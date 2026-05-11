Solár: il free party nel Bosco di Alberico tra musica, arte e natura

Musica elettronica, arte e natura nel Parco dell’Appia Antica

Il 16 maggio Lisergica presenta Solár, un nuovo format dedicato al clubbing diurno, pensato per vivere la musica elettronica in uno spazio naturale e fuori dai contesti tradizionali del club.

Il primo appuntamento si terrà al Bosco di Alberico, in Via di Fioranello 44, all’interno del Parco Regionale dell’Appia Antica: 130 ettari di natura, coltivazioni e spazi incontaminati che per un giorno si trasformeranno in un ecosistema temporaneo fatto di musica, arte, paesaggio e comunità.

Un nuovo modo di vivere il clubbing diurno

“Earlier, not softer”: è da questa idea che prende forma Solár. Ballare di giorno, dal pomeriggio al tramonto, senza rinunciare all’intensità della notte.

Il format nasce come nuovo progetto di Lisergica, ma con una direzione artistica diversa: più solare, house e celebrativa, pensata per riportare il corpo e la condivisione al centro dell’esperienza. Una festa a cielo aperto dove il clubbing incontra la natura e diventa un rito collettivo, libero e immersivo.

Per la sua inaugurazione, Solár ospiterà Lucas Live dalla crew Tini & The Gang, insieme a Rond, Filippo Zeta, Elliot P e Sista Bene. La selezione musicale attraverserà sonorità soulful, balearic, house e techno, accompagnando il pubblico in un percorso che dal pomeriggio arriverà fino alla notte.

Il Bosco di Alberico diventa una galleria en plein air

Il Bosco di Alberico non sarà soltanto una location, ma il punto di partenza di un progetto più ampio e destinato a crescere nel tempo. Evento dopo evento, lo spazio ospiterà installazioni permanenti, opere artistiche e interventi site-specific, con l’obiettivo di costruire una sorta di “villaggio dell’altrove”: un luogo libero, creativo e condiviso, dove musica, arte e paesaggio possano convivere.

Per questa prima edizione, il collettivo Strato Zero porterà nel bosco il lavoro in aluminium foil dell’artista Giorgia Checcucci, un’installazione pensata per restare stabilmente nell’area anche dopo l’evento.

Food, vino biologico e sound system Void Acoustics

L’esperienza sarà accompagnata dal food del Giardino di Torricola, dal vino biologico della Tenuta Principe Alberico, oltre all’olio e al miele prodotti dall’Orto di Alberico.

A completare l’atmosfera, un sound system Void Acoustics, pensato per valorizzare al meglio l’esperienza musicale all’interno dello spazio naturale.

Per agevolare gli spostamenti, sarà disponibile anche un servizio di shuttle bus dedicato in collaborazione con Come Back Home, con biglietti acquistabili tramite il link ufficiale dell’evento.

Si parte sabato 16 maggio dalle 15 di pomeriggio fino a 1.00 di notte

L’ingresso è gratuito per tutti fino alle 19, poi 15€ con birra o vino inclusa.



Per maggiori dettagli sull’evento e per prenotare i ticket gratuiti, potete consultare il seguente link: LINK EVENTO