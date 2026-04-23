VIVA! Natura e Arte in Caffarella

Dal 25 aprile tre weekend di benessere, creatività e sostenibilità nel cuore verde di Roma

A partire da questo weekend e per i due successivi la città si apre a un’esperienza immersiva nella natura con VIVA! Natura e Arte in Caffarella, un evento dedicato al benessere, alla creatività e alla connessione con l’ambiente. Due giornate pensate per rallentare, respirare e riscoprire il piacere di stare insieme, immerse nella straordinaria cornice del Parco della Caffarella, che fa parte del Parco Regionale dell’Appia Antica, area protetta ricca di siti archeologici e naturalistici (per approfondire visita il sito del Parco.)

L’evento si svolgerà presso la Casa del Parco, uno spazio accogliente e immerso nel verde, facilmente accessibile dall’ingresso di Largo Tacchi Venturi. Qui è presente anche una ciclofficina, punto di riferimento per chi ama muoversi in modo sostenibile e vivere il parco in bicicletta. Dalle 10.30 alle 19, il pubblico potrà vivere un’esperienza a 360 gradi tra natura, arte e cultura, con ingresso libero.

Protagonista di VIVA! Caffarella sarà la mostra mercato artigianale, con una selezione di espositori indipendenti che porteranno prodotti fatti a mano, creazioni artistiche, articoli naturali e sostenibili. Un’occasione per scoprire realtà autentiche e sostenere un’economia più etica e consapevole.

Ampio spazio sarà dedicato anche alle attività esperienziali, con laboratori e momenti di condivisione pensati per adulti e bambini. Per i più piccoli, è previsto uno spazio bimbi con laboratori e attività creative a cura di Cristiane, pensati per stimolare fantasia, manualità e contatto con la natura in modo ludico e coinvolgente.

Non mancherà un’area food interamente dedicata alla cucina vegetale, con proposte gustose e accessibili per tutti, curate da La Drogheria Veg. Un viaggio tra sapori genuini, stagionali e sostenibili, in linea con lo spirito dell’evento.

VIVA! Natura e Arte in Caffarella è più di un semplice mercatino: è un invito a ritrovare equilibrio, bellezza e connessione, in uno dei luoghi più suggestivi della città.