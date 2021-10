Films in English or Original Language in Rome

Original language movies shown in Rome from 7-13 October 2021

Please note that the schedule may be subject to change without prior notice. Please visit the cinema’s official website or call them.

NO TIME TO DIE

LUX

Via Massaciuccoli, 31 (Quartiere Africano)

6pm – 9pm (Saturday & Sunday Only)

IN TRASTEVERE

Vicolo Moroni, 3 (Trastevere)

3pm – 6pm- 9pm

CINEMA TROISI

Via Girolamo Induno, 1 (Trastevere)

10am (except weekends) – 6pm- 9pm

DUNE

IN TRASTEVERE

Vicolo Moroni, 3 (Trastevere)

6.15pm – 9.15pm

CINEMA NUOVO OLIMPIA

Via in Lucina, 16 (Via del Corso)

4.30pm – 6.30pm – 9.15pm

TITANE

CINEMA TROISI

Via Girolamo Induno, 1 (Trastevere)

2pm – 4pm

CINEMA NUOVO OLIMPIA

Via in Lucina, 16 (Via del Corso)

4.30pm – 7.15pm – 9.30pm

Movie theatres that show original language movies in Rome:

Cinema Lux

Via Massaciuccoli, 31 (Quartiere Africano)

Cinema Intrastevere

Vicolo Moroni, 3 (Trastevere)

Cinema Quattro Fontane

Via delle Quattro Fontane, 23 (Barberini)

Cinema Nuovo Olimpia

Via in Lucina, 16 (Via del Corso)

Cinema Troisi

Via Girolamo Induno, 1 (Trastevere)

Cinema Barberini (temporary closed)

Piazza Barberini, 24/26

Cinema Odeon

Piazza Stefano Jacini, 22 (Vigna Stelluti)

Cinema delle Provincie

Viale delle Provincie, 41 (Bologna)

Tibur

Via degli Etruschi, 36 (Tiburtina)