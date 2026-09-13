Roma Bar Show 2026

Il 14 e 15 settembre torna l’appuntamento con i più grandi protagonisti della scena beverage internazionale

Il 14 e 15 settembre torna, per il sesto anno, Roma Bar Show, la manifestazione che ospita i più grandi protagonisti della bar industry. All’interno della suggestiva cornice della Nuvola di Fuksas oltre 200 espositori, centinaia di buyer provenienti da più di 30 Paesi, il Roma Bar Show Awards e un calendario di appuntamenti davvero da non perdere!

Si parte con un’esclusiva serata negli spazi del Bar della Musa di Palazzo Talìa, evento che darà il via a una due giorni per incontrarsi, fare business, condividere competenze e guardare alle trasformazioni che stanno cambiando il mondo del beverage e dell’ospitalità. Il Roma Bar Show 2026 riunirà a Roma l’intera filiera del beverage in un programma che va oltre la dimensione espositiva e mette in relazione prodotti, competenze, nuove idee e opportunità commerciali, con l’obiettivo di raccontare un settore sempre più centrale per il Made in Italy e per il futuro dell’ospitalità.

L’obiettivo è accompagnare Roma Bar Show nella sua evoluzione verso una piattaforma B2B sempre più qualificata, afferma Riccardo Caravita, vice-presidente di Roma Bar Show, capace di mettere in relazione l’intera filiera del beverage, dalla distribuzione all’Horeca, dal foodservice al mondo dei grossisti, e di generare concrete opportunità di business e collaborazione.



Accanto al business resta centrale il grande patrimonio di conoscenze e professionalità che anima la bar industry internazionale. Il programma Educational si sviluppa attraverso diverse aree e palchi, dall’Auditorium alla RBS Academy by Perrier, dalla nuova Business Room a One to Watch, fino alle Tasting Room e agli altri spazi dedicati al confronto e alla condivisione.

Uno dei tratti più riconoscibilIi del programma è senza dubbio l’Academy: sul palco saliranno, tra gli altri, Faye Chen del rivoluzionario Double Chicken Please di New York,Marco Corallo di Saikindō al Four Seasons Hotel di Abu Dhabi, Jonathan Gabbay di Argo Hong Kong, insieme ad Alex Frezza e Dario Tortorella de L’Antiquario di Napoli, Sofokli ed Evis Cali di Nouvelle Vague a Tirana, Jimmy Bertazzoli di Aguardiente e molti altri protagonisti.

Non soltanto ricette e tecniche, ma modelli di ospitalità, identità, gestione e innovazione. Un percorso che trova un ideale complemento nella Business Room, la nuova area dedicata a chi ha raggiunto una fase di maturità professionale e vuole guardare oltre il bancone: dalla costruzione di un brand alla creazione di un nuovo spirit, dal ruolo commerciale allo sviluppo di un concept, fino alla progettazione di format replicabili e funzionali.

Tra i temi al centro del programma anche l’evoluzione delle nuove abitudini di consumo: Future Drinking porta al Roma Bar Show il confronto sul mondo No & Low Alcohol, mentre la Mexico Talk Arena amplia il racconto dell’iconico Mexican Village attraverso storie, territori e distillati d’agave. Uno sguardo sul presente e sul futuro del beverage che attraversa anche l’Auditorium, con appuntamenti dedicati alla collaborazione, all’intelligenza artificiale nell’hospitality, alla mentorship e alla storia del cocktail, affidati a nomi del calibro di David Wondrich, Sean Finter, Angus Winchester, Ian Burrell e Danil Nevsky.

Il Roma Bar Show Awards

Il 14 settembre si terrà l’attesa premiazione della quarta edizione dei Roma Bar Show Awards, il riconoscimento che celebra le eccellenze dell’ospitalità italiana. I migliori cocktail bar, bartender e professionisti

del settore saranno premiati nelle categorie che raccontano la ricchezza e la varietà della

scena italiana e non solo.



Il calendario degli Side Show

I Side Show, appuntamenti fuori salone, portano tutti gli ospiti e il pubblico interessato tra cocktail bar,

hotel, terrazze e indirizzi simbolo della Capitale, con guest di livello mondiale, degustazioni ed eventi speciali. Tra questi troviamo il Santa Cocktail Club, Freni e Frizioni, il Banana Republic, la Terrazza Les Etoiles dell’Atlante Star Hotel e molti altri.

13 Settembre:

RBS26 Official Opening Party

21.00 – 23.00: Bar della Musa

Palazzo Talìa, Largo del Nazareno 25, 00187 Roma

00.00 – 03.00 – REM

Vicolo Santa Margherita, 1/a Roma

Bar ospite: Ciotti salo’ – Bartender: Federico Balzarini – Chef: Marco Avesani

13.00 – 15.00 – Nucleo

Via Ostiense, 178 d

Guests: Enrico Mazzanti & Phillip Marques from Himkok, Oslo – Brand organizzatore Altamura Distilleries

Latta

Via Antonio Pacinotti, 83

Ore 16:00 – Masterclass

Ore 19.30 – Guest from RACINE: Francesco Ismenghi & Giancarlo Nicolardi

Dalle ore 22:00: Guest from DOUBLE CHICKEN PLEASE: GN Chan & Mati Morrow

14 Settembre

Milan Takeover – Four Milan Bars, One Roman Terrace

9:30 – 22:30 – Santa Cocktail Club

Corso Vittorio Emanuele II 110

Guest: Cesar Araujo – Bob The Other Side, Matteo Paulillo – Sogni, Edris Al Malat, Beniamino Cirillo & Vincenzo Crisconio – Dry Milano, Lorenzo Sirabella – Dry Milano, Abi El Attaoui – Ceresio 7

STUDIO 43

Ore 22:30 – Freni e Frizioni

Via del Politeama 4, 00153 Roma

Guest: Danil Nevsky, Chris Leavitt, Gina Barbachano e Riccardo Rossi.

Tommaso Cecca from Camparino al REM

00:00 – 3:00 – REM

Vicolo di Santa Margherita, 1

Wild Live con la Wild Turkey Family al Banana Republic

22:00 – 00:00 – BANANA REPUBLIC

Via Giovanni Bettolo 3a

Guest: Enri Llaveshi, Luca Varricchione, Salvo Longo, Samuele Campanini

Guest Shift and Cocktail party The She Side community and friends

19:30 – 22:30 – BVLGARI BAR

Via Di Ripetta 73

Guest: Andrea Grujic, Tess Posthumus, Marella Batkovic, Dèsiré Verdecchia

19:00 – 21:00 – Wagon Bar, Orient Express

La Minerva Bar, Piazza della Minerva, 69 Rome

Guest: Carlotta Lossier from Ruby

La Minerva Bar, Orient Express La Minerva

Piazza della Minerva, 69 Rome

Guest: Emil Norman from TATA Cocktail Bar

15 Settembre

Nardini Experience at Terrazza Les Etoiles

20:30 – 22:30 – Terrazza Les Etoiles c/o Atlante Star Hotel

Via dei Bastioni, 1

Red Bull Bar Flight | Official Roma Bar Show 2026 Closing Party

Dalle 21.00 – HOTEL BUTTERFLY

Viale dei Gladiatori 68

Dalle 00:00 alle 03:00 – REM

Vicolo Santa Margherita,1/a Roma

Bar ospite: Aguardiente Marina di Ravenna – Bartender: Jimmy Bertazzoli, Andrea De Francesco

19.00 – 21.00 The Rome EDITION

Salita di S. Nicola da Tolentino, 14

Guest: Donato Pasquariello & Nikola Conevski from Velvet by Salvatore Calabrese, London

Dalle 22:00 – Latta

Via Antonio Pacinotti, 32

Guest from TRIBECA BAR: Giannis Bakos, Sakis Gkontinos

20.00 – 23.00 – The Spirit of Japan – Chapter 01 : The Art Of Shochu. Da Kyoto a Roma.

Drink Kong

Campo Marzio, Via dei Prefetti, 22

Guest: Mario La Pietra, Director of Mixology at YOI, Capella Kyoto

«Roma Bar Show è nato per mettere in connessione le persone, negli anni abbiamo capito che il nostro ruolo poteva essere ancora più ampio: creare occasioni reali di incontro tra competenze, imprese e mercati, spiega Andrea Fofi, CEO di Roma Bar Show. In questa edizione facciamo un passo ulteriore in questa direzione, non solo con il Buyers Program, anche con il rafforzamento dell’Educational Program, che mette in connessione esperti professionisti imprenditori provenienti da tutto il mondo. Questa è la sfida: trasformare un evento di due giorni in un’opportunità unica, una piattaforma capace di generare valore per tutto il settore».

La sesta edizione di Roma Bar Show si conferma come punto d’incontro tra due dimensioni sempre più complementari: da una parte il business, l’internazionalizzazione e le nuove opportunità per le imprese; dall’altra la cultura del bar, la formazione, il talento e quella capacità tutta italiana di trasformare l’ospitalità in un’esperienza unica.