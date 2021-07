2021 Concerti del Tempietto

Concerti del Tempietto presents its new edition with 92 concerts

Take in an evening of live music with Rome’s only surviving ancient theater, Teatro Marcello (built by Augustus in 13 BC) as your backdrop. From solo piano to classical guitar, from bel canto arias to string quartets, hear music by Schubert, Liszt, Gershwin, Piazzolla, Debussy, Haydn, and other legendary composers.

As part of the Festival Musicale delle Nazioni, the historic Roman music festival, Concerti del Tempietto presents its new edition with 92 concerts for the 2021 summer. Among the remains of the Temple of Apollo Sosianus, in the cloister adjacent to the church of Santa Maria in Portico in Campitelli, for three months young musicians and famous performers will be on stage every evening.

Each concert is preceded by a guided tour included in the ticket price, both in Italian and in English, in the archaeological park around the Theater of Marcellus, to discover an unusual and fascinating continuity between past and present. Twenty centuries ago the area was in fact a space dedicated to performances and sacred rites, and the theater itself was used for public performances for over four centuries.

Concerti del Tempietto 2021 full programming

JUNE

Mercoledì 28 Luglio 2021 h. 20,30

UN PO’ DI POP AL TOP: LUCREZIA RUBINO IN CONCERT

Lucrezia Rubino (Singer, Keyboard)

Giovedì 29 Luglio 2021 h. 20,30

MOZART LISZT GERSHWIN RAVEL

Caterina Goglione (pianoforte)

Venerdì 30 Luglio 2021 h. 20,30“

MY FAVOURITE SONGS”

THE NEW CHOIR ENSEMBLE

direttore, pianista e arrangiamenti: M° Francesco Paolo Musto

AUGUST

Domenica 1° Agosto 2021 h. 20,30

ore 18.30 – 19.30

CHOPIN RAVEL LISZT RACHMANINOFF

Andrej Shaklev (pianoforte)

ore 20.30

BACH BEETHOVEN ROTA CHOPIN

Stefano Bigoni (pianoforte)

Lunedì 2 Agosto 2021 h. 20,30

MOZART BEETHOVEN SCHUBERT MENDELSSOHN

Rina Cellini (pianoforte)

Martedì 3 Agosto 2021 h. 20,30

FRANCIS POULENC: SONATA PER FLAUTO E PIANOFORTE

Duo Estense

Laura Trapani (flauto)

Rina Cellini (pianoforte)

Mercoledì 4 Agosto 2021 h. 20,30

MILHAUD KHACHATURIAN ŠOSTAKOVIC BARTOK

Trio Feudi – Miramonti

Flavia Feudi (clarinetto)

Maddalena Miramonti (pianoforte)

Margherita Miramonti (Violino )

Giovedì 5 Agosto 2021 h. 20,30

THE JAZZ VOYAGER PROJECT

Danilo Gambardella (pianoforte e tastiere)

Bruno Pantalone (basso)

Alessandro Picucci (batteria)

Venerdì 6 Agosto 2021 h. 20,30

CHOPIN RACHMANINOV LISZT DE FALLA

PIAZZOLLA GONZALES MARGARETH

Greta Margareth (pianoforte)

Sabato 7 Agosto 2021 h. 20,30

Concerto realizzato in collaborazione con IRIS Musica di Marcon (VE)

BUSONI SKRJABIN LISZT

Elia Cecino (pianoforte)

Domenica 8 Agosto 2021 h. 20,30

Concerto realizzato in collaborazione con IRIS Musica di Marcon (VE)

BEETHOVEN PROKOFIEV FRANCK LISZT

Vera Cecino (pianoforte)

Lunedì 9 Agosto 2021 h. 20,30

Concerto realizzato in collaborazione con IRIS Musica di Marcon (VE)

LISZT CHOPIN BRAHMS DEBUSSY

Matilde Castellaro (pianoforte)

Martedì 10 Agosto 2021 h. 20,30

Concerto realizzato in collaborazione con IRIS Musica di Marcon (VE)

