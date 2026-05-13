Ruby Giulia Hotel: il rooftop rétro tra segreti, tramonti e Spritz

Una terrazza tra suggestioni anni Settanta e atmosfere da spy story

La stagione degli aperitivi all’aperto è ormai arrivata e Roma non si fa di certo trovare impreparata. Anche il Ruby Giulia Hotel si unisce ai rooftop panoramici da non perdere in questa stagione e oltre.

Aperto nel novembre 2025, l’hotel – di concezione e design tedesco – invita ospiti e visitatori a salire fino alla sua terrazza panoramica al settimo piano per ammirare il tramonto sui tetti del centro storico. Il tutto immersi in un concept ben preciso: gli anni Settanta e il mondo delle spie.

Una scelta che non è affatto frutto del caso: l’edificio che ospita l’albergo e la terrazza faceva parte del Ministero degli Interni e in particolare del reparto dei servizi segreti. Ecco svelato il “mistero” dietro la scelta degli arredamenti che caratterizzano soprattutto il bar del sesto piano.

Qui troverete uno spazio conviviale molto vivace, un luogo caratteristico e quasi teatrale, tra mappe da indagini, parrucche e mise da veri e propri Sherlock Holmes romani: il set sembra uscito da un film. Anche qui non manca una terrazza panoramica, più discreta e raccolta, perfetta per chi cerca un’atmosfera riservata senza rinunciare alla vista sulla città. Il bar interno è perfetto per una pausa caffè (al prezzo di 2 euro), per fermarsi a leggere un libro sui divanetti e magari usufruire di una formula speciale per drinks e stuzzichini nel tardo pomeriggio, dalle 16:00 alle 19:00.

Animo retrò e spritz per tutti i gusti

Ma arriviamo alla vera e propria terrazza al settimo piano dell’albergo. Mentre un tempo gli agenti scrutavano l’orizzonte, oggi gli ospiti possono brindare sotto eleganti ombrelloni su una terrazza sospesa sull’orizzonte romano. Protesa sui palazzi circostanti, la terrazza regala una vista senza ostacoli sui prestigiosi edifici circostanti, sul Vittoriano e, più in lontananza, sul cupolone del Vaticano.

Sedute in velluto dai toni ombré, stampe geometriche, dettagli cromati e persino le sdraio giallo limone e le sedie rosso pomodoro creano un’atmosfera intima e cinematografica.

Il protagonista resta l’immancabile Spritz, qui reinterpretato in una vera e propria palette di varianti che spaziano dal classico Aperol e Campari fino a proposte più ricercate. Accanto all’intramontabile Hugo Spritz ai fiori di sambuco, spiccano combinazioni più contemporanee e scenografiche come il Violet Spritz, elegante e leggermente floreale, o il Bergamot Rose Spritz, dove le note agrumate incontrano sfumature rosate. Per chi cerca qualcosa di più esotico, il Colada Spritz porta nel bicchiere suggestioni tropicali, mentre il Passion Fruit Spritz gioca su contrasti intensi e seducenti. Più fresco e aromatico, invece, il Cucumber Spritz con vermouth bianco e ginger beer, ideale nelle serate più calde.

Il tutto accompagnato da una proposta gastronomica informale ma curata, tra bruschette, insalate, taglieri, pinsa, e dolci classici per un’esperienza rilassata ma ricercata.

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Eventi e musica a tutte le ore

Il bar si distingue anche per la sua anima poliedrica: non solo aperitivi, ma un vero hub di intrattenimento che ospita regolarmente DJ set, eventi dal vivo e cooking class, trasformando ogni visita in un momento di divertimento. Un calendario vivace che rende Ruby uno spazio versatile, perfetto tanto per una serata informale quanto per un’occasione speciale.

E a proposito di eventi, la musica, qui non è solo un sottofondo, ma è parte integrante dell’identità delle proprietà Ruby. Gli ospiti possono persino noleggiare una delle chitarre elettriche a disposizione o sintonizzarsi su Ruby Radio per connettersi al meglio con il ritmo della città.

Il penthouse bar, avvolto in un’eleganza rétro, è accessibile 24 ore su 24 per gli ospiti dell’hotel e dalle 18 alle 23 per tutti gli altri visitatori. Un’altra nota pratica per non guastare in alcun modo la serata perfetta: il bar è cashless, quindi non è possibile pagare in contanti.

Al Ruby Giulia Hotel anche la colazione segue il ritmo della città, trasformando un rito quotidiano in un momento conviviale e curato: nella sala interna, tra influenze locali e internazionali, si possono gustare prodotti da forno come il pane Roscioli, frutta fresca, omelette e pancakes. Il buffet, al costo di 22 euro, è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 6:30 alle 10:30 e dalle 7:00 alle 11:00 nei weekend e nei giorni festivi.

La posizione strategica

Ruby Giulia si trova al confine del Rione Monti, a dieci minuti a piedi dalla stazione Termini e a pochi passi dai monumenti più rappresentativi di Roma. La Fontana di Trevi e il Foro Romano distano solo quindici minuti a piedi, mentre Il Colosseo e il Pantheon sono raggiungibili in venti minuti. Dal Ruby Hotel è facile sentirsi completamente inseriti nel tessuto urbano senza esserne sopraffatti. Il piano ideale? Dedicarsi allo shopping in via Nazionale o visitare una mostra nel vicino Palazzo delle Esposizioni prima di concludere la giornata con uno Spritz e un po’ di buona musica.