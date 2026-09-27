GranMotori 2026: dal 15 al 18 ottobre il festival dei motori sull’Appia Antica

Auto e moto leggendarie in pista tra i vigneti della Tenuta di Fiorano

Debutta a Roma, dal 15 al 18 ottobre – con apertura al pubblicao dal 16 – presso la Tenuta di Fiorano (mai aperta prima al pubblico) GranMotori, il Festival dedicato agli amanti dei motori e non solo. La storica tenuta sull’Appia è pronta infatti ad accogliere anche collezionisti, designer, ingegneri, piloti e appassionati, attraverso un programma costruito intorno a cinema, design, heritage e motorsport per una 4 giorni dove sarà la passione per i motori a farla da padrone.

L’evento, che avrà inizio con un’anteprima esclusiva su invito il 15 ottobre, si svolgerà in una location d’eccezione, di proprietà della famiglia Boncompagni Ludovisi. Una splendida tenuta situata all’interno del Parco Regionale dell’Appia Antica tra vigneti, alberi secolari e testimonianze archeologiche.

Il concept trainante di GranMotori è quello di creare una sinergia tra i motori e il Paese che li ha creati, e che ha saputo poi trasformarli in cultura, alla maniera italiana: attraverso le persone, il gusto, l’arte e i luoghi. Le macchine dialogheranno con alcuni dei simboli nazionali, come i piatti più tipici della nostra cucina o i capolavori cinematografici firmati dai nostri registi.

L’idea è che qui le auto non siano l’unico motivo per venire. Motori, artigianato, design e cucina hanno lo stesso spazio, perché la storia di un’automobile italiana non si capisce senza il Paese che l’ha costruita e senza le persone che le hanno dato forma: designer, ingegneri, artigiani.

“GranMotori è nato da una domanda semplice: come è possibile che un Paese che ha contribuito a scrivere la storia dell’automobile e della motocicletta non abbia ancora il proprio festival internazionale dedicato alla passione dei motori? Volevamo creare un luogo in cui persone, storie e passioni venissero prima ancora delle automobili, combinando una visione internazionale con un carattere profondamente italiano e costruendo una community destinata a vivere ben oltre i tre giorni del Festival.” Silvia e Mauro Dorigo, Co-Founder di GranMotori

E visto che parliamo di motori, spazio alla velocità: le automobili e le motociclette che parteciperanno al Festival avranno modo di percorrere un tracciato dedicato di circa 1,4 km, realizzato all’interno della Tenuta tra le colline e i vigneti.

Il programma del Festival GRANMOTORI

Il Festival si sviluppa attraverso quattro sezioni: Reels & Wheels, dedicato al cinema e alla cultura visiva; Next, dedicato a design e innovazione; Icons, dedicato a heritage e artigianalità; e Limitless, dedicato a motorsport e passione. Questa prima edizione celebrerà inoltre tre anniversari fondamentali della storia dei motori italiani: 60 anni dell’Alfa Romeo Duetto, 100 anni della Carrozzeria Touring e i 120 anni della Targa Florio.

Grande attesa per alcune delle macchine che parteciperanno al Festival, come la Mercedez-Benz 300 SL Prototipo, una delle pochissime mai costruite e dal valore stimato superiore ai 10 milioni di euro, oppure l’Alfa Romeo C52 Disco Volante, la celebre concept car dalla forma “aliena”, prodotta in pochissimi esemplari e ancora oggi una delle automobili più fotografate nella storia di Alfa Romeo. Sarà inoltre presente una Cisitalia 202 SMM, gemella della vettura con cui Tazio Nuvolari conquistò il secondo posto assoluto alla Mille Miglia del 1947.

L’epoca del Gruppo B sarà rappresentata da tre leggende Lancia: Stratos, 037 Safari e Delta S4, mentre una Ferrari F40 e una Vespa resa immortale da Vacanze Romane completeranno una selezione capace di attraversare oltre un secolo di storia, dalla FIAT 12/16 HP del 1902 alla Ferrari Purosangue contemporanea.

Per la prima volta, i giudici di due tra i più prestigiosi appuntamenti internazionali dedicati all’automobile saranno riuniti attorno a un nuovo Festival: parliamo di Richard Adatto, giudice di Pebble Beach, e Lorenzo Ramaciotti, Presidente della Giuria del Concorso d’Eleganza Villa d’Este.

Il Festival ospiterà inoltre un contest speciale dedicato agli appassionati di modellismo, cinema e automobili, che vedrà cinque partecipanti impegnati nella realizzazione di dieci diorami ispirati ad alcune delle più iconiche scene cinematografiche con protagoniste le automobili. A giudicare il concorso in miniatura saranno ancora Richard Adatto e Lorenzo Ramaciotti.

Un arco completo della cultura motoristica italiana riunito in un unico luogo, con oltre 200 tra auto e moto: vetture d’epoca, youngtimer, supercar e automobili da collezione, che percorreranno il tracciato tra gare a tempo, parate ed esibizioni dinamiche. Al volante ci saranno anche piloti professionisti come Federica Levi, Dario Costa e Roberto Di Giuseppe.

Fuori dal tracciato, nel paddock si svolgono le gare di regolarità ACI e quattro volte al giorno va in scena il freestyle motocross. Per chi vuole provare a guidare c’è un simulatore, compreso nel biglietto. Al Wheel Theatre si tengono talk e incontri sul futuro della mobilità, e per mangiare c’è lo street food curato dal team di Taste of Roma. Il festival è pensato per pubblici diversi: gli appassionati che vengono per il paddock e per le storie di chi le auto le ha costruite e guidate, chi si avvicina ai motori attraverso design e cinema, e le famiglie.

Pronti ad allacciare le cinture?

Biglietti e informazioni pratiche

L’ingresso giornaliero costa 85 euro, 49 euro il ridotto per i ragazzi dai 6 ai 17 anni. Comprende il parcheggio interno, l’accesso alle aree principali e ai contenuti del festival, le parate e il Freestyle Show. Chi ha meno tempo può scegliere il biglietto mezza giornata a 49 euro. Chi vuole vedere tutto con calma può prendere quello valido per due giorni consecutivi.

Per seguire le prove dinamiche da una posizione migliore c’è l’ingresso con tribuna, a 99 euro (59 euro per i ragazzi). In alternativa si può aggiungere l’upgrade tribuna, a 30 euro, a un biglietto intero già acquistato. Chi cerca qualcosa in più può scegliere tra due formule premium:

Dreamers’ Experience (205 euro): lounge, tribuna, parcheggio dedicato, pranzo a buffet e incontri con piloti e collezionisti.

lounge, tribuna, parcheggio dedicato, pranzo a buffet e incontri con piloti e collezionisti. Drivers’ Club (470 euro): lounge riservata nella villa storica, buffet firmato da chef stellati, aperitivo e incontri con i protagonisti del festival.

Tribune e formule premium hanno posti limitati.

Il festival è aperto dalle 10 alle 19, con ultimo ingresso alle 17, e l’ingresso del pubblico è in Via di Fioranello 31.