HAYDN BEETHOVEN SCHUMANN BARTOK MENDELSSOHN

Davide Conte (pianoforte)

Mercoledì 11 Agosto 2021 h. 20,30

Concerto realizzato in collaborazione con IRIS Musica di Marcon (VE)

BEETHOVEN MOZART GRIEG

Yuxuan Jin (violino)

Vera Cecino (pianoforte)

Giovedì 12 Agosto 2021 h. 20,30

Concerto realizzato in collaborazione con IRIS Musica di Marcon (VE)

HAYDN PROKOFIEV CHOPIN GINASTERA

Jacopo Doni (pianoforte)

Venerdì 13 Agosto 2021 h. 20,30

Concerto realizzato in collaborazione con IRIS Musica di Marcon (VE)

BEETHOVEN SCHUMANN BARTOK LIEBERMANN

Giulia Toniolo (pianoforte)

Sabato 14 Agosto 2021 h. 20,30

Concerto realizzato in collaborazione con IRIS Musica di Marcon (VE)

BUSONI BEETHOVEN MENDELSSOHN PROKOFIEV

Elia Cecino (pianoforte)

Domenica 15 Agosto 2021 h. 20,30

CONCERTO DI FERRAGOSTO

BEETHOVEN SCHUBERT CHOPIN LISZT PROKOFIEV

Emanuele Frenzilli (pianoforte)

Lunedì 16 Agosto 2021 h. 20,30

KASPUTIN: JAZZ STYLE

Rossana Lanzillotta (pianoforte)

Martedì 17 Agosto 2021 h. 20,30

PHOINIKES SAX QUARTET:

Matteo Di Giuliani (sax soprano)

Luigina Battisti (sax contralto)

Danilo Coltella (sax tenore)

Luca D’Angeli (sax baritono)

Mercoledì 18 Agosto 2021 h. 20,30

LISZT BARTOK BACH-BUSONI

Puwei Zheng (pianoforte)

Giovedì 19 Agosto 2021 h. 20,30

CONCERTO DI FERRAGOSTO (replica)

BEETHOVEN SCHUBERT CHOPIN LISZT PROKOFIEV

Emanuele Frenzilli (pianoforte)

Venerdì 20 Agosto 2021 h. 20,30“

Dark and Light – Luci e Tenebre”

Dedicato alla memoria della mia amata mamma, Lina

Marco Lo Muscio (pianoforte)

Sabato 21 Agosto 2021 h. 20,30

BEETHOVEN DEBUSSY CHOPIN

JAKUB DERA (pianoforte)

Domenica 22 Agosto 2021 h. 20,30

SCARLATTI CLEMENTI LISZT CHOPIN

Gabriella Cioffi (pianoforte)

Lunedì 23 Agosto 2021 h. 20,30

In collaborazione con Music & Art International Academy

HAYDN RACHMANINOV BEETOVEN: PIANO TRIO

Trio Acri – Miele – Martucci

Alessandro Acri (violino)

Maria Miele (violoncello)

Marco Martuccio (pianoforte)

Martedì 24 Agosto 2021 h. 20,30

In collaborazione con Music & Art International Academy

BEETHOVEN PROKOFIEV SCHUMANN CHOPIN MENDELSSOHN LISZT

Denny Costantini (pianoforte)

Mercoledì 25 Agosto 2021 h. 20,30

FRANZ SCHUBERT

SCHUBERT: SONATA IN DO MAGGIORE D 840 “RELIQUIE”

& SONATA IN LA MINORE D 845

Marco Albrizio (pianoforte)

Giovedì 26 Agosto 2021 h. 20,30

JUST BLUES

Paolo Pietroletti (voce e chitarre)

Bruno Pantalone (basso e chitarra)

Luciano Scozzi (batteria)

Venerdì 27 Agosto 2021 h. 20,30

In collaborazione con Music & Art International Academy

MAGIA DEL FINGER STYLE

Daniele Mammarella (chitarra fingerstyle)

Sabato 28 Agosto 2021 h. 20,30

SCHUMANN & CHOPIN

Alessandro Romagnoli (pianoforte)

