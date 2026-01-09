Un crocevia di culture nel cuore di Roma
La zona dell’Esquilino a Roma è senza dubbio una delle anime più multiculturali della città. Quartiere d’elezione di tante comunità provenienti da ogni parte del mondo, è un vero melting pot di culture e sapori, anche grazie alla forte presenza di ristoranti etnici dove provare una straordinaria varietà di cucine internazionali.
Ma l’Esquilino conserva anche un’identità profondamente italiana, legata alla memoria umbertina: si riconosce nell’eleganza austera dei maestosi palazzi che costeggiano le vie del quartiere, frutto dell’assetto urbanistico ottocentesco, e soprattutto nei bellissimi portici di Piazza Vittorio Emanuele II, progettati da Gaetano Koch, lo stesso architetto di Piazza della Repubblica.
Botteghe di artigianato e specialità dal mondo, bar e caffetterie, mercati, librerie, musei, e un parco dove d’estate si può anche vedere il cinema all’aperto: l’Esquilino offre tantissime possibilità per scoprire una Roma diversa, fuori dai soliti circuiti del centro storico.
COSA VEDERE ALL’ESQUILINO
Giardini di Piazza Vittorio
P.za Vittorio Emanuele II
Inaugurati nel 1888, questi giardini, situati nel cuore dell’Esquilino, al centro di piazza Vittorio Emanuele II, contribuiscono al carattere esotico del quartiere grazie alla presenza dalle numerose varietà arboree provenienti da tutto il mondo, tra cui palme, magnolie, platani, oltre a un roseto. Dal 2006 i giardini sono intitolati a Nicola Calipari, un agente segreto italiano ucciso da soldati statunitensi in Iraq. I giardini ospitano, nelle sere d’Estate, la rassegna cinematografica all’aperto “Notti di Cinema a Piazza Vittorio“.
Mercato Esquilino
Via Principe Amedeo, 184
Aperto tutti i giorni tranne la domenica dalle 5.00 alle 15.00
Il Mercato Esquilino, situato alle spalle di Piazza Vittorio Emanuele II e davanti alla Stazione Termini, è il luogo ideale per gli amanti degli ingredienti esotici. Qui infatti è possibile trovare una grande varietà di cibo etnico, a partire dalle spezie fino ad arrivare alla frutta, alle verdure e alla carne di macellazione conforme ai criteri Halal. Nel mercato è anche possibile acquistare oggetti per la casa, accessori e abiti. Avrete la sensazione di muovervi all’interno di un vero e proprio suk!
Palazzo Merulana
Via Merulana, 121
Aperto Merc- Ven 12.00-20.00 | Sab e Dom 10.00-20.00
Palazzo Merulana è un museo di arte contemporanea nonchè caffetteria e luogo per eventi culturali. Oltre alla collezione permanente, che include opere della Scuola Romana e del Novecento Italiano, il museo organizza mostre temporanee, oltre a letture, conferenze ed incontri ambientati negli eleganti spazi del piano terra. All’ingresso è presente una confortevole caffetteria dove è possibile leggere, studiare e fare due chiacchere circondati da opere d’arte e dal bookshop del museo.
Teatro Brancaccio
Via Merulana, 244
Il Teatro Brancaccio è uno dei teatri più famosi della Capitale, tanto da essere soprannominato Il Teatro di Roma. Fondato nel 1916, ha fatto da cornice alle esibizioni di artisti come Totò, Aldo Fabrizi, Louis Armstrong, Jimi Hendrix e Fabrizio De Andrè. Con i suoi 1,300 posti a sedere, ospita opere teatrali, concerti, musical, letture di poesie e spettacoli per bambini.
Santa Maria Maggiore e la Tomba di Papa Francesco
Piazza di S. Maria Maggiore, 42
La Basilica Papale di Santa Maria Maggiore è il tempio mariano per eccellenza: si narra infatti che è stata la Vergine stessa a chiedere in sogno al patrizio Giovanni e al Papa Liberio la costruzione di una chiesa in suo onore, nel luogo che Ella indicò attraverso il miracolo della nevicata avvenuto il 5 Agosto sulla sommità del Colle Esquilino. Scrigno di tesori artistici, è un compendio di arte Medievale, Romanica e Barocca, e ospita varie reliquie, tra cui la Salus Populi Romani, la più importante icona mariana attribuita da tradizione a San Luca, e la Sacra Culla, la mangiatoia in cui fu adagiato il bambino Gesù. Nella Basilica sono seppelliti sette Pontefici, l’ultimo dei quali è Papa Francesco. La Basilica diventa così in modo ancora più forte meta di pellegrinaggio dei fedeli.
