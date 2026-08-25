Rome Future Week

L’evento diffuso dedicato a futuro ed innovazione ritorna nella Capitale

Dopo la terza edizione da record con oltre 75.000 partecipanti, torna la Rome Future Week, la manifestazione diffusa che avrà luogo in più di 150 luoghi della città attraverso oltre 400 eventi che si svolgeranno dal 21 al 27 settembre 2026.

Palazzi storici, parchi, spazi per eventi, aule universitarie, laboratori, uffici e coworking, faranno da scenario a centinaia di incontri, workshop, mostre, esperienze immersive e momenti di networking, organizzati da aziende, startup, istituzioni, università, enti e professionisti.

“Materia Prima” è il tema di questa nuova edizione di Rome Future Week, un invito a riconoscere ciò che precede e rende possibile ogni innovazione visibile.

La settimana parlerà anche di lavoro. Rome Future Week 2026 sarà un luogo dove cercare nuove opportunità, professionali e di vita: dove le aziende incontrano i talenti e i talenti scoprono chi li sta cercando. Un filo che attraverserà l’intera manifestazione e troverà i suoi momenti dedicati nel programma.

Il cinema entra nel cuore dell’edizione. Torna Corti Futuri, il contest dedicato ai nuovi linguaggi audiovisivi, quest’anno alla sua seconda edizione, realizzato in collaborazione con Rai Cinema e RUFA. Giovani autori e videomaker under 30 racconteranno la città e i suoi futuri girando cortometraggi originali nell’arco dei giorni della manifestazione, e l’opera vincitrice sarà resa disponibile sui canali di Rai Cinema.

E poi c’è un quartiere che si prepara a vivere una settimana speciale. Ostiense, con ROAD – Rome Advanced District come main partner dell’edizione, sarà uno dei territori simbolo di Rome Future Week 2026: là dove l’archeologia industriale del Gazometro incontra la Roma che verrà.

La partecipazione è gratuita; per scegliere tra le tante proposte puoi visitare il sito ufficiale della RFW.