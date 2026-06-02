La guida ai migliori bar in Prati a Roma

Dove bere in Prati

Il quartiere Prati offre una vasta gamma di cocktail bar dove fare aperitivo dopo il lavoro o ritrovarsi pcon lgi maici pe runa bevuta in comagnia. dai un’occhiata alla nostra guida!

Alexanderplatz

Via Ostia, 9

Tutti i giorni, 20.30 – 01.30

alexanderplatzjazz.com

A pochi passi dalla fermata metro Ottaviano, Alexanderplatz è il jazz club più storico di Roma: un locale autentico e senza fronzoli, con un’atmosfera che ricorda i club del Greenwich Village di New York.

Sul suo palco si sono esibiti alcuni dei nomi più importanti della scena jazz, blues e soul, tra cui Wynton Marsalis, Brad Mehldau, Red Rodney e Freddy Cole. Fondato nel 1984, Alexanderplatz propone concerti live ogni sera dalle 21.30, accompagnati da cena e da una selezione essenziale di drink. Consulta il programma completo sul loro sito o canali social.

Paparazzo Bar & Rooftop at Le Meridien Visconti Rome

Via Federico Cesi, 37

Lun – Dom 18.00 – 01.00

paparazzorooftop.com

È Paparazzo, il bar de Le Méridien Visconti Rome, a riportarci nell’atmosfera degli anni Sessanta, con uno sguardo però decisamente contemporaneo. Protagonisti sono i cocktail: un omaggio all’epoca d’oro della città, ma reinterpretati in chiave moderna, tra creatività, ricerca e presentazioni altamente scenografiche.

Originali, divertenti e decisamente “Instagrammabili”, i drink diventano parte integrante di una nuova arte del paparazzo. A firmarli è il gentile e fantasioso Bar Manager Edoardo Arcesi, che li prepara con distillati pregiati e ingredienti di alta qualità, evocando gli anni ’60 attraverso nomi, sapori, colori e persino bicchieri e modalità di servizio pensati per sorprendere.

Argot Prati

Via Alessandro Farnese, 2

Lun-Ven 12.00 – 02.00; Sab – Dom 16.00 – 02.00

argotprati.com

Benvenuti nel regno della mixology. Argot Prati è la combinazione perfetta tra cocktail bar e bistrot glam. Disposto su due livelli, il locale è caratterizzato da un’atmosfera elegante che richiama gli anni Trenta.

Il suo punto di forza è senza dubbio l’abbinamento tra cibo e cocktail, una proposta ancora poco diffusa in Italia. Qui l’invito è a superare il classico pairing con il vino e a scoprire combinazioni sorprendenti tra piatti e drink, per un’esperienza davvero originale.

La Zanzara

Via Crescenzio, 84

Tutti i giorni, 12.00 – 01.00

lazanzararoma.com

La Zanzara è uno di quei posti di Prati dove si finisce spesso, a qualsiasi ora della giornata. Funziona bene per un pranzo informale, ma soprattutto per l’aperitivo e il dopocena. Il menu è ampio, con proposte semplici e sfiziose, ma il vero punto forte restano i cocktail: ben fatti, generosi e perfetti da accompagnare a qualcosa da condividere. Nelle sere più belle, il consiglio è di sedersi fuori e godersi l’atmosfera vivace della zona.

Sorpasso Vin Cafe’ E Cucina

Via Properzio, 31

Lun – Ven 9.00 – 01.00, Sab 9.30 – 01.00

sorpasso.info/home-page

La passione per i prodotti genuini della campagna, per la vita naturale e per la semplicità in cucina è l’ispirazione alla base di questa famosa vineria con cucina. Dalla colazione alla cena, fino al dopo cena, questo locale shabby-chic è il rifugio ideale in ogni momento della giornata. Nessuno batte Il Sorpasso all’ora dell’aperitivo, con una selezione paradisiaca di salumi italiani e spagnoli e prosciutti tagliati a mano. Se ami il vino, sei nel posto giusto.

Fonclea

Via Crescenzio, 82/a

Tutti i giorni, 18.00 – 02.00

fonclea.it

Situato in Via Crescenzio, il Fonclea è un punto di riferimento della scena musicale romana. Dal 1977, questo ristorante-pub propone ogni sera musica dal vivo, spaziando tra rock, jazz, latino-americano, folk e bluegrass. Il menu offre piatti e drink di ispirazione sia italiana che americana, perfetti per accompagnare una serata live.

Passaguai

Via Pomponio Leto, 10

Lun – Ven 10.00 – 02.00, Sab – Dom 18.00 – 02.00

A pochi passi da Piazza Risorgimento si trova Passaguai, locale è molto simile al suo bar gemello, Il Sorpasso. È un’accogliente enoteca e un ristorante perfetto per pranzi, aperitivi e cene dove gustare deliziosi salumi, taglieri di formaggi o un’ottima parmigiana, il tutto accompagnato dalla loro eccellente selezione di vini!