Basilica di Santa Croce in Gerusalemme
Piazza di S. Croce in Gerusalemme
La Basilica di Santa Croce in Gerusalemme è una delle sette basiliche comprese nel cammino del pellegrino a Roma. Questo perché custodisce delle importanti reliquie legate alla Passione di Cristo, come le spine della corona e il Titulus Crucis posto sulla croce. La sua costruzione si deve, nel 325 d.C., ad Elena, madre dell’Imperatore Costantino, che scelse questo sito per costruite una cappella dove custodire le sacre reliquie provenienti dal Monte del Calvario.
Santa Prassede
Via di Santa Prassede, 9A
Nascosta quasi in punta di piedi dietro l’imponenza di Santa Maria Maggiore, Santa Prassede è una delle chiese più preziose (e sottovalutate) di Roma. Piccola, raccolta e lontana dal rumore delle grandi basiliche, è considerata un capolavoro della Roma altomedievale: qui l’arte bizantina non è un’eco lontana, ma una presenza vivissima. Il suo tesoro sono i mosaici: tra i più antichi e meglio conservati della città.
Chiesa di San Vito
Via Carlo Alberto, 47
La chiesa di San Vito è una piccola sorpresa nel cuore dell’Esquilino, capace di raccontare in pochi metri la Roma stratificata di sempre. La sua particolarità più curiosa è avere due “facciate” diverse: una in marmo, risalente alla fine del Quattrocento, quando Sisto IV ne promosse l’assetto come chiesa, e l’altra in mattoni antichi, che in realtà appartiene alle Mura Serviane, le fortificazioni più antiche della città. Oltre al fascino archeologico, San Vito conserva anche un dettaglio più cupo: la cosiddetta “Pietra dell’Iniquità”, legata alla tradizione delle persecuzioni e dei supplizi dei martiri cristiani.
Museo Ninfeo
Piazza Vittorio Emanuele II, 78
Questo splendido museo di recente costruzione ospita i reperti rinvenuti durante lo scavo dell’area degli Horti Lamiani, che ha restituito oltre 100.000 frammenti di ceramica e una quantità enorme di altri reperti, tra cui marmi, intonaci dipinti, ossa di animali domestici, ostriche, conchiglie.
La Porta Alchemica
Piazza Vittorio Emanuele II
La Porta Alchemica, detta anche Porta Magica, è una particolare rimanenza architettonica situata all’interno dei Giardini Calipari. Si tratta dell’unica porta sopravvissuta, delle cinque originarie, di villa Palombara, edificata nel XVII secolo dal Marchese Massimiliano Savelli Palombara sul colle Esquilino. E’ decorata con simboli di non chiara interpretazione, connessi probabilmente agli interessi esoterici e alchemici del Marchese.
I MIGLIORI RISTORANTI DELL’ESQUILINO
Trattoria Monti
Via di San Vito, 13
Aperto Mar-Sab, 13.00-14.45, 20.00-22.45;
Dom 13.00-14.45; chiuso il lunedì
Questo locale, gestito da due fratelli, è diventato un punto di riferimento culinario per gli abitanti della zona, soprattutto per gli amanti dei piatti a base di tartufo. Il menù propone anche dei piatti dalle influenze marchigiane, come nel caso dell’antipasto di olive fritte, verdure in pastella e ciauscolo. Ricorda di prenotare perchè i posti a sedere sono limitati.
De Zhuang Hot Pot
Via di San Vito, 15/16
Aperto tutti i giorni, 11.30-15.00; 18.00-23.00
Gli amanti dei piatti hot pot non possono perdersi l’esperienza offerta da De Zhuang Restaurant! Qui infatti è possibile gustare una grande varietà di piatti realizzati con questa particolare tecnica di cottura: al centro del tavolo viene posizionata una grande pentola alimentata da un fornello che contiene brodo caldo, in continua cottura, all’interno del quale i commensali, in un vero e proprio rito di condivisione gastronomica, possono cuocere una serie di pietanze, avvolti dai profumi intensi degli ingredienti.
Casadante
Piazza Dante, 8
Aperto tutti i giorni, 8.00-24.00
Casadante, affacciato sull’omonima piazza, è un locale ampio e multitasking ricavato da un’ex officina: un posto dove puoi venire per bere e mangiare, lavorare e studiare in tranquillità. Con oltre 250 mq e grandi vetrate su Piazza Dante, è pensato per accompagnarti dalla colazione all’aperitivo (e oltre), con un ritmo che cambia durante la giornata.
