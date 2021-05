The 2021 summer lineup hosted at Casa del Jazz in Rome

The best of the best of Italian jazz will be playing at Casa del Jazz over the next four months. Si può Fare Casa del Jazz is the summer edition dedicated to jazz hosted at Villa Osio, bringing a diverse selection of jazz musicians to Rome to play till September 26th in the venue’s garden, adding an edgier side to the city’s summer music scene.

Some of the performers include Dino Piana, Enrico Rava, Danilo Rea, Enrico Pieranunzi, Stefano Di Battista, Roberto Gatto, Chiara Civello, Rita Marcotulli, Maria Pia De Vito, Gianluigi Trovesi, and there will also be a few international names. The programming will also feature new productions of the Parco della Musica Records with concerts of Costanza Alegiani, Sarah Jane Ceccarelli, Giovanni Falzone, Giovanni Tommaso, Simone Alessandrini, and Marco Sinopoli.

CLICK HERE TO BUY TICKETS

SUMMER 2021 PROGRAM

DINO PIANA SPECIAL GUEST ENRICO RAVA – FRANCESCO FRATINI QUARTET ADA MONTELLANICO FEAT MICHEL GODARD MICHEL PORTAL 5TET GIANLUCA PETRELLA PASQUALE MIRRA – NICOLA CONTE DJ SET MICHAEL LEAGUE – BILL LAURANCE DUO ENRICO PIERANUNZI PIANO SOLO DANILO BLAIOTTA TRIO CHIARA CIVELLO & RITA MARCOTULLI DUO ENRICO RAVA, DANILO REA DUO ROBERTO GATTO “PERFECT TRIO” & VALERIO MASTANDREA GABRIELE MITELLI EUROPEAN GALACTIC ORCHESTRA JAVIER GIROTTO TRIO GIOVANNI FALZONE, GLAUCO VENIER DUO – GIOVANNI E JASMINE TOMMASO QUINTET STEFANO DI BATTISTA ANTONELLO SALIS, PAOLO ANGELI, GAVINO MURGIA, HAMID DRAKE MARCUS SCHINKEL TRIO FRED HERSCH TRIO EUROSTARS TRIO ENRICO PIERANUNZI, THOMAS FONNESBAEK, ANDRÉ CECCARELLI FRANCO D’ANDREA, DAVE DOUGLAS QUARTET FABRIZIO BOSSO QUARTET AVISHAI COHEN BIG VICIOUS JAVIER GIROTTO, GIANNI IORIO, QUINTETTO D’ARCHI AVION TRAVEL DAVID MURRAY, BRADLEY JONES, HAMID DRAKE BRAVE NEW WORLD TRIO ENRICO PIERANUNZI YOUTH ENSEMBLE BOSSO & GIULIANI CONNECTION PAOLO DAMIANI UNIT

Till September 26th

Casa del Jazz

Viale di Porta Ardeatina, 55

9pm

casajazz.it