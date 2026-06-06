RIM, Roma in Musica: una settimana di concerti gratuiti in tutta la città

Dal 7 al 13 giugno la prima edizione della manifestazione promossa da Roma Capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri

Dal 7 al 13 giugno Roma si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico diffuso con la prima edizione di RIM, Roma in Musica, la nuova manifestazione promossa da Roma Capitale con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Per un’intera settimana, la città sarà attraversata da concerti, performance, talk, parate e appuntamenti gratuiti, coinvolgendo tutti i Municipi e portando la musica dal centro storico ai quartieri.

L’obiettivo dell’iniziativa è raccontare il panorama musicale romano nella sua varietà, valorizzando le realtà che animano il territorio e creando una mappatura culturale della città. RIM nasce infatti come un progetto pensato per mettere in dialogo musicisti professionisti, scuole di musica, associazioni, artisti emergenti e cittadini, con l’ambizione di diventare un appuntamento ricorrente nel calendario culturale della Capitale.

La manifestazione prenderà il via domenica 7 giugno con una grande parata musicale da piazza Mastai a Piazza Navona, alla quale parteciperanno musicisti, studenti e cittadini provenienti dai 15 Municipi di Roma. Ad accompagnare il corteo ci saranno tre marching band romane, Samba Precario, Cecafumo e Altrabanda, fino all’arrivo a Piazza Navona, dove il pubblico troverà la Banda musicale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale.

Piazza Navona diventerà poi il cuore narrativo della manifestazione, ospitando fino al 12 giugno dirette radiofoniche, playlist, presentazioni di libri a tema musicale e talk condotti dallo stesso Daniele Silvestri. Tra gli ospiti attesi figurano Sergio Cammariere, Tosca, Stefano Fresi e Max Gazzè, protagonisti di incontri che uniranno parole e musica dal vivo.

Il programma si estenderà anche nei quartieri, grazie alla collaborazione con i Municipi, le scuole di musica e il tessuto associativo locale. L’idea è quella di abitare lo spazio pubblico e costruire un racconto musicale urbano, capace di accorciare le distanze tra centro e periferia e di restituire la ricchezza creativa della città.

La chiusura è prevista sabato 13 giugno al Parco Schuster a San Paolo, con una grande jam session collettiva. Il pomeriggio sarà dedicato ai musicisti provenienti dalle scuole coinvolte nel progetto, mentre la sera sarà guidata da Daniele Silvestri, con la partecipazione di artisti della scena musicale e un focus speciale sulla scena rap romana.

Tutti gli appuntamenti di RIM, Roma in Musica sono a ingresso libero e gratuito. Il programma completo e gli aggiornamenti sui singoli eventi saranno disponibili sul sito del Comune di Roma.

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