Domenica 29 Agosto 2021 h. 20,30

CONCERTO MK

BACH SCRJABIN PROKOFIEV

Marija Nikolovska (pianoforte)

Lunedì 30 Agosto 2021 h. 20,30

COUPERIN SCARLATTI GALUPPI CHOPIN RACHMANINOV COWELL LIGETI

Carlotta Masci (pianoforte)

Martedì 31 Agosto 2021 h. 20,30

CONCERTO MK

EM MARI

SEPTEMBER

Mercoledì 1° Settembre 2021 h. 20,30

CONCERTO MK

IN MEDIAS RES TRIO

Sanja Šuplevska (violino)

Orce Ickovski (fagotto)

Emilija Marinova (pianoforte)

Giovedì 2 Settembre 2021 h. 20,30

CONCERTO MK

GRAND PRIX – OHRID TE SAKAM INTERNATIONAL COMPETITION 2019

CONCERTO DEL VINCITORE

Vehbija Hodžić – fisarmonica

Venerdì 3 Settembre 2021 h. 20,30

CONCERTO MK

GRAND PRIX – OHRID TE SAKAM COMPETITION 2020

CONCERTO DEL VINCITORE

Zornitsa Ilarionova (violino)

Sabato 4 Settembre 2021 h. 20,30

MAURO GIULIANI – ATMOSFERE D’AMORE

Dominika Zamara (soprano)

Amedeo Carrocci (chitarra)

Domenica 5 Settembre 2021 h. 20,30

Tributo a Antonio Carlos Jobim

JIM PORTO (pianoforte e voce)

Lunedì 6 Settembre 2021 h. 20,30

MAL DI TE – OMAGGIO A PINO DANIELE: “Oltre i confini della sua Napoli”

Giulia Maglione – voce

Andrea Panzera – Chitarra

Umberto De Santis – basso e contrabbasso

Andrea Borrelli – batteria e percussioni

Maurizio Yorck – Voce Narrante

Martedì 7 Settembre 2021 h. 20,30

FANTASIE D’ AMORE

Piero Pellecchia (clarinetto )

Rossella Vendemia (pianoforte)

Mercoledì 8 Settembre 2021 h. 20,30

In collaborazione con l’Associazione Pianofriends di Milano- Pianisti selezionati dal M° Vincenzo Balzani

BACH BEETHOVEN PROKOFIEV DEBUSSY

Vitorio Maggioli (pianoforte)

Giovedì 9 Settembre 2021 h. 20,30

In collaborazione con l’Associazione Pianofriends di Milano- Pianisti selezionati dal M° Vincenzo Balzani

CHOPIN & LISZT

Monica Zhang (pianoforte)

Venerdì 10 Settembre 2021 h. 20,30

In collaborazione con l’Associazione Pianofriends di Milano- Pianisti selezionati dal M° Vincenzo Balzani

SCHUMANN LISZT CHOPIN RACHMANINOV

Claudia Vento (pianoforte)

Sabato 11 Settembre 2021 h. 20,30

In collaborazione con l’Associazione Pianofriends di Milano- Pianisti selezionati dal M° Vincenzo Balzani

MOZART CHOPIN LISZT SKRJABIN

BEETHOVEN: AL CHIARO DI LUNA

Giacomo Corbetta (pianoforte)

Domenica 12 Settembre 2021 h. 20,30

In collaborazione con l’Associazione Pianofriends di Milano- Pianisti selezionati dal M° Vincenzo Balzani

BACH MOZART BEETHOVEN CHOPIN RAVEL LISZT

Massimo Urban (pianoforte)

Lunedì 13 Settembre 2021 h. 20,30

In collaborazione con l’Associazione Pianofriends di Milano- Pianisti selezionati dal M° Vincenzo Balzani

BEETHOVEN DEBUSSY CHOPIN LISZT

Matteo Pinna (pianoforte)

Martedì 14 Settembre 2021 h. 20,30

In collaborazione con l’Associazione Pianofriends di Milano- Pianisti selezionati dal M° Vincenzo Balzani

BACH & BEETHOVEN

Stefan Macovei (pianoforte)