Lumiere

Via Cicerone, 25

Lun – Ven 7.00 – 2.00, Sab 8.00 – 2.00; Dom 11.00 – 02.00

lumiereroma.com

A due passi da Piazza Cavour e dal Cinema Adriano, Lumière Prati è un allegro e caloroso bistrot aperto dalla colazione fino a tarda sera. Un bar, caffetteria, ristorante, con un soffitto pieno di lampade colorate. Rosa brillante, blu e verde, c’è una tonalità per ogni colore al Lumière. Fermati qui per un pranzo, una cena o un aperitivo e non perderti i loro cocktail dopo cena. Cosa ordinare? Un bicchiere di vino o l’imperdibile Hugo.

Bukowski’s Bar

Via degli Ombrellari, 25

Lun – Mer 17.00 – 02.00, Gio – Dom 09.00 – 02.00

facebook.com/BukowskisBarRoma/

Il Bukowski Bar è un connubio perfetto tra arte e cocktail, a due passi dal Vaticano, nel rione Borgo. Reperti vintage, arredi bohémien in stile romano, una biblioteca piena di libri, tutto traspira cultura in questo locale. Odi a Fellini e a Star Wars, accuratamente posizionati in tutto il locale, tra un’opera d’arte e un divano. In più Bukowski Bar offre 12 diversi tipi di spritz!

Emerald’s

Via Crescenzio, 91

Lun-Mar 18.30 fino a tardi; Mer-Dom 12.30pm fino a tardi

emeraldsbar.it

Entra in questo salottino di Prati per immergerti nei colori, nelle installazioni e negli arredi dal sapore equatoriale. È il luogo ideale per un aperitivo con bevande classiche, cocktail rivisitati e ottimi stuzzichini internazionali perfetti per l’happy hour.

Terrazza Les Etoiles

Via Giovanni Vitelleschi, 34

Tutti i giorni, 10.00 – 01.00

terrazzalesetoiles.com

Questa terrazza panoramica, con una splendida vista su Roma e sulla Basilica di San Pietro, è il luogo ideale per una serata romantica. Alla Terrazza Les Étoiles puoi rilassarti sui divani o sotto gli ombrelloni, sorseggiando un cocktail accompagnato da sfiziosi finger food.

Il momento migliore per andarci? Al tramonto, quando la luce dorata avvolge i tetti della città e l’atmosfera diventa ancora più suggestiva. Una brezza leggera, un drink in mano e Roma davanti agli occhi: difficile immaginare uno scenario più bello.

Ercoli Prati

Via Montello, 26

Tutti i giorni, 08.00 – 24.00

ercoli1928.com

Benvenuti in una pagina di storia cittadina: il primo punto vendita di Ercoli aprì in zona Parioli quasi 100 anni fa, e ancora oggi è conosciuto come una delle eccellenze gastronomiche in città. Ercoli in Prati offre un esperienza culinaria a 360 gradi: qui infatti puoi acquistare molti prodotti, da quelli di uso quotidiano a quelli per le occasioni speciali, oppure pranzare o cenare nel loro ristorante di cucina romana tipica. Ercoli è anche un cocktail bar, il cui concept riguarda la creazione di cocktails a base di champagne.

Sciascia Cafè

Via Fabio Massimo, 80

Lun – Sab 07.00 – 21.00, Dom 08.00 – 21.00

sciasciacafè.it

Lo Sciascia Caffè nasce in zona Prati nel 1919: una vera e propria istituzione della caffetteria romana. Storico punto di riferimento del quartiere, è caratterizzato da interni in legno che lo rendono accogliente e elegante. Da provare il loro famoso Gran Cappuccino Eccellente e la cioccolata calda di inverno.

The Appuntamento

Via Pompeo Magno 12c

Lun – Dom 09:30 – 2:00

theappuntamento.it

È tutto rosa, è tutto geometrie e fragranze fiorate. Bellissimo. The Appuntamento è un locale chic e molto colorato. Oltre alla forte identità estetica, il centro di gravità ruota sicuramente intorno al ricco calendario di eventi e workshops che organizzano regolarmente. Dalla preparazione di ceramiche, bouquet floreali, a vere e proprie masterclass di marketing social, alla serata del martedì dedicata alla consultazione dei tarocchi: The Appuntamento è veramente un luogo di incontro in nome della creatività e di quelle attività che servono a riprenderci il nostro tempo. Perfetto per un aperitivo o un dopo cena per provare uno dei cocktail rinominati a partire dalle canzoni italiane più iconiche degli anni Sessanta.

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