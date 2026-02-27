Romadiffusa torna a San Lorenzo il 21 e 22 marzo 2026

Una nuova spin-off edition tra open studios, mostre diffuse e performance nel quartiere più creativo di Roma

Dopo il successo dell’ultima edizione in Centro Storico, Romadiffusa torna con una nuova spin-off edition e sceglie San Lorenzo, uno dei quartieri con la più alta concentrazione di spazi creativi a Roma. Il 21 e 22 marzo 2026, per un intero weekend il rione si trasforma in un festival culturale itinerante fatto di open studio, mostre diffuse, performance, workshop, tour e incontri con artisti, curatori e galleristi, portando il contemporaneo dentro luoghi quotidiani e inattesi.

Il cuore del programma batte attorno a una rete di oltre 50 tra studi d’artista, artist run spaces e gallerie, con aperture straordinarie e momenti speciali. La Fondazione Pastificio Cerere propone un weekend dedicato alle mostre in corso, con visite guidate, attività per bambini e interventi performativi. Le gallerie del quartiere accolgono il pubblico con incontri e opening serali: da MATÈRIA a Monitor, Monti8 e Gilda Lavia, mentre spazi di sperimentazione come ORO Project e LEMBI ampliano il percorso con ricerche installative e nuove contaminazioni.

Tra gli appuntamenti più interessanti, Numero Cromatico apre i suoi studi con un’attivazione speciale tra lecture performance e un progetto partecipato legato al merch ufficiale del festival. Il contemporaneo esce dagli spazi canonici e si innesta nel tessuto del quartiere: opere di artisti come Paolo W. Tamburella, Quayola e Pietro Ruffo arrivano in luoghi iconici di San Lorenzo, mentre una mostra diffusa curata da Gianni Politi porta lavori di artisti emergenti tra botteghe, bar, librerie e indirizzi storici del rione.

Non mancano tour guidati per riscoprire San Lorenzo (dalla street art all’architettura contemporanea), oltre a una programmazione dedicata a editoria indipendente, fotografia e pratiche artigiane, tra workshop e aperture speciali. L’edizione è supportata da Soho House Rome e il programma completo sarà annunciato nelle prossime settimane e diffuso su romadiffusa.com.