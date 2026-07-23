A’Mano – Bar e Dining

Cocktail Bar e Tapas nel centro storico di Roma

Nel centro storico di Roma, a pochi passi dalla magnificenza del Pantheon e dallo splendore di Piazza Navona c’è un rifugio elegante ed informale. Il suo nome è A’Mano: un luogo dove bere un cocktail, fare un aperitivo con tapas o concedersi una piacevole cena.

A’Mano si trova all’interno di Dimora Coppelle, elegante hotel del gruppo BZAR hotels, situato in un affascinante edificio rinascimentale, che accoglie i visitatori attraverso un imponente portale ad arco risalente al Cinquecento. Già entrando si respira aria di storia: quest’edificio infatti è noto per essere stato in antichità una dimora di papa Urbano VII!

Aperitivo e cocktail signature vicino al Pantheon

Se avete voglia di prendervi un meritato momento di relax dopo una dura giornata di lavoro, desiderate fare un romantico brindisi a due, o passare una piacevole serata tra amici nel cuore di Roma, da A’Mano ogni esperienza è su misura. Location ideale per una escape in piena regola dai logoranti ritmi quotidiani o per regalarsi un momento diverso dal solito, da condividere con chi preferite.

La proposta beverage è davvero ampia e originale. Signature cocktails preparati con cura, battezzati con i nomi di personaggi iconici della musica, del cinema e dell’arte del nostro paese, vini selezionati del territorio e drink d’autore accompagnano il momento più bello della giornata: quello in cui ci si ferma. Provate il loro Caravaggio, un punch intenso, forte ed unico, come le opere del grande artista del Seicento, oppure il cocktail Sophia, dal gusto dirompente e dal carattere distintivo come l’omonima attrice, simbolo del nostro Paese.

Ad accompagnare, una grande varietà di tapas italiane da assaggiare e condividere con chi è al tavolo, in pieno spirito di food sharing. Proposte pensate in dialogo con il beverage, per una cena diversa dal solito, leggera e conviviale, in equilibrio tra gusto e atmosfera.

Tapas italiane e cena in condivisione

Aperto dalle 18.00, da A’Mano la cucina diventa un’esperienza dinamica, basata sul ritmo fresco e veloce dell’assaggio, dove ogni sapore diventa una scoperta da condividere.

La proposta spazia con leggerezza tra i sapori della tradizione, rivisitati in chiave contemporanea. A cena si punta su piatti ispirati al gusto locale, come i garganelli artigianali con peperoni arrosto italiani e liquirizia calabrese o il codone di manzo di razza Maremmana con fondo bruno, patate e fava tonka. Per chiudere, da provare le ciliegie di Vignola IGP con cioccolato, timo e vaniglia.

A’Mano – Bar e Dining è un luogo che nasce per essere vissuto: qui il tempo rallenta, le conversazioni si allungano e ogni sorso e ogni assaggio diventano un’esperienza sensoriale da vivere in un’atmosfera magica immersi nel fascino della storia di Roma.