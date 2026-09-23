Tevere Day 2026: dieci giorni di festa, sport e cultura sul fiume di Roma

Il più grande evento per la valorizzazione e la tutela del Tevere torna dal 2 all’11 ottobre

L’ottava edizione del Tevere Day, il più importante evento di Roma dedicato alla rivitalizzazione e alla tutela del Tevere, si svolgerà dal 2 all’11 ottobre 2026. Per dieci giorni il fiume sarà al centro di oltre 130 appuntamenti lungo più di 80 chilometri, da Nazzano e Farfa fino a Ostia e Fiumicino, tra sport, ambiente, cultura, archeologia, navigazione, spettacoli e iniziative di cittadinanza attiva. A promuoverli è una rete di oltre 200 tra associazioni, enti, federazioni e aziende.

Novità 2026

La novità più importante di quest’anno è la Giornata del Tevere, proposta dall’Associazione Tevere Day perché il secondo sabato di ottobre entri stabilmente nel calendario cittadino. La prima si terrà sabato 10 ottobre: dalle 11 alle 13 migliaia di fiori saranno distribuiti su sei ponti pedonali (Ponte Milvio, Ponte della Musica, Ponte Sant’Angelo, Ponte Sisto, Ponte Fabricio e Ponte della Scienza) per essere affidati alla corrente come omaggio collettivo al fiume. La cerimonia inaugurale è alle 12.30 a Ponte Milvio, mentre a Ponte della Musica andrà in scena la performance Le 7 Arti dell’artista Francesca Chialà.

Debutta inoltre Parchi di Sport, Urban Games: dal 2 al 4 ottobre, tra Ponte Milvio e il Foro Italico, i nuovi parchi fluviali ospiteranno dimostrazioni e prove aperte di takeball, scherma, freccette e footvolley, oltre ad attività per famiglie e anziani. Si parte il 2 ottobre dalle 11 alle 17, poi il 3 e il 4 ottobre dalle 10 alle 17.

Gli appuntamenti da non perdere

Vogalonga Tiberina, 10 ottobre alle 10. La storica regata parte dal nuovo Parco Fluviale Tiberis, a Ponte Marconi, e arriva all’Idroscalo di Ostia, con circa 100 imbarcazioni tra canoe, barche da canottaggio, dragon boat e kayak. Madrina dell’edizione è la due volte campionessa olimpica di vela Caterina Banti. Alla stessa ora parte anche la Ciclopedalata Roma-Ostia, organizzata con Sentiero Pasolini. Informazioni e iscrizioni su vogalongatiberina.it.

Teverevivo, dal 2 all’11 ottobre. Il Floating Hub di Marevivo allo Scalo de Pinedo diventa il villaggio ambientale del Tevere Day, con incontri su arte, scienza e tutela ambientale, il festival RiscARTI, la Marcia per il Mare, visite guidate e uno spazio scientifico curato da ISPRA sull’ecosistema fluviale.

Parliamo di Tevere, dal 5 all’11 ottobre. Circa 30 incontri tra librerie, biblioteche e musei. Si comincia il 5 ottobre alle 18 alla Temple University, in via di San Sebastianello 3, e si chiude domenica 11 ottobre, dalle 15 alle 17, in piazza San Bartolomeo all’Isola con il Salotto Parliamo di Tevere, condotto dal giornalista Giuseppe Di Piazza.

La campagna “Noi Siamo Tevere”

Anche nel 2026 prosegue “Noi Siamo Tevere”, la campagna di cittadinanza attiva promossa dall’Associazione Tevere Day che durante tutto l’anno coinvolge volontari, associazioni e quartieri nella cura del fiume. Quest’anno si sono aggiunte anche diverse aziende, impegnate direttamente in azioni sul campo.

Il messaggio resta lo stesso: prendersi cura del Tevere è responsabilità di tutti, a maggior ragione ora che il suo tratto centrale è riconosciuto come Patrimonio Mondiale UNESCO.

Un fiume che unisce

Nato per restituire al Tevere un ruolo centrale nella vita della città, il Tevere Day è diventato negli anni un vero movimento popolare. Grazie alla collaborazione con federazioni sportive, associazioni, istituzioni e realtà civiche, ha contribuito a riqualificare e restituire ai cittadini numerose aree verdi lungo il fiume, oggi di nuovo frequentate.

L’ottava edizione prosegue in questa direzione, coinvolgendo associazioni, scuole, comitati di quartiere, società sportive, artisti e cittadini per rendere il Tevere sempre più accessibile, vissuto e riconosciuto come spazio pubblico, luogo di cultura e motore di rigenerazione urbana.

Scopri il programma completo su tevereday.org