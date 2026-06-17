Festival des Cabanes 2026 a Villa Medici

Dal 21 maggio al 28 settembre 2026, i giardini di Villa Medici ospitano la quinta edizione del festival dedicato all’architettura sperimentale e sostenibile

Nei giardini rinascimentali di Villa Medici, a pochi passi da Piazza di Spagna, torna il Festival des Cabanes. La quinta edizione, in programma dal 21 maggio al 28 settembre 2026, trasforma ancora una volta gli spazi dell’Accademia di Francia a Roma in un laboratorio di sperimentazione architettonica.

Il percorso presenta sei nuove capanne, progettate da studi internazionali di architettura e da studenti, insieme a una libreria temporanea e a un programma multidisciplinare di appuntamenti estivi.

Festival Cabanes 2026_Salazar d3_© M3 Studio Festival Cabanes 2026_Pria Velia d3_© M3 Studio

Realizzate in legno, metallo e materiali di recupero, le installazioni esplorano nuove forme di architettura non invasiva, soluzioni abitative sostenibili e modi alternativi di mettere in relazione costruzione, natura e paesaggio.

Passeggiando nei giardini, i visitatori possono scoprire le sei opere, sostare negli spazi verdi di Villa Medici e osservare come l’architettura contemporanea dialoghi con uno dei luoghi storici più affascinanti di Roma.

Festival Cabanes 2026_Naba 2_©Daniele Molajoli Festival Cabanes 2026_Huttopia d2_© M3 Studio

Le sei capanne del Festival des Cabanes

Il Duomo Invertito – Bento Architecture

Lo studio belga Bento Architecture reinterpreta l’archetipo della cupola romana attraverso una struttura leggera e sospesa. Costruita in legno e micelio, la parte vegetativa dei funghi, l’installazione crea un’oasi di ombra e frescura, riflettendo sulla permanenza delle forme architettoniche e sulla fragilità della materia vivente.

Facciata – ECAL con Mutina

L’ECAL, École cantonale d’art de Lausanne, ha collaborato con l’azienda italiana Mutina per realizzare una facciata trompe-l’œil rivestita in ceramica. Attraverso motivi e variazioni cromatiche, una singola parete suggerisce la presenza di un’intera abitazione, mettendo in discussione il confine tra superficie e profondità, realtà e illusione.

Creetopia – Fondation Huttopia

Fondation Huttopia presenta un prototipo di habitat sostenibile pensato per affrontare le condizioni climatiche estreme del Grande Nord canadese. Ispirata ai saperi tradizionali del popolo Cree, la struttura combina tecnologie contemporanee, design e rispetto delle pratiche ancestrali.

Festival Cabanes 2026_Ecal 1_©Daniele Molajoli Festival Cabanes 2026_Bento d3_© M3 Studio

Reassembled Views – NABA

NABA – Nuova Accademia di Belle Arti recupera i materiali utilizzati durante l’edizione 2025 del festival per trasformarli in sedute e strutture leggere distribuite nei giardini. Il progetto dimostra come il riuso possa dare nuova funzione e significato agli elementi di un allestimento temporaneo.

Aquifère – PRÌA e VELIA

Gli studi PRÌA e VELIA combinano una base in travertino con una serie di vasi in terracotta per creare un sistema naturale di raffrescamento. Grazie al principio dell’evaporazione, l’installazione contribuisce ad abbassare la temperatura dell’area circostante e propone una riflessione sulla gestione condivisa dell’acqua negli ambienti urbani.

La Cabane 7L – salazarsequeromedina

Lo studio salazarsequeromedina realizza un padiglione per la lettura ispirato alla Stanza degli Uccelli di Villa Medici. Immersa nel cuore dei giardini, la struttura offre uno spazio ombreggiato in cui fermarsi, leggere e contemplare il paesaggio.

Lo stesso studio firma anche l’allestimento della Librairie 7L × Villa Medici, una libreria temporanea che propone per tutta l’estate una selezione di volumi dedicati all’arte, all’architettura, alle scienze umane e al rapporto tra natura e spazio costruito.

Nuit des Cabanes – Habiter Demain

Uno degli appuntamenti principali del festival è la Nuit des Cabanes – Habiter Demain, in programma giovedì 25 giugno dalle ore 17.00 a mezzanotte.

Nel corso della serata, i giardini di Villa Medici ospiteranno oltre venti eventi tra laboratori, performance, letture, degustazioni, concerti e DJ set. Artisti in residenza, architetti, studiosi e ospiti internazionali esploreranno la dimensione poetica e conviviale della capanna come luogo di incontro, ospitalità e dialogo tra discipline.

Il programma affronta inoltre temi legati alla sostenibilità, alle soluzioni climatiche e alla necessità di costruire un nuovo rapporto con la natura.

Per partecipare alla Nuit des Cabanes è necessario acquistare un biglietto separato dal costo di €5, che consente l’accesso alla maggior parte degli eventi della serata. Alcune attività possono richiedere una prenotazione anticipata. Durante l’evento saranno inoltre presenti food truck e punti beverage.