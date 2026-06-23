L’Angelo e la Luna 2026

Dal 2 luglio al 4 ottobre 2026 spazio al circo contemporaneo, alla danza e al teatro a Castel Sant’Angelo

Anche quest’anno torna a Roma il festival L’Angelo e la luna a Castel Sant’Angelo, il ciclo di eventi serali curato da Anna Selvi, promosso dall’Istituto Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma.

Dal 2 luglio al 4 ottobre 2026 un fitto programma di quindici spettacoli (con quarantuno repliche) di artisti nazionali e internazionali animerà i molteplici ambienti del Castello.

Si apre la rassegna il 2 luglio con il concerto della band Baba Yaga, fra le realtà emergenti più interessanti della scena internazionale, che con la loro musica autentica e il sound energico e virtuosistico portano a Roma il loro ultimo album dal titolo Grenzenlos, tra brani balcanici, melodie klezmer, swing vivace e jazz gitano.

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Gli appuntamenti con la danza

Il 16 Luglio alle ore 21.00 va in scena nel Cortile di Alessandro VI Cuor di Coniglio, uno spettacolo di danza per bambini e adulti dai 6 anni in su, una fiaba moderna che esplora la fragilità e il coraggio di accettarsi.

Il 23 Luglio alle 21.00 è la volta di Segni. Excursus, una serata di musica e danza contemporanea a cura di Michelangelo Lupone e Ricky Bonavita, sempre nel Cortile Alessandro VI.

Il 5 e 6 agosto doppio appuntamento (alle 19.00 e alle 21.45) con Promenade, uno spettacolo itinerante di danza e teatro per bambini e adulti dagli 8 anni in su. Sempre il 5 agosto, alle 20.30 presso il Cortile di Alessandro VI, spazio a Partita, di e con Ambra Senatore e Jonathan Kingsley Seilman: danza e musica interagiscono facendosi eco a vicenda, senza mai essere subordinate l’una all’altra.

Il 2 settembre alle ore 19.00 e 21.30 i due danzatori e coreografi Soireé Riva & Repele mettono in scena uno spettacolo di danza e musica nel Cortile Alessandro VI.

Lo spettacolo itinerante circense

Il 28, 29, 30 luglio, 1 e 2 agosto 2026 ore 19.30 e 21.30 il monumento sarà animato dal percorso artistico site specific intitolato Il Castello degli Angeli ostinati, ideato dal drammaturgo circense Giacomo Costantini. Un racconto itinerante articolato lungo un doppio percorso che si snoda attraverso il Cortile del Teatro, la Sala Paolina, il Cortile dell’Angelo, la Biblioteca e la meravigliosa Terrazza.

Musica

Il 12 agosto alle 21.00 100 Miles The journey continue, un progetto di composizioni originali ispirato alla visione artistica e allo spirito innovativo di Miles Davis, mentre il 26 agosto 2026 alle 19.00 e alle 21.30 nella splendida Sala Paolina, Gennaro Lauro si esibirà in Mondo.

Teatro e Performance

In programma anche numerosi spettacoli teatrali. Si parte il 10 luglio alle 21.00 con L’anima del mondo per Adriano imperatore, nostro contemporaneo, nel cortile Alessandro VI. Il 9 settembre il Bastione San Matteo del Castello ospiterà alle 21.00 Every brilliant thing, spettacolo vincitore del Premio nazionale Franco Enriquez 2022.

Il 16 settembre alle ore 19.00 e 21.30 sarà la volta di AeReA, una performance che si terrà nel Cortile Alessandro VI, dove sarà protagonista la tecnica dello sbandieramento, con tutto il suo valore simbolico.

Il 23 settembre doppio spettacolo: Io, pezzo di teatro cult, ideato nel 1998, che è fruttato agli ideatori il Leone d’oro alla carriera dalla Biennale di Venezia, e Pitecus, che mette in scena un agglomerato di personaggi che vivono in un microcosmo disordinato.

Si chiude il 4 ottobre alle 21.00 con il suggestivo recital dal titolo Francesco, l’angelo degli ultimi, nel Cortile Alessandro VI, narrazione della vita e delle storie dei uno dei Santi più amati.

Info e biglietti

L’ingresso agli spettacoli è consentito fino a esaurimento posti ed è incluso nel costo del biglietto del Museo, scegliendo al momento dell’acquisto la formula “museo + spettacolo”. I biglietti possono essere acquistati tramite l’App Musei Italiani, online sul sito di CoopCulture, oppure direttamente presso il botteghino del Museo.