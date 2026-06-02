Cosa vedere a Prati: i luoghi da non perdere

Prati viene spesso associato alle sue strade eleganti, allo shopping e alla vicinanza con il Vaticano, ma il quartiere offre molto più di quanto suggerisca la sua prima impressione raffinata. Con i suoi ampi viali, i dettagli Art Nouveau, i mercati rionali, le piazze monumentali e gli scorci sul Tevere, è una delle zone più piacevoli di Roma da esplorare a piedi.

Il modo migliore per scoprire Prati è partire da Piazza Cavour e dal lungotevere, proseguire lungo Via Cola di Rienzo e poi spostarsi verso il lato del Vaticano per visitare il Mercato Trionfale e la Passeggiata del Gelsomino. Lungo il percorso, concediti una pausa per un caffè, un aperitivo o un pranzo: Prati è uno dei quartieri migliori di Roma per vivere la città con un ritmo più lento e autenticamente locale.

Tra chiese nascoste, mercati storici, passeggiate panoramiche e ponti da cartolina, ecco cosa vedere a Prati e nei suoi dintorni.

Via Cola di Rienzo

Via Cola di Rienzo è la principale via dello shopping di Prati e una delle migliori alternative alla più affollata Via del Corso. Ampia, elegante e piacevole da percorrere a piedi, è costellata di brand di moda e lifestyle, boutique italiane, caffè e ristoranti. È anche uno dei luoghi migliori per cogliere il ritmo quotidiano del quartiere: curato, locale e meno caotico rispetto al centro storico.

Mercato Trionfale

Via Andrea Doria, 41

A pochi minuti a piedi dai Musei Vaticani, il Mercato Trionfale è uno dei mercati alimentari più grandi e autentici di Roma. Con centinaia di banchi dedicati a frutta, verdura, formaggi, carne, pesce, pasta fresca e specialità romane, è il posto perfetto per osservare la vita di quartiere. Vai la mattina, quando il mercato è più vivace, e prenditi il tempo di curiosare tra i banchi.

Chiesa del Sacro Cuore del Suffragio

Lungotevere Prati

Affacciata sul Tevere, la Chiesa del Sacro Cuore del Suffragio è uno dei luoghi più curiosi di Prati. Con la sua facciata bianca in stile neogotico, ricorda molto il Duomo di Milano, tanto da essere soprannominata il “piccolo Duomo di Milano” di Roma. Oltre alle grandi colonne e alla cappella, la chiesa ospita anche il piccolo Museo delle Anime del Purgatorio, una raccolta insolita e poco conosciuta che ne aumenta il fascino misterioso.

Castel Sant’Angelo

Lungotevere Castello, 50

Tecnicamente appena fuori Prati, Castel Sant’Angelo è impossibile da escludere. Nato come mausoleo dell’imperatore Adriano, divenne poi fortezza, residenza papale e prigione. Oggi è uno dei monumenti più affascinanti di Roma, con terrazze panoramiche che offrono splendide viste sul Tevere, sulla Basilica di San Pietro e sui tetti della città. Vai la mattina presto per evitare la folla, oppure circa un’ora e mezza prima della chiusura, alle 18:00, per vedere il sole iniziare a calare su Roma.

Ponte Sant’Angelo

Collegato direttamente a Castel Sant’Angelo, Ponte Sant’Angelo è uno dei ponti più scenografici di Roma. Decorato con statue di angeli progettate da Bernini e dalla sua bottega, è particolarmente bello al tramonto, quando la luce accarezza il fiume e la cupola di San Pietro appare sullo sfondo. È uno dei migliori punti fotografici tra Prati e il centro storico.

Piazza Cavour

Nel cuore del lato più istituzionale di Prati, vicino a Castel Sant’Angelo, Piazza Cavour è dominata dal monumentale Palazzo di Giustizia, conosciuto dai romani come “Palazzaccio”. La piazza è ampia ed elegante, con giardini, caffè e un’atmosfera più locale rispetto a molte piazze del centro. È un ottimo punto di partenza per esplorare sia Prati sia il lungotevere.

Chiesa di San Gioacchino in Prati

Via Pompeo Magno, 25

Spesso poco considerata, la Chiesa di San Gioacchino in Prati è una delle chiese più particolari del quartiere. Costruita alla fine dell’Ottocento, si distingue per la grande cupola e per gli interni riccamente decorati. Vale la pena entrare se ti trovi nei dintorni, soprattutto se ami scoprire architetture religiose meno note di Roma.

Passeggiata del Gelsomino

Stazione San Pietro / Via della Stazione Vaticana

Una delle passeggiate più sorprendenti della zona, la Passeggiata del Gelsomino segue il tracciato di una vecchia ferrovia vicino al Vaticano. Tranquilla e panoramica, regala una vista insolita sulla cupola di San Pietro da una prospettiva diversa. È una deviazione breve ma memorabile, ideale se vuoi allontanarti dalla folla e scoprire un angolo più nascosto della città.

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