Piano City Roma

La musica pianistica invade la città il 3 e il 4 ottobre con oltre 200 concerti

Musica per tutti, musica in Comune. Il 3 e il 4 ottobre Roma ospita un grande evento gratuito con oltre 130 artisti, tra professionisti affermati e giovani diplomati del Conservatorio.

Tra questi Nik Bärtsch (Svizzera), Rita Marcotulli, Leonora Armellini, Cesare Picco, Gile Bae (Olanda), Laura de los Ángeles (Spagna), Ramon Valle (Cuba), Giovanni Guidi, Anna Gourari (Germania), Alessandro Deljavan, Andrea Morricone, Filippo Gamba, Gilda Buttà, Dénes Várjon (Ungheria), Dominik Wania (Polonia), Andrea Lucchesini, Alessandro Martire, Angelo Pelini (Têtes de Bois).

L’intera città diventerà un palcoscenico: i concerti si terranno in oltre 90 luoghi, dalle piazze monumentali alle sale da concerto, dai parchi ai centri di accoglienza, dai musei agli istituti culturali, dai locali ai pub, dall’ospedale pediatrico alle scuole di musica, dalle case private alle accademie, dai ponti e dai barconi sul Tevere ai centri commerciali, dai palazzi storici alle periferie più lontane, dalle stazioni della metro e dei treni ai cortili di casa.

Il progetto, inedito per Roma, è realizzato dall’Associazione Pianocity e coinvolgerà migliaia di spettatori, appassionati e semplici curiosi, con generi che spaziano dalla classica al jazz, dal pop al blues, dal rock alla contemporanea, dal folk all’elettronica.

Gli eventi di Piano City Roma

3 ottobre, dalle 16 | SOY GITANO: dall’alto della scalinata di Trinità dei Monti, la sivigliana Laura de los Ángeles animerà Piazza di Spagna con il flamenco.

3 ottobre, ore 17 | RESTAURO E ACCORDATURA: nello showroom e antico laboratorio di Marcello Tarquini si esibiranno Edward Nemercka e Roberto Moretti.

3 ottobre, ore 19 | DA FONTANA DI TREVI AL TEVERE: nella Sala Dante di Palazzo Poli, sede dell’Istituto Centrale per la Grafica, saranno eseguite, tra le altre, musiche ispirate all’acqua. Ad aprire saranno Stella Esposito e Sofia Bogdan di Piano City Kids, seguite da Luca Schenwald, Sara Damiani, Adriano Leonardo Scapicchi, Sofia Bras, Stefania Tallini ed Ettore Strangio.

L’acqua sarà protagonista anche al Parco Tevere Marconi (il jazz di Silvia Manco, il 4 ottobre alle 17), al Ponte Nomentano (il jazz di Luca Iannone, il 4 ottobre alle 12), al Parco di Tor di Quinto (Antonio Nasca con musiche di Francesco De Gregori, il 4 ottobre alle 11) e al Ponte della Musica, dove il pomeriggio del 3 ottobre i pianisti Fabrizio Mocata e Gabriella Artale suoneranno tango argentino sull’argine del fiume.

3 ottobre, ore 22 | AL PANTHEON CON CESARE PICCO: all’interno del monumento, il pianista presenterà in anteprima mondiale le musiche originali del suo EP Edge – Suoni dalla soglia, in uscita a fine ottobre per Decca Records.

4 ottobre, ore 6.45 | AL PINCIO IL SUONO DELL’ALBA: al sorgere del sole si esibirà Gilda Buttà, storica pianista di Ennio Morricone, con le musiche del Maestro, mentre Mojca Pregeljc proporrà un repertorio classico.

4 ottobre h. 18.30 | PROMENADE AL GIARDINO DEGLI ARANCI: sull’Aventino Jacopo Petrucci eseguirà Quadri di una esposizione di Modest Musorgskij.

4 ottobre, ore 18.30 | A CASA SORDI: nella villa di Alberto Sordi, l’attore più amato dai romani, Cecilia Grillo, altra pianista ufficiale di Ennio Morricone, e il figlio del compositore, Andrea Morricone, eseguiranno brani del Maestro. Ad aprire la serata sarà Ludovica Recchia di Piano City Kids.

IL PIANO IN UNA STANZA: l’importante novità di quest’anno vede la possibilità, per chi ha in casa un pianoforte di organizzare un House Concert, una serata tra amici, vicini e conoscenti (il musicista verrà fornito da Piano City). Sono già molti gli appartamenti prenotati in città: tra questi, il giorno 4, la residenza Salotto Papale (Andrea Riccio alle ore 18) e la villa di Marco Arcieri (dalle 17) dove, oltre al pianista si esibirà anche Tania Cardillo (per entrambi necessaria prenotazione scrivendo a [email protected] fino a esaurimento dei posti disponibili).

