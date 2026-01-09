Santa Maria Maggiore e la Tomba di Papa Francesco

Piazza di S. Maria Maggiore, 42

La Basilica Papale di Santa Maria Maggiore è il tempio mariano per eccellenza: si narra infatti che è stata la Vergine stessa a chiedere in sogno al patrizio Giovanni e al Papa Liberio la costruzione di una chiesa in suo onore, nel luogo che Ella indicò attraverso il miracolo della nevicata avvenuto il 5 Agosto sulla sommità del Colle Esquilino. Scrigno di tesori artistici, è un compendio di arte Medievale, Romanica e Barocca, e ospita varie reliquie, tra cui la Salus Populi Romani, la più importante icona mariana attribuita da tradizione a San Luca, e la Sacra Culla, la mangiatoia in cui fu adagiato il bambino Gesù. Nella Basilica sono seppelliti sette Pontefici, l’ultimo dei quali è Papa Francesco. La Basilica diventa così in modo ancora più forte meta di pellegrinaggio dei fedeli.