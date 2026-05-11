Rome Fashion Path 2026: sei giorni di eventi tra moda, creatività e sperimentazione

Dal 12 al 17 maggio 2026 torna Rome Fashion Path, la manifestazione diffusa dedicata alla moda della Capitale. Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa coinvolgerà atelier, scuole di moda, designer emergenti, artigiani, vintage store, accademie e spazi indipendenti, con oltre 100 realtà protagoniste e un programma di eventi gratuiti e aperti al pubblico.

Per sei giorni, il centro e le periferie di Roma diventeranno una mappa viva della creatività contemporanea, tra sfilate, workshop, talk, showcase, aperture straordinarie e progetti dedicati alla formazione e alle nuove generazioni.

Una manifestazione diffusa per raccontare la moda romana

Patrocinata dall’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Rome Fashion Path nasce con l’obiettivo di mettere in rete i diversi protagonisti della filiera moda romana: designer, artigiani, scuole, accademie, brand indipendenti e realtà creative che spesso lavorano nella città senza trovare occasioni comuni di visibilità.

Al centro della manifestazione c’è anche l’attenzione verso i giovani talenti, attraverso RFPU30, il format dedicato agli under 30 che porta il lavoro dei nuovi designer all’interno di spazi e location d’eccezione, incluse le gallerie del circuito Rome Art Week.

Il programma di Rome Fashion Path 2026

La manifestazione prenderà il via martedì 12 maggio alla Kou Gallery di via della Barchetta con Fashion is a collective action!, evento a cura del Collettivo Moda Consapevole, network no-profit di brand e professionisti impegnati nella moda etica e a basso impatto. I designer partecipanti presenteranno le proprie creazioni in un allestimento aperto al pubblico, tra styling session e momenti di confronto diretto.

Il 13 maggio, presso l’hostel Jo&Joe Roma, a pochi passi da Piazza della Repubblica, si terrà Fashion Unlocked, una sfilata che vedrà protagonisti i modelli di Modelli Si Nasce, unica associazione italiana che avvia giovani autistici alla professione, insieme alle creazioni di Alessandra Saroli, beKora, Frange Couture, Mela Wedding e Sertorian.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla formazione. Il 14 maggio, la storica Maiani Accademia Moda aprirà le porte al pubblico con workshop e attività dedicate al saper fare sartoriale, mentre il 15 maggio la RUFA – Rome University of Fine Arts presenterà Tra archivi segreti, vintage e foreste: la moda secondo RUFA, un evento tra archivio e sostenibilità che svelerà un’anteprima dell’Archivio Tessile Franco Annoni, insieme a una selezione di capi vintage e allo swap party solidale Fashion for Forests.

Sempre il 15 maggio, il concept store Groovin in Piazza della Suburra ospiterà Create a Digital ADV, workshop immersivo dedicato alla creazione di immagini di moda nell’era digitale, guidato dalla fotografa Denise Rosato.

Showcase, sfilate e atelier aperti al pubblico

Il 16 maggio, il Bookshop del MAXXI accoglierà il BeKora Summer 2026 Showcase, con la nuova collezione del brand artigianale beKora, realizzata attraverso una rete di sartorie sociali con tessuti italiani e africani. Nella stessa giornata, lo storico mercato di via Catania farà da sfondo a Cuore Urbano – Eleganza del presente, sfilata del brand di luxury knitwear Mela Wedding.

Tra gli appuntamenti più attesi della settimana, il 17 maggio la Sartoria Farani aprirà al pubblico il proprio atelier, accompagnando i visitatori in un percorso tra costumi iconici del cinema e del teatro, dagli abiti de I clowns di Federico Fellini al prototipo del celebre corsetto di Barbarella.

A chiudere il programma sarà Io Sono, Noi Siamo, sfilata collettiva curata da Isa Giovannozzi, fashion designer e founder di Atelierd.isagio, con la live performance di Flavia Zanasi tra voce e piano. In passerella si alterneranno designer, fotografi, make-up artist e hairstylist, riuniti in un’unica scena corale per celebrare i sei giorni della manifestazione.

Come partecipare

Gli eventi di Rome Fashion Path 2026 sono gratuiti e aperti al pubblico. Il calendario completo, con tutti gli appuntamenti, le location e le modalità di partecipazione, è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione.