I concerti più attesi del 2026 a Roma

Roma nel 2026 torna a suonare fortissimo: tra le notti d’estate all’Ippodromo delle Capannelle con Rock in Roma, i grandi show alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica con il Roma Summer Fest, e i live-evento nei luoghi simbolo come Stadio Olimpico, Circo Massimo e Palazzo dello Sport, la città diventa un vero e proprio palco a cielo aperto. In questa guida trovi i concerti più attesi in arrivo nella Capitale, con date, location e highlights essenziali per costruire la tua agenda live 2026.

Apparat

16 aprile 2026

Auditorium Parco della Musica

Il nuovo album di Apparat, “A Hum Of Maybe”, uscirà il prossimo anno e sarà presentato dal vivo all’inizio del 2026. Sascha è entusiasta di tornare finalmente sul palco con la sua straordinaria band e di suonare questi nuovi brani per i fan prima dell’uscita dell’album.

Tommaso Paradiso

18 e 19 aprile 2026

Palazzo dello Sport

Tommaso Paradiso torna a Roma con l’atteso tour Palasport 2026, riportando su uno dei palchi indoor più grandi della città il suo mix inconfondibile di scrittura italiana, nostalgia e pop contemporaneo. In scaletta, grandi classici e cori da cantare a squarciagola.

Beth Hart

4 maggio 2026

Auditorium Parco della Musica

La cantautrice nominata ai Grammy Beth Hart arriva all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con “You Still Got Me”, il suo ultimo album, con la partecipazione di Eric Gales e Slash. Dal vivo è pura energia: una voce potentissima e uno show intenso che lascia il segno.

Spring Attitude Festival

29 e 30 maggio 2026

La Nuvola

Spring Attitude Festival torna a Roma con due giorni di elettronica contemporanea e live, trasformando La Nuvola (EUR) in una delle dancefloor più interessanti della città. La line-up mescola club culture internazionale e talenti italiani, con nomi come Nu Genea (live band), okgiorgio, Parisi, Tony Pitony, YĪN YĪN, oltre ai DJ set di Palms Trax e Ben Sterling. Un flusso continuo di live set e DJ set dal pomeriggio fino a notte.

Cesare Cremonini

6 e 7 giugno 2026

Circo Massimo

Cesare Cremonini accende il Circo Massimo con due date del suo tour 2026. Uno degli artisti italiani più amati, è celebre per trasformare i grandi spazi in show emozionanti e cinematografici, tra hit pop, scrittura elegante e una produzione scenica spettacolare.

TI POTREBBE INTERESSARE

Scopri i principali festival estivi a Roma

The Offspring

9 giugno 2026

Ippodromo delle Capannelle (Rock in Roma)

Leggende del punk rock, i The Offspring tornano a Rock in Roma per una serata ad altissima energia a Capannelle. In arrivo un set veloce e potentissimo, pieno di inni generazionali e classici da pogo.

TI POTREBBE INTERESSARE

Rock in Roma Festival

Achille Lauro

10 giugno 2026

Stadio Olimpico

Achille Lauro porta il suo tour negli stadi a Roma con uno show che promette stile, teatralità e un’identità visiva fortissima. Sempre in trasformazione, resta uno dei nomi più imprevedibili e magnetici della musica live italiana.

Ligabue

12 giugno 2026

Stadio Olimpico

Ligabue torna a Roma con una grande data allo Stadio Olimpico, portando sul palco il suo rock e i brani che hanno segnato intere generazioni. I suoi live sono sempre un mix potente di energia, storytelling e classici da cantare insieme.

Eros Ramazzotti

16 giugno 2026

Stadio Olimpico

Eros Ramazzotti torna a Roma con il suo tour mondiale, riportando allo Stadio Olimpico una delle voci italiane più conosciute a livello internazionale. Con un catalogo di hit senza tempo, sarà una delle serate più corali dell’estate romana.

Negramaro

20 giugno 2026

Ippodromo delle Capannelle (Rock in Roma)

I Negramaro tornano a Roma con una data estiva in festival che celebra una delle band più amate in Italia. Tra scrittura emotiva e grandi ritornelli, i loro concerti restano un’esperienza intensa e trasversale.

