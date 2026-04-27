Drink Kong Campo Marzio

A Campo Marzio, Drink Kong riscrive l’idea di cocktail bar: un equilibrio preciso tra estetica contemporanea, suggestioni giapponesi e una miscelazione essenziale, pulita e sorprendentemente elegante.

C’è un momento, entrando in Drink Kong Campo Marzio, in cui Roma sembra smettere di essere solo Roma. Campo Marzio resta lì, con la sua eleganza stratificata, ma qualcosa cambia ritmo: la luce si fa più profonda, i materiali parlano una lingua nuova, e il tempo prende una piega quasi cinematografica.

Qui, dove la città è abituata alla bellezza dichiarata, Patrick Pistolesi sceglie una via diversa: non replica, non insiste. Piuttosto, distilla. Il nuovo indirizzo di Drink Kong è una versione più raccolta, più consapevole, quasi più silenziosa del progetto originario. E proprio per questo, forse, ancora più elegante.

Photo credits: Alberto Blasetti

Ci troviamo in via dei Prefetti 22, adiacenti alla nuova lussuosa struttura ricettiva Casa JK. Il primo impatto è netto: un bancone lungo, scenografico ma non ostentato, che riflette una bottigliera verticale come una quinta teatrale. Oro e nero dialogano senza mai eccedere, mentre le geometrie pulite tengono tutto in equilibrio. È un lusso contemporaneo che non cerca di impressionare, ma di restare.

Poi arrivano i dettagli. Il Giappone, cifra stilistica mai gridata, torna nei rimandi sottili: nelle superfici, nelle linee, nella cura quasi rituale dello spazio. La citazione di Blade Runner non è un esercizio di stile, ma una dichiarazione di atmosfera: un futuro già vissuto, reso caldo, accessibile. E tra vinili, grafiche rare e suggestioni da Lost in Translation, si costruisce una narrazione coerente, mai forzata.

Photo credits: Alberto Blasetti

Ma è nel bicchiere che tutto trova davvero senso. La drink list è essenziale, leggibile, quasi rassicurante nella sua chiarezza. Nessuna sovrastruttura inutile: qui si lavora per sottrazione. I classici tornano protagonisti, ma filtrati con precisione chirurgica, resi attuali senza perdere identità.

Il risultato è una miscelazione che punta alla pulizia assoluta del gusto. Linee nette, sapori riconoscibili, esecuzioni impeccabili. Il Martini, declinato, studiato, rispettato, diventa manifesto. Il Gaijin resta una firma, ma senza mai imporsi. Ogni drink sembra costruito per restare in equilibrio tra tecnica e immediatezza.

Photo credits: Alberto Blasetti

È questa la cifra più interessante del nuovo Drink Kong: la capacità di essere sofisticato senza diventare distante. Elegante senza rigidità. Curato, ma vivo.

In una città che spesso indulge nella propria grandiosità, questo spazio sceglie un’altra strada: quella dell’idea. E la porta fino in fondo, senza compromessi.

Alla fine, resta una sensazione precisa. Non quella di aver scoperto un nuovo bar, ma di aver attraversato un luogo pensato per durare. Un luogo dove ogni elemento, luce, suono, materia, gusto, sembra aver trovato la sua forma più essenziale. E, proprio per questo, più intensa.