Trattoria Morgana
Via Mecenate, 19-21
Aperto Giov-Mar 12.30-15.00, 19.00-23.00
Benvenuti nel regno delle specialità romane più veraci: in questa trattoria potrete infatti provare i grandi classici della tradizione romana, come la trippa, la coratella e la pajata, senza dimenticare i vegetariani, che potranno trovare molte proposte a loro dedicate nel menù.
Pasticceria Regoli
Via dello Statuto, 60
Aperto Lun, Mer-Dom 6.30-20.30; chiuso il martedì
Questa storica pasticceria fondata nel 1916 e tutt’ora gestita dalla Famiglia Regoli è una tappa obbligata per gli amanti della…dolcezza.
Situata a due passi da Santa Maria Maggiore propone dolci realizzati secondo le ricette tradizionali, ed è rinomata in particolare per i suoi maritozzi, tipico lievito romano farcito di panna montata.
Gelateria Fassi: Palazzo del Freddo
Via Principe Eugenio, 65
Aperto Lun-Gio, 12.00-22.00; Ven-Sab 12.00-24.00; Dom 10.00-22.00
Il Palazzo del Freddo, ovvero l’antica gelateria Fassi, la cui origine risale alla fine dell’Ottocento, è la gelateria più antica di Roma: l’attuale sede di 700 metri quadrati con laboratorio a vista è stata fondata da Giovanni Fassi nel 1928. Nella sala interna del Palazzo, maestoso ed elegante, è possibile sedere per gustare coni e coppette, frullati, cassate e l’originale Sanpietrino, un semifreddo glassato al cioccolato disponibile in tanti gusti diversi.
Panella
Via Merulana, 54
Aperto Lun-Gio, 8.00-23.00; Ven-Sab, 8.00-24.00; Dom 8.30-16.00
Panella è una delle istituzioni dell’Esquilino. Situato lungo Via Merulana, una delle arterie più belle della zona, sforna pane dal 1929. Oltre ai prodotti da forni potete trovare dolci, biscotti e pizza al taglio, per gustarvi un momento tutto per voi dalla colazione all’aperitivo.
Trattoria Vecchia Roma
Via Ferruccio, 12B
Aperto Lun-Sab, 12.00-15.00, 19.00-23.00, chiuso la domenica
Meta imperdibile per qualsiasi turista, e non solo, che voglia provare la vera cucina romana, questa trattoria a gestione famigliare è giustamente nota per i suoi leggendari bucatini all’amatriciana (spesso serviti flambé). Provare per credere!
Saravanaa Bhavan
Via Volturno, 1
Aperto tutti i giorni 10.00-22.30
La mitica catena di ristorazione indiana vegetariana è approdata di recente a Roma, scegliendo proprio l’Esquilino come quartiere dove posizionarsi. Lasciatevi avvolgere dai sapori speziati, e non perdetevi il loro piatto forte, la Dosa, crepe di riso e lenticchie croccante con ripieno variabile, accompagnata da salsine gustose.
Mercato Centrale
Roma Termini, Via Giovanni Giolitti, 36
Aperto Dom-Giov 7.30-23.00, Ven-Sab 7.30-24.00
mercatocentrale.it
Il Mercato Centrale, strategicamente posizionato all’interno della stazione Termini, è il sogno di ogni amante del cibo. Qui infatti potrete trovare un’incredibilità varietà di offerte gastronomiche, che vanno dalla pizza al cibo vegano, passando per i burger e i dolci, oltre a moltissime proposte etniche.
Hang Zhou da Sonia
Via Principe Eugenio, 82
Aperto tutti i giorni, 12.00-15.00; 19.00-23.00
Il nucleo etnico più consistente dell’Esquilino è senza dubbio quello cinese. Simbolo per eccellenza di questo spirito è il ristorante Hang Zhou, gestito dalla simpaticissima Sonia. Conosciuto da anni come uno dei migliori ristoranti di cucina cinese in città , propone un menù ricco e variegato: da provare in particolare i deliziosi ravioli espressi e il pollo piccante alla Sichuan.
Forno Conti
Via Giusti, 18
Aperto Lun-Ven 8.30-18.00; Sab 8.30-15.30
Forno Conti è un forno (e non solo) nel cuore dell’Esquilino. Con un’estetica minimal e un mood nordico, propone un mix di ricette internazionali, italiane, scandinave e francesi. Dai veneziani e i cardamom rolls a croissant e pain au chocolat, fino a una grande varietà di pani, ce n’è davvero per tutti. A pranzo trovi anche ottime proposte salate — sfoglie, quiche e pizza — da abbinare a caffè specialty firmato Aliena, la torrefazione nata a Montesacro.
