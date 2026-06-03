Dopo 47 anni, la stagione estiva dell’Accademia di Santa Cecilia torna nella Basilica di Massenzio

Un mese di concerti sotto le stelle, da Gershwin a Čajkovskij alle musiche di Harry Potter nella cornice della Basilica di Massenzio

Dopo ben 47 anni la stagione estiva dell’Accademia di Santa Cecilia torna nella Basilica di Massenzio a Roma per un mese di appuntamenti musicali sotto le stelle: le note di compositori come Čajkovskij, Verdi, Gershwin, Mozart e Vivaldi accompagneranno le serate romane, insieme alle musiche composte da Alexandre Desplat per grandi classici cinematografici, come Harry Potter e Piccole donne.

Degno di nota il nuovo allestimento temporaneo, firmato dallo Studio Internazionale Alvisi Kirimoto, che si innesta con precisione sul palco polifunzionale, pensato come una piazza per i visitatori e scenario pronto ad ospitare eventi di varia natura. Su questa base architettonica si inserisce la nuova scenografia, leggera e calibrata, concepita per dialogare con il contesto storico monumentale attraverso un linguaggio contemporaneo ma misurato: una gradonata semicircolare capace di accogliere fino a 90 professori d’orchestra e un elemento circolare collocato nell’abside, destinato a ospitare 80 artisti del coro.

Si comincia giovedì 2 luglio alle ore 21 con il giovane pianista Alexander Malofeev per un galà dedicato a Čajkovskij, con il Concerto per pianoforte n. 1 e la Quinta Sinfonia.

La programmazione prosegue il 4 luglio, quando la street dance incontra il barocco nelle Quattro Stagioni danzanti di Mourad Merzouki, regista e coreografo, affiancato dalla Compagnie Käfig e Concert de la Loge, e da Julien Chauvin nel ruolo di violino solista e direttore.

Omaggio al grande cinema il 9 luglio con il compositore Alexandre Desplat, che dirigerà le sue colonne sonore più celebri (Harry Potter e i doni della morte, The Grand Budapest Hotel, The Imitation Game, The Queen, La forma dell’acqua) e altri film. Negli ultimi vent’anni Desplat ha ottenuto ben 11 candidature agli Oscar per la migliore colonna sonora, vincendo l’ambita statuetta per The Grand Budapest Hotel e per La forma dell’acqua.

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Il 15 luglio Diego Ceretta guida l’Orchestra Nazionale dei Conservatori e il Coro ceciliano in un omaggio a Giuseppe Verdi, tra cori, ouverture e ballabili tratti da alcune delle sue più celebri opere.

Sarà poi il Direttore Musicale Daniel Harding a prendere in mano la bacchetta il 17 luglio accanto al pianista Stefano Bollani per la Rhapsody in Blue di Gershwin. In programma anche l’Alborada del gracioso di Ravel e i Quadri di un’esposizione di Musorgskij/Ravel.

La rassegna a Massenzio prosegue il 21 luglio con il talento della giovanissima Martina Meola, vincitrice del Jeune Chopin 2025, in una serata all’insegna di Chopin. Chiuderanno il mese due ulteriori appuntamenti: il 24 luglio il Requiem di Mozart diretto da Jérémie Rhorer e il 29 luglio il Concerto Kölne, con musiche barocche di Händel e Vivaldi.

INSPIRATION

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IL PROGRAMMA

La notte bianca: Čajkovskij gala

Giovedì 2 luglio 2026 – ore 21:00

Čajkovskij, Concerto per pianoforte n. 1 e Sinfonia n. 5

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttore Manfred Honeck

pianoforte Alexander Malofeev

Le Quattro Stagioni danzate – L’Hip-hop incontra Vivaldi

sabato 4 luglio 2026 – ore 21:00

Compagnie Käfig – Le Concert de la Loge

regia e coreografia Mourad Merzouki

violino solista e direzione musicale Julien Chauvin

disegno luci Cécile Trelluyer

Il mondo cinematografico di Alexandre Desplat – Harry Potter e le musiche da Oscar

giovedì 9 luglio 2026 – ore 21:00

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttore Alexandre Desplat

Verdi Gala – Cori, ouverture, ballabili dalle più celebri opere verdiane

mercoledì 15 luglio 2026 – ore 21:00

Orchestra Nazionale dei Conservatori

Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttore Diego Ceretta

Rhapsody in Blue – Harding feat. Bollani

venerdì 17 luglio 2026 – ore 21:00

Orchestra

dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttore Daniel Harding

pianoforte Stefano Bollani

Notturno Chopin – Mazurke, valzer, polacche, ballate e notturni

martedì 21 luglio 2026 – ore 21:00

pianista Martina Meola – premio “Jeune Chopin 2025”

Mozart Requiem – L’ultimo capolavoro

venerdì 24 luglio 2026 – ore 21:00

Orchestra e Coro

dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttore Jérémie Rhorer

soprano Mei Gui Zhang – alto Anna Doris Capitelli

tenore Duke Kim – basso Guilhem Worms

Musiche per la Corona – Händel e le grandi feste barocche sul Tamigi

mercoledì 29 luglio 2026 – ore 21:00

Concerto Köln

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