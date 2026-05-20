Vino X Roma 2026

Due serate di degustazioni e cultura enogastronomica nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro a Roma

Torna per il sesto anno la manifestazione capitolina Vino per Roma, ideata per promuovere la cultura enogastronomica italiana; il tema dell’edizione 2026 sarà “Cucina Italiana, patrimonio immateriale dell’Unesco.”

La manifestazione si svolgerà venerdì 22 e sabato 23 maggio dalle 19.00 alle 22.00 presso il Complesso monumentale Pio Sodalizio dei Piceni: saranno presenti 26 espositori provenienti dal territorio laziale di aziende vinicole e distillati, oltre che del settore alimentare.

Inoltre, 10 tra chef di ristoranti romani e gelatieri saranno protagonisti realizzando ricette ispirate al tema scelto per l’evento: Cucina italiana, patrimonio immateriale dell’Unesco.

La Tasting Area, con gli stand delle aziende di wine & food in cui si potranno degustare i prodotti, tra i partecipanti di questa sesta edizione vediamo nomi come Amor Vitae, Az. Agricola Frosini Lorenzo, Az. Vitivinicola Tenuta Tre Cancelli, Azienda Agricola Mazzi Mirella, Azienda Agricola Tommaso Spaziani, Bianchini, Birrificio Agricolo Sancti Benedicti, CASATA MERGE’ – SESTO 21, Casa Vinicola Schiavella, Caseificio Paolella, Cibaria, Cr agri_Lorelè Evo, Frantoio Santinelli, Jacobini, La Mia Pasta, La Rosciola Olio Extravergine di oliva, Olio Extravergine di Oliva – Cultivar ITRANA, ORO24TARTUFI, Pietra Pinta, Quota Rosa, TENUTA IACOANGELI, Tenuta Lungarella, Tenuta Ronci, Vini Giovanni Terenzi, Walter Spallotta.

Le Chef – Led Tasting vedranno all’opera chef e maestri gelatieri del panorama laziale che si alterneranno nella presentazione di ricette innovative ed esclusive in abbinamento al vino. Saranno presenti tra gli chef Matteo Lucchetti e Ardit Arizaj del ristorante Aroma Restaurant, Antonio Covuccia del Circolo ufficiali Forze Armate, Giovanni Cappelli del ristorante Le Tamerici, Fundim Gjepali del ristorante Antico Arco, Marco Ciccotelli del ristorante VICI Bistrot & Ristorante, Davide Mandarino del ristorante Molo 29, Danilo Mancini del ristorante Anavà.

I gelatieri che realizzeranno gelato gastronomico saranno Eugenio Morrone e Rosario Nicodemo per GelatoxRoma.

I riconoscimenti

Durante l’evento saranno consegnati dei Riconoscimenti nelle categorie “Quality First” e “Galleria del Gusto”.

Excellence Magazine conferirà il premio Quality First, un riconoscimento dedicato alla qualità, all’eccellenza e alla capacità di innovare di alcune speciali categorie di banchi di mercato. Tra queste rientrano le realtà Storiche, custodi della tradizione e dell’identità gastronomica romana, quelle orientate all’ Innovazione Digitale, capaci di coniugare tecnologia e commercio di prossimità, le attività Al Femminile, espressione di imprenditorialità, passione e competenza, e infine il mondo dello Street Food, sempre più protagonista della scena gastronomica contemporanea. Il premio verrà assegnato alle realtà più interessanti e rappresentative presenti all’interno dei mercati rionali della Capitale, luoghi simbolo della cultura popolare romana e punti di riferimento fondamentali per la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio.

Quest’anno, inoltre, il progetto si arricchisce di una significativa novità. Per la prima volta, infatti, in collaborazione con i main sponsor Etirya e Domus Artis, attivi nella promozione dell’arte contemporanea, verrà assegnato il riconoscimento “Galleria del Gusto”.

Il premio sarà dedicato ai ristoranti che integrano in modo stabile e autentico l’arte contemporanea nei propri spazi, trasformando l’esperienza gastronomica in un percorso multisensoriale capace di creare un dialogo tra cucina, estetica ed espressione artistica. Un connubio virtuoso tra cultura del gusto e creatività contemporanea, in cui il ristorante diventa non solo luogo di convivialità, ma anche spazio di ricerca, contaminazione e valorizzazione artistica.

Vino X Roma avrà il supporto di Camera di Commercio di Roma, Regione Lazio e Lazio Innova. Inoltre, tra i media partner dell’evento ci saranno YUMEH Events & Digital Marketing Agency, FoodMediaShow e noi di Romeing.

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Il programma

VENERDI’ 22 MAGGIO 2026

ORE 19:00: Opening e Saluti istituzionali

ORE 19:30: Assegnazione riconoscimento di eccellenza Quality First e Premio Galleria del Gusto

ORE 20:00 Chef – Led Tasting: Ardit Arizaj e Matteo Lucchetti – Aroma Restaurant*

ORE 20:30 Chef – Led Tasting: Antonio Covuccia – Circolo Ufficiali delle Forze Armate d’Italia

ORE 21:00 Chef – Led Tasting: Giovanni Cappelli – Le Tamerici

ORE 21:30 Chef – Led Tasting: Gelato X Roma – Eugenio Morrone & Rosario Nicodemo

SABATO 23 MAGGIO 2026

ORE 19:30: Assegnazione riconoscimento di eccellenza Quality First

ORE 20:00 Chef – Led Tasting: Fundim Gjepali – Antico Arco

ORE 20:30 Chef – Led Tasting: Marco Ciccotelli – VICI Bistrot & Ristorante

ORE 21:00 Chef – Led Tasting: Davide Mandarino – Molo 29

ORE 21:30 Chef – Led Tasting: Danilo Mancini – Anavà