Il Teatro dell’Opera al Circo Massimo

Opera, danza e cinema sotto le stelle dell’estate romana

Nel 2026 il festival estivo del Teatro dell’Opera di Roma cambia sede: non si svolgerà alle Terme di Caracalla, interessate da lavori di restauro, ma al Circo Massimo, uno dei luoghi più emblematici del patrimonio archeologico della Capitale. Il cartellone estivo si terrà dal 29 giugno al 31 luglio 2026, con una capienza che salirà a circa 6.000 posti.

Il nuovo spazio accoglierà una stagione ampia e trasversale, capace di unire opera, danza, cinema, musica sinfonico-corale e performance speciali in un dialogo suggestivo tra storia e contemporaneità. Sotto il cielo dell’estate romana, il Circo Massimo diventa così non solo palcoscenico, ma anche scenografia naturale: un luogo in cui l’antichità incontra la potenza dello spettacolo dal vivo.

Cuore della programmazione 2026 è Aida di Giuseppe Verdi, proposta nell’allestimento firmato da Davide Livermore, andato in scena per la prima volta al Teatro dell’Opera di Roma nel gennaio 2023. La vastità del Circo Massimo amplifica l’impatto visivo ed emotivo del capolavoro verdiano, trasformandolo in un’esperienza immersiva tra musica, architettura e storia.

Ad aprire la stagione, il 29 giugno, sarà però Alessandro Barbero con Francesco. Un santo scomodo, conferenza-spettacolo tratta dall’omonimo libro dello storico: un ritratto vivo e umano di San Francesco, in cui rigore storico e narrazione teatrale si incontrano.

La danza avrà un ruolo centrale nel programma. Il 14 luglio torna Roberto Bolle and Friends, una serata che riunisce la stella della danza italiana e interpreti di fama internazionale. Il cartellone ospiterà anche Romeo e Giulietta, nella coreografia di John Cranko su musica di Sergej Prokofiev, affidata al Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma.

Non mancano gli appuntamenti che portano il festival oltre i confini dell’opera tradizionale. Il 3 e 4 luglio arriva Il Gladiatore in concerto, con la proiezione integrale del film di Ridley Scott e la colonna sonora eseguita dal vivo dall’Orchestra e dal Coro del Teatro dell’Opera di Roma. In programma anche concerti di Riccardo Cocciante, Edoardo Bennato e Patti Smith, creando un calendario che attraversa generi, generazioni e linguaggi diversi.

A chiudere il festival, il 31 luglio, saranno i Carmina Burana di Carl Orff, con la direzione di Wayne Marshall e l’installazione video di Anagoor: un finale potente e scenografico, perfetto per concludere la stagione nel cuore della notte romana.

Quando il sole cala sulla Città Eterna, il Teatro dell’Opera di Roma conferma ancora una volta la capacità di far dialogare i grandi spazi antichi con i linguaggi dello spettacolo contemporaneo. Al Circo Massimo, musica, danza e performance tornano a dare nuova vita alla città.

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

TI POTREBBE INTERESSARE

Scopri tutti i festival estivi a Roma

PROGRAMMA TEATRO DELL’OPERA AL CIRCO MASSIMO 2026

Alessandro Barbero: San Francesco, un santo scomodo

29 giugno

Circo Massimo, ore 21:00

Il Gladiatore in concerto

3-4 luglio

Circo Massimo, ore 21:00

Riccardo Cocciante

6 luglio

Circo Massimo, ore 21:00

Aida

12, 15, 18, 22, 26, 28 luglio

Circo Massimo, ore 21:00

Roberto Bolle and Friends

14 luglio

Circo Massimo, ore 21:00

Edoardo Bennato: Quando sarò grande

20 luglio

Circo Massimo, ore 21:00

Romeo e Giulietta

24-25 luglio

Circo Massimo, ore 21:00

Patti Smith

27 luglio

Circo Massimo, ore 21:00

Carmina Burana

31 luglio

Circo Massimo, ore 21:30

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI