tuscolano)

Tutti i giorni 18.00 – 02.00

692SecretGarden



Un pò fuori dal centro, 692 è un giardino segreto su via Tuscolana. Circondato dagli acquedotti di Porta Furba, è un posto dove passato e presente si incontrano, dove puoi rilassarti e divertirti. Ottimi drink e birre, aperitivo tutti i giorni dalle 18 con tapas, e per cena carne, pesce, fritti e selezioni di salumi e formaggi laziali.

Parco Appio

Via dell’Almone,105 (Appia)

Aperto tutti i giorni e tutto il giorno

parcoappio

Una vera oasi nell’area della sorgente dell’acqua Egeria, vicino al Parco della Caffarella e al Parco dell’Appia Antica. Pizzeria, ristorante, braceria, bar, dove tutti i giorni puoi andare sin dall’ora della colazione o per pranzo con un menu di 2 portate e caffe a €10 e la domenica pranzo alla brace. Ogni lunedi aperitivo con il produttore, il mercoledi una rassegna di film oltre ad un calendario di eventi culturali a cura della Libreria Teatro Tlon.