3 Ottobre h. 17.00 | RESTAURO E ACCORDATURA: all’interno di un antico laboratorio, ospiti di Marcello Tarquini, uno showroom con la partecipazione pianistica di Edward Nemercka e di Roberto Moretti.

Piano City nei luoghi di cura e accoglienza

Ai piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e alle loro famiglie è dedicato, sabato 3 ottobre dalle 15, il concerto di un gruppo di giovanissimi pianisti di talento, con un repertorio che va da Mozart a Disney e trasforma il pianoforte in un gesto di cura, speranza e condivisione. L’ingresso non è aperto al pubblico esterno. Suoneranno Sofia Bogdan, Luca Capotorto, Stella Esposito, Carlo Iozzi, Riccardo Iseglio, Emilia Pucciariello, Ludovica Recchia e Alessio Stella.

3 ottobre, dopo cena | l’Ostello Luigi Di Liegro della Caritas, alla Stazione Termini, apre le porte alla musica: per i suoi ospiti Marco Arcieri eseguirà musiche di Chopin. Il pianista aprirà inoltre la sua villa per un house concert il 4 ottobre alle 17 e alle 18.30 (prenotazione obbligatoria).

3 ottobre, ore 17 | CENTRO SOCIALE ANZIANI OSTIENSE ACLI (ex Mercati Generali Ostiense): concerto di Maria Rosa Napoleoni, non aperto al pubblico esterno.

4 ottobre, dalle 16 | CAPPELLA DELLE SUORE DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI NOSTRA SIGNORA DI LOURDES: nell’istituto dedicato all’istruzione e all’assistenza dei malati si esibiranno Ugo Cannavale, Giulia Di Teodoro, Giuliano Grella e Luca Segnalini.

Music Paper Stories (a cura della rivista Music Paper)

3 ottobre, ore 20.30 | MICHELE DALL’ONGARO: il compositore, giornalista e musicologo presenterà con il pianista Andrea Lucchesini, e con la partecipazione di Valentina Pagni, Cinque pezzi facili – storie reali, surreali, fantastiche di pianoforti, pianisti e altri animali immaginari, in collaborazione con Rai Radio 3 e in diretta dalla Sala A della sede Rai di via Asiago. Prenotazione obbligatoria: le indicazioni sono sui social di Radio 3 e su pianocityroma.it.

4 ottobre, ore 16 | ALBERTO RIVA E LEONORA ARMELLINI: reading-concerto dedicato a Domenico Scarlatti, con letture dal romanzo di Riva Il Maestro e l’Infanta, nella Sala delle Colonne dell’Università Luiss di viale Pola, aperta al pubblico per l’occasione.

Sempre alla Luiss, il 3 ottobre dalle 18.30 si esibiranno Natalio Mangalavite e Alessandro Deljavan. Il 4 ottobre alle 18 Fabrizio De Rossi e Andrea Cortellessa presenteranno la composizione musicale e teatrale Terror Vocis, mentre alle 19 sarà Francesco D’Errico a sedersi al pianoforte. Prenotazione su pianocityroma.it.

Le esibizioni nelle metropolitane di Roma

In collaborazione con Atac, il 4 ottobre dalle 15.30 sono previste due esibizioni itineranti a bordo di un treno della Metro A, da Anagnina a Battistini e ritorno, con Mojca Pregeljc e Mario Donatone.

Sempre il 4 ottobre, alle 17.30, nella Sala delle Anfore (piano -1) della stazione Colosseo (Metro C) suonerà Lucio Perotti.

Infine, il 3 ottobre alle 16.30, nell’atrio della stazione Piramide (Metro B) è in programma il repertorio di Mattia Niniano.

On the road

Anche le strade e le piazze cittadine si animano di musica: il 3 ottobre al Pontile del Lido di Ostia Francesco D’Errico eseguirà musiche di A.C. Jobin alle 18.30, mentre alle 17.30 presso l’Anfiteatro del Parco Tor Tre Teste le melodie di Claudio Baglioni saranno eseguite da Angelo Pelini.

Il 4 Ottobre alle 17.00 a Largo di Pietralata spazio al jazz di Edoardo Ruggiero e alle sonorità cubane di Ramon Valle a Piazza Perin del Vaga (h.17.30). Alle 11.30 dello stesso giorno iI musicista dei Têtes de Bois si esibirà a Villa Lais.

