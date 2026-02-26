Unique Mkt a Roma il 7 e 8 marzo: un weekend tra designer indipendenti, moda e cibo alle Industrie Fluviali

Oltre 50 espositori, gioielli artigianali, moda vintage, oggetti di design e specialità gourmet in uno degli spazi industriali più suggestivi di Roma.

Il 7 e 8 marzo Unique Mkt torna ad animare gli spazi di Industrie Fluviali, nel cuore del quartiere Ostiense. Per un intero weekend l’ex fabbrica dal fascino industriale si trasforma in un crocevia di creatività contemporanea, dove ricerca estetica, artigianato e cultura del bello si incontrano su tre livelli ricchi di atmosfera, tra sale interne e terrazze luminose.

Oltre 50 espositori provenienti da tutta Italia daranno vita a un percorso vario e curato, pensato per chi ama scoprire realtà indipendenti e produzioni di qualità.

Gioielli d’autore

Il gioiello d’autore sarà uno dei fili conduttori dell’edizione.

Dalle creazioni raffinate di Angela P Design ai pezzi dal carattere deciso di Eized in argento e bronzo; dalle lavorazioni a cera persa di Aglaia, Clara Coluzzi Jewels, GD Jewelry e Filo di Cera alle forme in bronzo di Federica Rezzi. Suggestioni mediterranee e greche emergono nelle collezioni di Pazari e Nimphs_g, mentre PrettyLuna incide a mano l’alluminio trasformandolo in bijoux leggeri e contemporanei. Oroboros propone gioielli in capim dorado, l’“oro vegetale”, e Soniante Epoque completa il racconto con creazioni dipinte a mano.

Sezione Moda

La sezione moda intreccia sartorialità, upcycling e vintage selezionato. Le borse tessili di Kokedamafashion, quelle in pelle di Lab Lamì e le crochet di Estel Bag dialogano con gli accessori realizzati con materiali di recupero da By Esa e Ri-Emporium. The Circle e Papera di Latta reinterpretano capi e tessuti vintage in chiave attuale, mentre Maco Vintage, Intrecci e Verdiana Cavezzan propongono una selezione accurata di abbigliamento d’epoca. Spazio anche alla sartoria con TVB by Monica e Tiziana Magnani, agli abiti illustrati e ricamati a mano di Ylenia Ce La Fa Sempre e all’eleganza essenziale di Kimono Flaminia.

Art & Design

Arte e design abitano gli spazi con oggetti che uniscono estetica e manualità: le ceramiche artistiche di Le Terre di AT e le porcellane di Icio Levante raccontano la cura per la materia; Miraluce Lab e Ludwig Artist reinterpretano la luce con lampade in legno e materiali di recupero, affiancati dalle soluzioni tessili di It’s Lighting!. Le sculture floreali in carta di Silvia Raga, le candele artigianali di Sara Izzi, l’arte tessile di Dimmi Se Cerchi Bellezza e le illustrazioni naturalistiche di Giulia Ferretti arricchiscono il percorso insieme alle bambole artigianali de Le Sorelline di Kris e alle lavorazioni all’uncinetto di RiTo.

Food e drink

Non mancherà un’accurata proposta gastronomica: Capiverdi porterà specialità pugliesi tra sottoli e fermentati; R.E. Truffles & Wine proporrà tartufi freschi e vini senza solfiti aggiunti; Società Agricola Birra Love presenterà birra olistica e gin artigianale; Azienda Agricola Unica offrirà confetture, creme vegetali e cosmetici naturali. Sulla terrazza, un punto food con cucina healthy e dolci artigianali accompagnerà i visitatori per tutta la giornata.

La Location

Facilmente raggiungibile con la metro B (fermata Piramide) e con la stazione FS Ostiense, Industrie Fluviali accoglie il pubblico in uno spazio suggestivo e ben collegato. Per chi arriva in auto, è attiva una convenzione con due parcheggi custoditi a circa 200 metri dalla location, con uno sconto del 25% dedicato ai visitatori di Unique Mkt.

Unique si conferma così un appuntamento atteso da chi è alla ricerca di creazioni autentiche, dettagli ricercati e realtà indipendenti capaci di raccontare, attraverso ogni pezzo, una storia fatta di passione e visione. L’ingresso è ad offerta libera.

Per chi vuole segnarsi in agenda le prossime date dell’Unique Mkt, l’edizione primaverile si terrà dal 11 al 12 aprile.