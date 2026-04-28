Explora, il Museo dei Bambini di Roma

Un mondo di scoperte per crescere

Che sia una torrida giornata estiva o un pomeriggio di pioggia, Explora, il Museo dei Bambini di Roma, a pochi passi da Villa Borghese e Piazza del Popolo, è una destinazione ideale per le famiglie in cerca di un’esperienza educativa e divertente. Gestito da una cooperativa no profit a prevalenza femminile, il museo prende vita in un ampio padiglione espositivo ricavato da un ex deposito Atac, oggi trasformato in uno spazio sicuro e stimolante per bambini e bambine, genitori, educatori ed educatrici.

Da venticinque anni Explora accoglie scuole e famiglie in un ambiente di 2.000 mq pensato per divertire e informare. Le installazioni interattive, dedicate a scienza, tecnologia, sostenibilità ambientale e parità di genere, offrono un percorso coinvolgente che stimola curiosità, creatività e spirito di scoperta.

Allenare alla consapevolezza e all’uguaglianza

Il Museo è concepito rispettando i tempi e i modi di apprendimento di bambini e bambine, basato su modelli didattici internazionali in cui i più piccoli possono osservare, toccare, scoprire, in piena autonomia.

Il piano terra è dedicato alle grandi esplorazioni sensoriali ed emozionali: il Mercato, per imparare a fare la spesa in modo sostenibile, l’allestimento H2Ohh!, giochi d’acqua per approfondire scienza e fisica e conoscere tutte le proprietà del prezioso elemento, l’installazione digitale Un mare di creatività per esprimere la propria fantasia, e ancora il Gioco di Squadra sull’Economia Circolare, l’orto e lo spazio Explora18, composto da 5 allestimenti su colore, architettura e storia, Missione Me, la zona dedicata al corpo umano e infine Quanti mesi, dedicata alla riproduzione di vivipari, ovipari e ovovivipari.

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Al primo piano la sezione dedicata a PARI, il percorso gioco composto da 11 allestimenti interattivi per riflettere ed approfondire le Pari Opportunità ed Economiamo: guadagna e risparmia, dona e investi, l’economia non è mai stata così divertente!

Piccole Esplorazioni è inoltre un piccolo spazio pensato per i bambini 0/3 anni con giochi adatti a questa particolare fascia di età, rispettandone sviluppo e necessità.

Molto più di un museo

Explora è anche un luogo di incontro e condivisione: oltre al padiglione espositivo, comprende un’area verde gratuita e inclusiva, una libreria con shop, bar, ristorante e parcheggio. Il giardino attrezzato, pensato per il gioco libero e la socializzazione, rappresenta un prezioso collegamento tra il museo e la città.

Il bookshop, accessibile dalla hall, propone una selezione curata di libri e giochi educativi e ospita regolarmente eventi gratuiti, tra cui letture animate, laboratori e presentazioni, offrendo ulteriori occasioni di apprendimento e scoperta.

Accessibilità e inclusione

Explora non è solo uno spazio educativo, ma un ambiente progettato per essere pienamente accessibile e inclusivo. Dall’area esterna, dotata di pavimentazione antitrauma, giochi inclusivi, pannelli sensoriali, mappe tattili e parcheggi riservati, fino agli spazi interni, ogni dettaglio è studiato per accogliere tutti i visitatori. Il museo dispone di servizi igienici a misura di bambino, un banco informazioni rinnovato e una biglietteria con desk ad altezza facilitata, pensata per persone con disabilità e famiglie.

Il percorso di visita è supportato da strumenti innovativi come mappe in Braille e in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), video in LIS e contenuti accessibili che permettono di fruire appieno di oltre 60 installazioni.

L’inclusività si estende anche al sito web istituzionale, completamente accessibile. A completare l’esperienza, uno staff formato e attento, pronto ad accogliere ogni visitatore con sensibilità e competenza.

Informazioni

Non dimenticate che la visita al padiglione espositivo di Explora è a numero chiuso, organizzata in turni di 1 ora e 45 minuti, accessibile nei seguenti orari di visita: da martedì a domenica (inclusi festivi) alle 10:00, 12:00, 15:00 e 17:00. E’ consigliabile acquistare in anticipo on line i biglietti sul sito del museo.