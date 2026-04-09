Brunch e Caccia al Tesoro in un Ex Convento: La Proposta di JO&JOE Roma

JO&JOE Roma è il nuovo ostello boutique nel cuore di Roma, da scoprire in ogni momento della giornata.

Con un’abbondanza di opzioni per il brunch della domenica, un’esperienza singolare è importante tanto quanto la qualità del cibo e dei drink, e il boutique hostel JO&JOE Roma a Via delle Quattro Fontane ha certamente capito come risolvere questa equazione.

Come Roma stessa, JO&JOE Roma negozia l’antico col moderno, in un formato vincente che si rivolge ad una community giovane pur custodendo la lunga eredità dell’edificio che lo ospita. Infatti, a rendere questo ostello boutique davvero unico è il convento seicentesco di cui JO&JOE conserva ancora affreschi, scale e statue di marmo che sono complementari agli elementi pop, a volte quasi bizzarri, risultando in un’atmosfera accesa e vivace, che stupisce i nuovi arrivati e che non stanca mai i clienti abituali.

Il giardino segreto di JO&JOE, nascosto dal caos della strada a pochi passi di distanza, si fa palcoscenico del coinvolgente brunch di tapas. E’ qui che accade la magia e dona all’esperienza il suo tocco indimenticabile. Sorseggiando una bevanda a scelta – da un frullato ad un cappuccino, da un cocktail ad un calice di vino – e assaporando le tapas, sarete invitati (ma non costretti) a prendere parte alla speciale caccia al tesoro social.

Il brunch domenicale (ore 12-16 ogni domenica) non è mai stato così interattivo e delizioso. Dimenticatevi il concetto di brunch a buffet, e porgete la vostra curiosità al menù spassoso e conveniente proposto da JO&JOE Roma. Spazio alle tapas che permettono agli ospiti di condividere e provare tanti piatti diversi, dal salato al dolce: piatti classici da brunch come pancakes con uova strapazzate e pancetta, toast al salmone con uovo pochè, o altri piatti genuini come burrata e alici su panzanella, carpaccio di melanzana con feta e melograno, fino agli immancabili waffle, torta, e pancake. Sfruttate le combo che prevedono 2 tapas, dessert e bevanda analcolica per €25, oppure 3 tapas, dessert, e drink per €30.

Il brunch da JO&JOE è perfetto per gruppi di amici, coppie, viaggiatori, ma anche famiglie: infatti è previsto un menù bambini a €15 con pasta, mini burger di pollo, patatine fritte, e pancake alla nutella e acqua, e c’è anche un servizio di animazione gratuito così che i genitori possano rilassarsi mentre i figli si divertono.

La caccia al tesoro è un momento perfetto per staccare da tutto ed essere presenti nel momento del brunch. Gli indizi per il gioco vengono postati nelle storie della pagina Instagram di JO&JOE Roma e i partecipanti cercano oggetti nascosti nel giardino per risolvere il puzzle e ricevere i prossimi indizi. La parte migliore è che i vincitori ricevono premi enogastronomici come piatti e drink gratuiti.

Situato a pochi passi dal Quirinale, JO&JOE è ideale per una passeggiata in centro dopo il brunch, ed è comodo da raggiungere da ogni angolo della città grazie alla vicinanza della metro di Piazza Repubblica, dalla stazione di Roma Termini, e dalle linee bus su Via Nazionale.

Oltre al brunch, l’esperienza nell’atmosfera di JO&JOE si può ripetere tutta la settimana. Ogni giorno dalle 7 alle 10:30 è disponibile una colazione a buffet per €12. Dal lunedì al venerdì segue il pranzo, da mezzogiorno alle 15, con piatti espressi a la carte e contorni a buffet. C’è persino la possibilità di ottenere una fidelity card per sconti e offerte esclusive che rendono l’esperienza ancora più conveniente per gli habitué.

Ogni giorno dalle ore 17 alle 20 è il momento dell’aperitivo, mentre la cena è disponibile fino alle 22, e gli ospiti possono scegliere dal menù delle tapas o tra una varietà di piatti di pasta.

In aggiunta al giardino segreto, che costituiva il chiostro del convento, ci sono altri spazi adibiti ai pasti, come una sala più informale con divanetti per aperitivo o cene leggere, una sezione al piano superiore con tavoli più ampi per pasti più lunghi, e uno spazio per il pranzo o per il brunch durante i giorni di pioggia.

Grazie alla versatilità di questi spazi dinamici, JO&JOE ospita spesso eventi e workshop, sia privati che aperti al pubblico, come mercatini, corsi per realizzare accessori o per imparare a cucire, o altre attività creative. Infine, lo spazio si presta anche a feste private come compleanni (sia per adulti che per piccini), lauree, matrimoni, che si possono svolgere nel giardino segreto, sul terrazzo o in una delle aree interne, con la possibilità di personalizzare il menù, tutto con il supporto di una event planner.

Per i viaggiatori che vogliono soggiornare da JO&JOE, la scelta varia da stanze condivise fino a 8 persone con bagno incluso, a stanze atipiche fino a 6 persone, a stanze private, tutte diverse le une dalle altre. Tutte le opzioni hanno soluzioni di mobili e decorazioni colorate e degne di un vero e proprio boutique hostel al centro di Roma.

JO&JOE è la destinazione perfetta per visitatori moderni, che siano turisti o romani, alla ricerca di un nuovo concetto di ospitalità ed esperienza gastronomica che non stanca mai e rimane sempre fuori dall’ordinario.