Cocktails In The City arriva a Roma

Tre giorni di mixology, musica e creatività all’Orto Botanico di Roma, con un ricco programma dedicato alla cultura del bere contemporaneo

Roma si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi del panorama internazionale della mixology. Dopo il successo globale e dieci edizioni sold-out a Londra, Cocktails In The City debutta per la prima volta in Europa continentale scegliendo la Capitale come palcoscenico d’eccezione.

L’appuntamento è dal 15 al 17 maggio 2026 nella splendida cornice dell’Orto Botanico di Roma, nel cuore di Trastevere, che per un intero weekend si trasformerà in una vera e propria oasi dedicata alla cultura del bere contemporaneo.

Un format immersivo che unisce cocktail d’autore, musica, workshop e food experience, pensato per coinvolgere sia i professionisti del settore sia gli appassionati.

Il cuore del festival: i pop-up bar

Protagonisti assoluti saranno i pop-up bar, con una selezione esclusiva di alcuni tra i migliori bartender e brand del momento, pronti a presentare signature cocktail e nuove creazioni:

Aleph Hotel by Hilton / Organics by Red Bull

Banana Republic / Espolon

Blind Pig / Oyster Gin

Botanist Bar

Ceralacca / 16.20 & Sibillini Spirits

Depero (Rieti) / Orsini Drink & Mezcaleros

Nucleo Bar / Brown Forman

Led Dragon / Campari

Rino Montesacro / Aperol

Smile / Molinari

Van Station / Amaretto Adriatico

Zest / Etsu Gin

Workshop, masterclass e attività

Cocktails In The City non è solo un festival, ma anche un’occasione per approfondire il mondo della mixology grazie a workshop e masterclass aperti a tutti tra cui segnaliamo:

Workshop Flor de Cana

Workshop Makeyougreen

Ice Carving con Dolomiti Ice

Espresso Martini workshop by Altamura Vodka & Amaro Kyma

Sabato 16 maggio è prevista anche una speciale masterclass di yoga con Mimosa Achtner (Oltre Pilates).

Musica e atmosfera

La musica accompagna l’intero evento, trasformandolo in un vero festival urbano. Tra DJ set e live performance:

Venerdì 15 maggio

Nelson, Cool3ra

Sabato 16 maggio

Naomi, Hallix (live), Funk Pope

Domenica 17 maggio

Post Office, live band Jack Daniel’s

Per tutta la durata del festival sarà attiva anche una silent disco powered by Red Bull, per vivere la musica in modo immersivo e originale.

Food & coffee experience

A completare l’esperienza, una proposta gastronomica varia e di qualità con cinque food truck:

Pret a Polpett (polpette)

Malandrino (burger)

Foodisfaction (pinsa & fritti)

Gyoza Express (cucina asiatica)

Annuccia (dolci)

Non manca uno spazio dedicato al caffè specialty, curato da Casa Manfredi in collaborazione con Lavazza.