Max Pezzali

23 e 24 giugno 2026

Stadio Olimpico

Max Pezzali porta a Roma un tour celebrativo con due date dedicate alle canzoni che hanno segnato intere generazioni. Aspettati un live pieno di nostalgia, energia e grandi classici 883/Pezzali da cantare tutti insieme.

Tiziano Ferro

27 e 28 giugno 2026

Stadio Olimpico

Tiziano Ferro torna a Roma per due grandi notti allo Stadio Olimpico, con la sua voce potente, testi emotivi e una produzione live curatissima. I suoi show riescono a tenere insieme intimità e spettacolo su scala enorme.

Ben Harper & The Innocent Criminals

29 giugno 2026

Auditorium Parco della Musica (Cavea)

Ben Harper & The Innocent Criminals arrivano a Roma per una data del Roma Summer Fest alla Cavea, portando sul palco un mix ricchissimo di rock, blues, soul, folk e reggae. Un live intenso e sempre diverso, da non perdere.

TI POTREBBE INTERESSARE

Roma Summer Festival

John Legend

2 luglio 2026

Auditorium Parco della Musica (Cavea)

John Legend torna a Roma con uno show speciale tra grandi successi, racconti e momenti più intimi. Il cantautore vincitore di Grammy porta alla Cavea eleganza, soul e una qualità musicale impeccabile.

Ultimo

4 luglio 2026

Tor Vergata

La data romana di Ultimo promette di essere uno degli eventi live dell’anno, con un grande show open-air a Tor Vergata. Tra produzione enorme e legame fortissimo con il pubblico, è uno di quei concerti che diventano un momento generazionale.

Pat Metheny

5 luglio 2026

Auditorium Parco della Musica (Cavea)

Pat Metheny porta la sua visione jazz al Roma Summer Fest per una notte estiva alla Cavea. Un’icona della musica contemporanea, capace di unire virtuosismo, composizioni trasversali e un’intensità emotiva rara dal vivo.

Mumford & Sons

7 luglio 2026

Ippodromo delle Capannelle (Rock in Roma)

Mumford & Sons tornano a Roma con un’attesissima data estiva a Rock in Roma. I loro live uniscono intensità folk-rock, cori giganteschi e un’energia perfetta da festival, tra i concerti internazionali più interessanti della stagione.

OneRepublic

12 luglio 2026

Ippodromo delle Capannelle (Rock in Roma)

Gli OneRepublic arrivano a Rock in Roma riportando nella Capitale una carrellata di hit pop globali. Con Ryan Tedder alla guida, aspettati un live super curato, chorus enormi e una scaletta piena di brani da cantare.

Marilyn Manson

14 luglio 2026

Auditorium Parco della Musica (Cavea)

Marilyn Manson torna a Roma con un’attesissima data estiva, portando sul palco tutta la sua intensità dark e teatrale. Uno show d’impatto, visivamente potente e ad alta energia.

BLUVERTIGO

18 luglio 2026

Ippodromo delle Capannelle (Rock in Roma)

I Bluvertigo entrano nella line-up di Rock in Roma con una data estiva che segna il ritorno di una delle band più eclettiche e influenti della scena italiana. Tra sperimentazione e identità inconfondibile, sarà uno dei live italiani più interessanti della stagione.

Jacob Collier

18 luglio 2026

Auditorium Parco della Musica (Cavea)

Jacob Collier porta a Roma il suo universo live fuori da ogni definizione, tra pop, jazz, armonie e improvvisazione. Alla Cavea, il suo concerto diventa un’esperienza gioiosa e imprevedibile, spesso con grande coinvolgimento del pubblico.

Gregory Porter

25 luglio 2026

Auditorium Parco della Musica (Cavea)

Gregory Porter torna a Roma per una serata del Roma Summer Fest alla Cavea, con la sua voce calda e l’eleganza tra jazz, soul e gospel. Un live raffinato e intenso, perfetto per chi ama i concerti “da ascoltare” davvero.

Jovanotti

12 e 13 settembre 2026

Circo Massimo

Jovanotti torna a Roma con un grande show al Circo Massimo, trasformando uno dei luoghi più iconici della città in una festa collettiva di musica, ritmo ed energia. Pochi artisti sanno rendere un concerto così immersivo e travolgente.