Bottega Trattoria De Santis
Via di S. Croce in Gerusalemme, 15
Lun-Sab 12.00–15.00, 19:30–23:00; dom 12.30–15.00
Un ristorante davvero “di quartiere”, amatissimo dai local, che unisce cucina pensata e prezzi accessibili. Il menu è compatto ma studiato: ci sono i classici romani, ma anche ingredienti e idee capaci di sorprendere chi Roma la conosce già. Qui convivono senza complessi frattaglie e tagli della tradizione (come trippa e lingua) e piatti più raffinati, tra tartare di tonno, tartufo nero e acciughe in crosta di mais.
Marco G’s Osteria
Via Statilia, 12
Mer-Lun 12.00-15.00, 18.00-23.00; martedi chiuso
Piccolo e accogliente, pieno di gente del quartiere fino a tardi, Marco G’s serve con calore e autenticità grandi classici come la pasta romana e le pinse — una pizza in stile romano alta e soffice, quasi da focaccia. È il tipo di indirizzo che ti fa esitare un attimo prima di consigliarlo… ma poi capisci che non condividerlo sarebbe quasi egoismo.
I MIGLIORI BAR DELL’ESQUILINO
The Gatsby Café
P.za Vittorio Emanuele II, 106
Aperto Dom-Mer 08.00-24.00; Giov 08.00-01.00, Ven-Sab 08.00-02.00
Il Gatsby Café prende il nome dal famoso romanzo di Scott Fitzgerald, e ripropone il tema degli anni ’20 anche nell’atmosfera decadente e negli arredi presenti all’interno. Location perfetta per un caffè o un cocktail serale, soprattutto se avete voglia di ascoltare un pò di musica jazz in un’atmosfera dal sapore retrò.
Masa Rooftop
Via di S.Maria Maggiore, 143
Aperto tutti i giorni, 12.00-01.00
Masa Rooftop, sulla terrazza dell’Hotel Major, è un ristorante e rooftop bar con vista sulla basilica di Santa Maria Maggiore che propone un mix di sapori mediterranei e mediorientali. L’esperienza ruota attorno ai mazè da condividere, a una drink list “fusion” (con richiami alla fermentazione) e a formule dedicate per aperitivo e brunch nel weekend. In inverno il rooftop si adatta con pergotenda e igloo, così da restare fruibile anche con temperature più basse, senza rinunciare alla vista.
Quartino Enoteca
P.za Vittorio Emanuele II, 103
Open Mon-Sat 10am-12am
L’Enoteca Quartino è un elegante ristorante e wine shop, con un’offerta di vini italiani e francesi davvero impressionante (propongono più di 2000 etichette!) Provate un calice accompagnandolo con uno dei piatti fusion presenti nel menù, che combinano in modo originale pietanze italiane e internazionali.
Salotto Caronte
Via Machiavelli, 23
Aperto tutti i giorni, 12.00-24.00
Questo locale dallo stile industriale è una delle punte di diamante dell’offerta enogastronomica dell’Esquilino. Uno spazio aperto, un loft-salotto dove incontrarsi con gli amici per fare un aperitivo o bere del buon vino.
Materia Cafè
Via Andrea Provana, 7
Aperto Mar-Ven 8.00-24.00; Sab-Dom 9.00-24.00; Lun 08.00-16.00
Materia Café, situato a pochi passi dalla Basilica di Santa Croce, è una caffetteria bistrot dall’atmosfera nordica, arredata in modo moderno ed accogliente, che propone una serie di pietanze healthy style come il toast di avocado, le bowl di riso e tanti tipi di insalate, da accompagnare con centrifugati di frutta fresca.
Callimaco
Via Machiavelli, 21
Aperto Lun-Gio 8.30-24.00; Ven 8.30-02.00; Sab 18.00-02.00; Dom 18.00-24.00
Callimaco, in Via Niccolò Machiavelli, è un wine bar di quartiere con vibe rilassata e un pubblico molto local, perfetto per un calice senza formalità. La selezione di vini punta su etichette artigianali (spesso naturali) e si accompagna a piccoli assaggi, ideale per un aperitivo “easy” o una serata che si allunga. Un indirizzo semplice ma centrato, da tenere in lista quando vuoi bere bene in zona.