Unconventional Market a Roma: brand emergenti, creatività e musica al MAXXI

Il format dedicato alla moda indipendente e ai creativi torna al Mediterraneo, nel complesso del MAXXI, con una selezione di brand emergenti, dj set e l’atmosfera della community romana.

Unconventional Market è un format romano dedicato alla moda indipendente, all’artigianato, al design e alla creatività. Nato a Roma nel 2024, con diciotto edizioni all’attivo è diventato uno degli appuntamenti di riferimento per lo scouting di realtà indipendenti in città. L’idea di fondo è semplice: dare a brand emergenti, artigiani e creativi uno spazio vetrina e commerciale reale, dove farsi conoscere e vendere.

Fino a fine anno il market è resident al Mediterraneo, il ristorante con giardino all’interno del complesso del MAXXI, in Via Guido Reni. A ogni appuntamento lo spazio si trasforma in un hub creativo dove lo shopping incontra l’intrattenimento, in un clima contemporaneo e informale.

Il cuore dell’evento è la selezione degli espositori: artigianato contemporaneo, moda d’avanguardia, design, illustrazione e collezionismo. È l’occasione per scoprire in anteprima nuove tendenze e portare a casa pezzi unici, fuori dai circuiti commerciali di massa.

Ma non è solo shopping. A fare da colonna sonora alle giornate ci sono dj set continui, dal mattino fino all’aperitivo, che accompagnano i visitatori tra un acquisto e l’altro. A questo si aggiunge il nuovo format musicale nato dalla collaborazione con la dj Martina Alegra Tirone, pensato per dare spazio e visibilità anche ai giovani dj della scena romana.

L’obiettivo dichiarato è costruire nel corso dell’anno una serie di appuntamenti ricorrenti e riconoscibili, capaci di mettere insieme espositori, realtà creative, musica e intrattenimento. Più che un mercato, un punto di incontro fisso per la community della città.

Prossima edizione

Quando: sabato 19 e domenica 20 settembre 2026

Orari: dalle 11:00 alle 20:00

Dove: Mediterraneo al MAXXI, Via Guido Reni 4A, Roma

Ingresso: (da inserire)

Le prossime date al Mediterraneo al MAXXI