Allo spazio culturale La Vaccheria il 3 ottobre alle ore 17.00 si esibirà Federico De Antoni con un omaggio ad Antonello Venditti. Stesso giorno stessa ora a Piazza della BALDUINA il recital di Davide Ricci. Prevista in piazza Elio Callistio, il 4 ottobre alle 11.30 presso la celebre Sedia del diavolo, l’esibizione di Silvia Manco.

Ricco il parterre di Piazza di Santa Maria in Trastevere il 4 ottobre: dalle ore 16 Andrea Riccio (Franco Battiato e Philip Glass), Sara Ferrandino (Max Richter, Claude Debussy), Federico De Antoni (Frank Zappa), Naomi Fujiya (Ryuichi Sakamoto). Conclude alle ore 20 Alessandro Martire (Martire, Nicola Piovani).

Il Giardino di Piazza Vittorio il pomeriggio del 3 ottobre sarà il regno della kora. A questo strumento africano sarà dedicato il concerto del polistrumentista gambiano Alieu Saho. Il 3 ottobre dalle 16.00 nella Hall del Centro Commerciale EUROMA2 suoneranno Ilaria Sica, Cristiano Lo Schiavo, mentre il 4 ottobre alle 16 sarà la volta di Maria Rosa Napoleoni, Shayan Rossetti, Alberto Giraldi, Angelo Giovannitti, Sergio Maria Pietro Marinacci, Lorenzo Lucchesi.

Altri incontri con la musica pianistica presso la Stazione Quattro Venti (Largo Federico Caffè, si esibirà Vittorio Solimene il 3 alle ore 17.30), il Mercato Plateatico San Silverio (il giorno 3 alle 17.30, con il musicista Pietro Caroleo), la Biblioteca Laurentina (Matteo Di Cato, apertura straordinaria il 3 ottobre ore 17), lo showroom del punto vendita Alfonsi Pianoforti al largo Brancaccio il 3 ottobre h.18 (Adriano Scapicchi, Nicolas Rossi, Alice Balan, Nicola Rosiello).

Sedi istituzionali

Il 4 Ottobre alle ore 12.00 al MAXXI Andrea Riccio eseguirà gli studi di Philip Glass con l’accompagnamento di video originali di Shirin Neshat, Anagoor, Shintaro Hirahara ecc… mentre il 3 Ottobre al Parco della Musica il repertorio di Andrea Fornaciari spazierà da Leonard Bernstein a Philip Glass.

Presso l’ Università di Roma Tre e al Teatro Palladium il 3 Ottobre in programma i concerti dei pianisti Andrea Beneventano alle ore 18.30, Carlo Iozzi (Piano City Kids) alle 19 e Rita Marcotulli alle 19.30.

Nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano (sede della Camera di Commercio), in Piazza di Pietra prenderà vita l’omaggio a Chopin: preludi al mattino, mazurke e scherzi nel pomeriggio, ballate e walzer la sera, notturni di notte. Gli artisti della “maratona” del 4 ottobre, che si terrà dalle 10.30 alle 20.30 saranno Michele D’Ambrosio, Ugo Cannavale, Luca Segnalini, Davide Ricci, Lorenzo Lucchesi, Sofia Bras, Gloria Reimer, Eleonora Contestabile (Kids), Leonora Armellini, Feng Shan, Ilaria Sica, Giuliano Grella, Gennaro Pesce e Sara Damiani.

Il 3 Ottobre alle ore 17.00 al Museo di Roma Palazzo Braschi si esibirà Salvatore Ascrizzi; il 4 ottobre alle 11.30 al Teatro Tor Bella Monaca sarà di scena la musica classica di Tommaso Nizza, mentre lo stesso giorno ,alle ore 17.00, al Teatro Biblioteca Quarticciolo salirà sul palco Edoardo Vilella, con un repertorio che include brani dei Beatles, The Doors, Radiohead e Kings of Convenience.

Gran finale la sera del 4 ottobre in Piazza del Campidoglio con i saluti istituzionali. Dalle 21.00 alla tastiera tre star del pianoforte: Leonora Armellini, Gilda Buttà e Rita Marcotulli, presenta Paolo Celata. A seguire PIANOBICI, a cura di Andrea Satta: 4 gruppi di biciclette attrezzate con piccoli monitor partiranno verso quartieri periferici armati di buona musica da far ascoltare durante la notte, alla guida i componenti della band dei Têtes de Bois.