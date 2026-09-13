Andy Warhol, Forever Love: la mostra a Roma alla Vaccheria

Alla Vaccheria dell’EUR, dal 10 settembre 2026 al 28 marzo 2027, oltre 50 opere tra tele, fotografie e documenti raccontano il mito della Pop Art. Ingresso gratuito.

Andy Warhol – Forever Love è la retrospettiva che, dal 10 settembre 2026 al 28 marzo 2027, trasforma il Centro espositivo La Vaccheria all’EUR nella Casa della Pop Art a Roma, con un omaggio al maestro indiscusso di questa corrente artistica.

Curata da Gianfranco Rosini, che ha conosciuto l’artista a Roma nel 1975, la mostra nasce da un racconto personale e privilegiato dell’universo warholiano: non soltanto una selezione di opere iconiche, ma un viaggio attraverso arte, incontri, amicizie, fotografie, documenti, viaggi e memorie che restituiscono il ritratto dell’artista americano nella sua dimensione umana oltre che creativa. Rosini infatti stabilì un profondo rapporto con l’artista e con il suo mondo, che lo ha accompagnato nel suo percorso personale e artistico.

Andy Warhol – Forever Love propone così una prospettiva particolare: raccontare il “mito” Warhol attraverso le opere più celebri, ma anche attraverso quei materiali che permettono di avvicinarsi all’uomo, alle persone che lo hanno circondato e alla straordinaria stagione artistica e culturale di cui fu protagonista in quegli anni di grande fermento per l’economia e l’arte.

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Il percorso espositivo

In mostra 51 opere di Andy Warhol, oltre 60 documenti sulla sua vita, 37 opere di altri grandi artisti Pop, lavori su tela, fotografie, oggetti, libri e testimonianze varie. Accanto alle opere convivono documenti che raccontano la vita di Warhol: dall’infanzia ai diplomi scolastici, dalla corrispondenza con personaggi come Mick Jagger, Truman Capote ed Elizabeth Taylor fino a documenti personali e materiali legati alla sua attività artistica.

Tra le opere in mostra figurano il celebre ritratto di Regina Schrecker, realizzato da Warhol nel 1983, i ritratti di Liza Minnelli, creazioni dedicate a Marilyn Monroe, le Campbell’s Soup, il Dollar Sign, la Candy Box (Cuore), i Kiku, oltre ai ritratti di grandi protagonisti dell’Arte internazionale come Joseph Beuys e Man Ray.

Particolarmente significativo è l’omaggio a Paolo Uccello, attraverso una reinterpretazione warholiana di un dettaglio di San Giorgio e il Drago: un incontro ideale tra Rinascimento e Pop Art, tra immagini del passato e icone della contemporaneità, oltre che richiamo alla storia dell’arte italiana.

Un ruolo centrale è affidato anche alla fotografia di Dino Pedriali, artista e fotografo che fu assistente principale di Warhol e che documentò alcuni momenti fondamentali della sua esperienza italiana ed europea. In mostra sono presentate 28 fotografie originali, legate alla stagione romana di Ladies and Gentlemen e Drag Queen e al rapporto professionale e umano tra Pedriali e Warhol.

Ad arricchire il percorso espositivo infine, nella Mirror Room, la video opera Female beauty – Warhol e l’universo femminile a cura di Giuliano Gasparotti e Francesco Mazzei con le musiche originali del Maestro Furio Valitutti per KIF Italia.

Andy Warhol – Forever Love più che una semplice mostra è un viaggio nella memoria di un artista che ha trasformato la realtà in immagine e l’immagine in memoria collettiva.

Informazioni pratiche

La mostra è a ingresso gratuito. Gli orari sono da martedì a giovedì dalle 9 alle 13, e venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 19, con chiusura il lunedì. La Vaccheria si trova all’EUR, in Via Giovanni L’Eltore 35. Con i mezzi pubblici si raggiunge con la metro B, fermata Laurentina o EUR Palasport, proseguendo in autobus, oppure direttamente con le linee bus 070, 700 e 709, fermata Colombo/Pacifico.