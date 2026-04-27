Tre giorni di mixology, musica e creatività all’Orto Botanico di Roma, con un ricco programma dedicato alla cultura del bere contemporaneo
Roma si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi del panorama internazionale della mixology. Dopo il successo globale e dieci edizioni sold-out a Londra, Cocktails In The City debutta per la prima volta in Europa continentale scegliendo la Capitale come palcoscenico d’eccezione.
L’appuntamento è dal 15 al 17 maggio 2026 nella splendida cornice dell’Orto Botanico di Roma, nel cuore di Trastevere, che per un intero weekend si trasformerà in una vera e propria oasi dedicata alla cultura del bere contemporaneo.
Un format immersivo che unisce cocktail d’autore, musica, workshop e food experience, pensato per coinvolgere sia i professionisti del settore sia gli appassionati.
Il cuore del festival: i pop-up bar
Protagonisti assoluti saranno i pop-up bar, con una selezione esclusiva di alcuni tra i migliori bartender e brand del momento, pronti a presentare signature cocktail e nuove creazioni:
- Aleph Hotel by Hilton / Organics by Red Bull
- Banana Republic / Espolon
- Blind Pig / Oyster Gin
- Botanist Bar
- Ceralacca / 16.20 & Sibillini Spirits
- Depero (Rieti) / Orsini Drink & Mezcaleros
- Nucleo Bar / Brown Forman
- Led Dragon / Campari
- Rino Montesacro / Aperol
- Smile / Molinari
- Van Station / Amaretto Adriatico
- Zest / Etsu Gin
Workshop, masterclass e attività
Cocktails In The City non è solo un festival, ma anche un’occasione per approfondire il mondo della mixology grazie a workshop e masterclass aperti a tutti tra cui segnaliamo:
- Workshop Flor de Cana
- Workshop Makeyougreen
- Ice Carving con Dolomiti Ice
- Espresso Martini workshop by Altamura Vodka & Amaro Kyma
Sabato 16 maggio è prevista anche una speciale masterclass di yoga con Mimosa Achtner (Oltre Pilates).
Musica e atmosfera
La musica accompagna l’intero evento, trasformandolo in un vero festival urbano. Tra DJ set e live performance:
- Venerdì 15 maggio
Nelson, Cool3ra
- Sabato 16 maggio
Naomi, Hallix (live), Funk Pope
- Domenica 17 maggio
Post Office, live band Jack Daniel’s
Per tutta la durata del festival sarà attiva anche una silent disco powered by Red Bull, per vivere la musica in modo immersivo e originale.
Food & coffee experience
A completare l’esperienza, una proposta gastronomica varia e di qualità con cinque food truck:
- Pret a Polpett (polpette)
- Malandrino (burger)
- Foodisfaction (pinsa & fritti)
- Gyoza Express (cucina asiatica)
- Annuccia (dolci)
Non manca uno spazio dedicato al caffè specialty, curato da Casa Manfredi in collaborazione con Lavazza.