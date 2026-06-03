Un mese di concerti sotto le stelle, da Gershwin a Čajkovskij alle musiche di Harry Potter nella cornice della Basilica di Massenzio
Dopo ben 47 anni la stagione estiva dell’Accademia di Santa Cecilia torna nella Basilica di Massenzio a Roma per un mese di appuntamenti musicali sotto le stelle: le note di compositori come Čajkovskij, Verdi, Gershwin, Mozart e Vivaldi accompagneranno le serate romane, insieme alle musiche composte da Alexandre Desplat per grandi classici cinematografici, come Harry Potter e Piccole donne.
Degno di nota il nuovo allestimento temporaneo, firmato dallo Studio Internazionale Alvisi Kirimoto, che si innesta con precisione sul palco polifunzionale, pensato come una piazza per i visitatori e scenario pronto ad ospitare eventi di varia natura. Su questa base architettonica si inserisce la nuova scenografia, leggera e calibrata, concepita per dialogare con il contesto storico monumentale attraverso un linguaggio contemporaneo ma misurato: una gradonata semicircolare capace di accogliere fino a 90 professori d’orchestra e un elemento circolare collocato nell’abside, destinato a ospitare 80 artisti del coro.
Si comincia giovedì 2 luglio alle ore 21 con il giovane pianista Alexander Malofeev per un galà dedicato a Čajkovskij, con il Concerto per pianoforte n. 1 e la Quinta Sinfonia.
La programmazione prosegue il 4 luglio, quando la street dance incontra il barocco nelle Quattro Stagioni danzanti di Mourad Merzouki, regista e coreografo, affiancato dalla Compagnie Käfig e Concert de la Loge, e da Julien Chauvin nel ruolo di violino solista e direttore.
Omaggio al grande cinema il 9 luglio con il compositore Alexandre Desplat, che dirigerà le sue colonne sonore più celebri (Harry Potter e i doni della morte, The Grand Budapest Hotel, The Imitation Game, The Queen, La forma dell’acqua) e altri film. Negli ultimi vent’anni Desplat ha ottenuto ben 11 candidature agli Oscar per la migliore colonna sonora, vincendo l’ambita statuetta per The Grand Budapest Hotel e per La forma dell’acqua.
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Il 15 luglio Diego Ceretta guida l’Orchestra Nazionale dei Conservatori e il Coro ceciliano in un omaggio a Giuseppe Verdi, tra cori, ouverture e ballabili tratti da alcune delle sue più celebri opere.
Sarà poi il Direttore Musicale Daniel Harding a prendere in mano la bacchetta il 17 luglio accanto al pianista Stefano Bollani per la Rhapsody in Blue di Gershwin. In programma anche l’Alborada del gracioso di Ravel e i Quadri di un’esposizione di Musorgskij/Ravel.
La rassegna a Massenzio prosegue il 21 luglio con il talento della giovanissima Martina Meola, vincitrice del Jeune Chopin 2025, in una serata all’insegna di Chopin. Chiuderanno il mese due ulteriori appuntamenti: il 24 luglio il Requiem di Mozart diretto da Jérémie Rhorer e il 29 luglio il Concerto Kölne, con musiche barocche di Händel e Vivaldi.
INSPIRATION
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IL PROGRAMMA
La notte bianca: Čajkovskij gala
Giovedì 2 luglio 2026 – ore 21:00
Čajkovskij, Concerto per pianoforte n. 1 e Sinfonia n. 5
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
direttore Manfred Honeck
pianoforte Alexander Malofeev
Le Quattro Stagioni danzate – L’Hip-hop incontra Vivaldi
sabato 4 luglio 2026 – ore 21:00
Compagnie Käfig – Le Concert de la Loge
regia e coreografia Mourad Merzouki
violino solista e direzione musicale Julien Chauvin
disegno luci Cécile Trelluyer
Il mondo cinematografico di Alexandre Desplat – Harry Potter e le musiche da Oscar
giovedì 9 luglio 2026 – ore 21:00
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
direttore Alexandre Desplat
Verdi Gala – Cori, ouverture, ballabili dalle più celebri opere verdiane
mercoledì 15 luglio 2026 – ore 21:00
Orchestra Nazionale dei Conservatori
Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
direttore Diego Ceretta
Rhapsody in Blue – Harding feat. Bollani
venerdì 17 luglio 2026 – ore 21:00
Orchestra
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
direttore Daniel Harding
pianoforte Stefano Bollani
Notturno Chopin – Mazurke, valzer, polacche, ballate e notturni
martedì 21 luglio 2026 – ore 21:00
pianista Martina Meola – premio “Jeune Chopin 2025”
Mozart Requiem – L’ultimo capolavoro
venerdì 24 luglio 2026 – ore 21:00
Orchestra e Coro
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
direttore Jérémie Rhorer
soprano Mei Gui Zhang – alto Anna Doris Capitelli
tenore Duke Kim – basso Guilhem Worms
Musiche per la Corona – Händel e le grandi feste barocche sul Tamigi
mercoledì 29 luglio 2026 – ore 21:00
Concerto Köln