Torna il Fashion Festival a Castel Romano Designer Outlet

Un grande evento di shopping con sconti fino al 70%

Con l’arrivo della primavera torna il Fashion Festival: domenica 12 aprile Castel Romano Designer Outlet si anima con una giornata imperdibile di sconti e promozioni, in contemporanea con gli altri centri McArthurGlen di Serravalle, La Reggia e Noventa di Piave. Una vera e propria giornata di festa, con orario di apertura straordinario dalle 9:00 alle 20:00, pensata per offrire non solo un’esperienza di shopping eccezionale, ma anche una piacevole domenica all’aria aperta per tutta la famiglia.

In occasione del Fashion Festival sarà possibile approfittare di sconti straordinari fino al -70% sul prezzo outlet su oltre 300 prodotti della collezione primavera-estate. Capi iconici e accessori preziosi dei brand più amati, tra cui Nike, Michael Kors, Adidas, Levi’s, Diesel, Sunglass Hut e tanti altri. Un’occasione unica, valida per un solo giorno, per rinnovare il guardaroba con proposte versatili e di tendenza, perfette per la bella stagione. Oltre ai prodotti col -70% ci saranno tante altre promozioni per rendere la giornata di shopping veramente speciale.

Come da tradizione, il Fashion Festival non è solo shopping, ma anche un’esperienza da vivere: per i bambini tanti palloncini e divertimento nella playground, area cani per gli amici a quattro zampe e per tutti la possibilità di una escursione nella natura presso l’Oasi Affiliata WWF di Castel Romano.

Pausa spuntino o un piatto gourmet nei piacevoli ristoranti del centro, con numerose proposte food e tavoli all’aperto. Per l’occasione i caffè apriranno eccezionalmente già dalle ore 8:00.

Raggiungere Castel Romano domenica 12 aprile sarà ancora più facile, per l’occasione sarà attivo il servizio di navetta a pagamento dalla Stazione Termini (Via Giolitti), con frequenza potenziata a partire dalle 8.30, mentre dalla stazione di Eur Fermi (Viale America), il servizio sarà attivo dalle 9.00 e sarà gratuito per i soli iscritti al McArthurGlen Loyalty Club.

Per pianificare al meglio la giornata, è possibile consultare in anticipo la selezione completa dei prodotti in promozione sul sito ufficiale del centro.