Mercoledì 15 Settembre 2021 h. 20,30

In collaborazione con l’Associazione Pianofriends di Milano- Pianisti selezionati dal M° Vincenzo Balzani

BACH BEETHOVEN SCHUBERT SCHUMANN LISZT

Fabrizio Lucan (pianoforte)

Giovedì 16 Settembre 2021 h. 20,30

In collaborazione con l’Associazione Pianofriends di Milano- Pianisti selezionati dal M° Vincenzo Balzani

SCHUMANN LISZT RAVEL

Giorgio Colleoni (pianoforte)

Venerdì 17 Settembre 2021 h. 20,30

In collaborazione con l’Associazione Pianofriends di Milano- Pianisti selezionati dal M° Vincenzo Balzani

CHOPIN DEBUSSY RACHMANINOV LISZT

Michele Chinellato (pianoforte)

Sabato 18 Settembre 2021 h. 20,30

In collaborazione con l’Associazione Pianofriends di Milano- Pianisti selezionati dal M° Vincenzo Balzani

BEETHOVEN CHOPIN PROKOFIEV

Xing Chang (pianoforte)

Domenica 19 Settembre 2021 h. 20,30

LISZT & RACHMANINOFF BACH

CINZIA DATO (pianoforte)

Lunedì 20 Settembre 2021 h. 20,30

BEETHOVEN YSAYE FRANCK

Misia Sophia Iannoni Sebastianini (violino)

Antonino Fiumara (pianoforte)

Martedì 21 Settembre 2021 h. 20,30

BACH SCHUBERT BRAHMS

Vladimir Bogdanovic (violoncello)

Antonino Fiumara (pianoforte)

Mercoledì 22 Settembre 2021 h. 20,30

BACH HINDEMITH BRAHMS

Martina Santarone (viola)

Antonino Fiumara (pianoforte)

Giovedì 23 Settembre 2021 h. 20,30

CONCERTO MK

SCHUMANN & LISZT

Ivona Bazgaloska (pianoforte)

Venerdì 24 Settembre 2021 h. 20,30

MOZART BEETHOVEN THALBERG LISZT

Gianfranco Pappalardo Fiumara (pianoforte)

Sabato 25 Settembre 2021 h. 20,30

“MY FAVOURITE SONGS”

THE NEW CHOIR ENSEMBLE

direttore, pianista e arrangiamenti: M° Francesco Paolo Musto

Domenica 26 Settembre 2021 h. 20,30

CONCERTO MK

CANTI POPOLARI MACEDONI

VEDERTI E’ STATO AMARTI

Duo Etno-Lirika

Jelena Aleksic (soprano)

Magdica Manasieva (pianoforte)

Lunedì 27 Settembre 2021 h. 20,30

CONCERTO MK

VIVALDI FRESCOBALDI CACCINI DOWLAND COUPERIN RAMEAU

Ana Mitoska (soprano)

Janinka Nevcheva (pianoforte)

Martedì 28 Settembre 2021 h. 20,30

CONCERTO MK

GRIEG RAVEL TCHAIKOVSKY BEETHOVEN PIAZZOLLA

Petar Trbojevikj- Elena Efremova (pianoforte a quattro mani)

Mercoledì 29 Settembre 2021 h. 20,30

CONCERTO MK

POULENC ROMBERG REINECKE PROKOFIEV

Jana Todorovska (flauto)

Verica Shotarovska (pianoforte)

Giovedì 30 Settembre 2021 h. 20,30

CONCERTO MK

SCHUMANN TCHAIKOVSKY BELLINI ZOGRAFSKI

Vesna Ginovska Ilkova (soprano)

Nikolina Eftimova Todorovska (flauto)

Verica Shotarovska (pianoforte)

Till September 30, 2021

Church of Santa Maria in Portico in Campitelli

Piazza di Campitelli, 9

Concerts begin at 8.30*

at 7.45pm guided visit to the archaeological park around the Theater of Marcellus (included in the ticket)

*In case of bad weather, the concert will take place at Sala Baldini (Piazza Campitelli, 9 — Roma).