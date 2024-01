I migliori bar di Garbatella

Dove bere nel quartiere Garbatella

Scoprite i migliori bar e locali del quartiere Garbatella di Roma dove poter prendere un drink, fare un aperitivo e trascorrere una piacevole serata in compagnia in uno dei rioni più tipici e vivi della città!

Latteria Garbatella

Piazza Geremia Bonomelli, 9

Mar-Gio 18:00-24:00; Ven 18.00-02:00; Sab 12:30-15:00, 18:30-02:00; Dom 12:30-15:00, 18:30-23:00

latteriagarbatella

Dopo una lunga giornata, rilassatevi e gustate un buon drink nella famosa Latteria, uno dei locali più cool del quartiere. Contemporanea e urbana, la Latteria è orgogliosa della sua storia e della sua location. Giorgio Morino, bartender di Latteria e autore di Bartime Stories, ha ideato una drink list speciale–sette cocktail e sette racconti, che spaziano dalla fantascienza alla mitologia. Tra i nostri preferiti c’è il Latte blu, un drink ispirato alla tipica bevanda di Star Wars. Per chi sceglie di non bere alcol ma non vuole rinunciare al piacere di sorseggiare un cocktail in compagnia, Latteria offre gli Elisir: una selezione di tre drink dedicati al benessere psicofisico.

Birreria Eataly

Piazzale XII Ottobre 1492

Dom-Gio 12:00-22:30; Ven-Sab: 12:00-23:15

info

Alla Birreria di Eataly troverai una delle più complete selezioni di birre artigianali di Roma. A disposizione ben 400 birre artigianali oltre alla spina di Eataly (sì, Eataly ha il suo birrificio interno e produce 50.000 litri di birra all’anno). La parte più cool? C’è un sistema che permette alla birra di fluire direttamente dai serbatoi del birrificio nei rubinetti della birra che fiancheggiano il bar.

Smile

Piazza Bartolomeo Romano, 4

18.00 – 2.00

smilebaroma

Smile è un accogliente cocktail bar dallo stile eccentrico, caratterizzato da un bancone basso perfetto per conversare con i baristi. Le panche lucide di colore giallo e le luci al neon rosa contribuiscono all’atmosfera unica, mentre l’area esterna è animata da tavolini con vista sul teatro Palladium. In questo luogo, il giradischi non smette mai di suonare e la selezione di drink cambia quasi ogni giorno, a seconda degli ingredienti reperiti al mercato.

Nettare

Piazza Damiano Sauli, 10

Dom-Gio 16:00-01:00; Ven-Sab 16:00-02:00

heyhopgarbatella

Birreria, con la B maiuscola. Con un ampia scelta di birre artigianali alla spina e in bottiglia, questo bar punk è perfetto per gli amanti del luppolo. Nettare propone birre provenienti da tutto il mondo e molti tipi di whisky e vini naturali.

Biffi

Piazza Eugenio Biffi, 11-12

Aperto tutti i giorni dalle 07:20 alle 02:00

Biffi

Giovane e contemporaneo, Biffi è il luogo perfetto da visitare se ci si vuole immergere davvero nel cuore del quartiere. L’atmosfera è vibrante, i cocktail fantastici. In particolare, l’indimenticabile Eva, creato dal barman locale Marco Paoletti. “Eva” ha vinto il concorso “Absolute Invite” a Milano ed è stato ufficialmente presentato nella top 10 dei migliori cocktail in Italia. Ottimo anche per colazione e aperitivo.

Otium Club

Via Roberto de Nobili, 3b

Lun – Sab 17:30-00:30, Dom 12:30-00:30

otiumclubgarbatella

Questo enoteca vanta un’ottima selezione di vini, ma anche una grande varietà di birre biologiche. Ottimo come luogo per un aperitivo, i drink da non perdere all’Otium sono il ‘”Garba-Hugo’” e il “Garbatella connection”, cocktail che troverete solo in questo bar. Fidati, non ne rimarrai deluso.

Why Not Cocktail Bar

Via Luigi Fincati, 2

Mar-Dom 18.00-01.30

whynotpub16

Al Why Not Cocktail Bar trovate una drink list stagionale pensata per esaltare i sapori e le combinazioni tipiche di ogni periodo dell’anno. Una buona selezione di gin e una ricerca continua di prodotti artigianali.

568 Public House Garbatella

Via delle Sette Chiese, 56

Mar – Gio 18.00-24.00, Ven – Sab 18.00-02.00

birreria568

Questo locale, minimalista, fresco, con un arredamento in legno chiaro e un’illuminazione diffusa, crea una calda atmosfera con musica dal vivo durante il fine settimana. Il menu è semplice ma creativo, da provare le patate ripiene, gli hot-dog e i wrap con un focus sulla loro vasta scelta di birre artigianali.

